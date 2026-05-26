Thanh Hoá “đánh thức” sức sáng tạo cho du lịch Hàm Rồng

Nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Hàm Rồng giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và khơi dậy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng, ngày 26/5, UBND phường Hàm Rồng (Thanh Hóa) tổ chức hội nghị triển khai Cuộc thi “Ảnh đẹp Hàm Rồng” và “Ý tưởng phát triển du lịch, sáng tạo sản phẩm Du lịch Hàm Rồng” năm 2026.

Cuộc thi hướng tới việc lựa chọn những tác phẩm nhiếp ảnh giàu giá trị nghệ thuật, phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và nhịp sống địa phương; đồng thời tìm kiếm các ý tưởng mới nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, hình thành sản phẩm đặc trưng cho du lịch Hàm Rồng.

Với chủ đề “Hàm Rồng miền di sản”, nội dung thi “Ảnh đẹp Hàm Rồng” khuyến khích các tác giả ghi lại vẻ đẹp cảnh quan, kiến trúc, lễ hội, làng nghề, ẩm thực, sinh hoạt đời thường cùng các điểm đến nổi bật trên địa bàn. Những góc nhìn mang đậm dấu ấn cộng đồng, bản sắc văn hóa và chiều sâu lịch sử được xem là điểm nhấn quan trọng của cuộc thi năm nay.

Bên cạnh đó, nội dung “Ý tưởng phát triển du lịch và sáng tạo sản phẩm Du lịch Hàm Rồng” tập trung vào các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch mới, ứng dụng công nghệ trong quảng bá điểm đến, xây dựng quà tặng lưu niệm, phát triển sản vật địa phương và các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn di sản.

Ban tổ chức khuyến khích những ý tưởng mới lạ, có tính khả thi, khai thác tốt lợi thế đặc trưng của địa phương và tạo tác động tích cực đến cộng đồng dân cư.

Nằm bên dòng sông Mã, Hàm Rồng từ lâu nổi tiếng với cây cầu Hàm Rồng lịch sử - biểu tượng của ý chí kiên cường trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây từng là trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ nhằm cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch Bắc - Nam.

Đặc biệt, trong hai ngày 3 và 4/4/1965, quân và dân Hàm Rồng đã lập nên chiến công vang dội khi bắn rơi 47 máy bay Mỹ, bảo vệ an toàn cây cầu chiến lược. Những dấu tích hào hùng ấy hiện vẫn được lưu giữ qua hệ thống di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Hiện nay, Khu Di tích lịch sử - văn hóa Hàm Rồng đang trở thành điểm tham quan, trải nghiệm hấp dẫn với nhiều địa danh như đồi Quyết Thắng, trận địa pháo Đồi C4, quảng trường Hàm Rồng, Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, đền thờ các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ…

Trận địa đồi C4, thuộc dãy núi Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những "địa chỉ đỏ" tiêu biểu, thu hút hàng trăm đoàn khách tham quan, trải nghiệm mỗi năm.

Trong đó, Làng cổ Đông Sơn là điểm đến giàu giá trị văn hóa, còn lưu giữ nhiều ngôi nhà cổ, đình, đền, chùa, giếng cổ cùng không gian làng quê truyền thống đặc trưng của vùng Bắc Trung Bộ. Hoạt động “Tết xưa làng cổ” được tổ chức thường niên cũng đang tạo thêm sức hút cho du lịch cộng đồng tại địa phương.

Cuộc thi năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Hàm Rồng tới đông đảo du khách, đồng thời tạo diễn đàn để người dân, doanh nghiệp và giới trẻ đóng góp sáng kiến, chung tay phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.