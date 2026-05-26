Festival Huế 2026 mang đại tiệc âm nhạc quốc tế đến bên sông Hương

Từ ngày 13 - 18/6, bên dòng sông Hương thơ mộng, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ mang đến chuỗi đêm diễn đa sắc màu với sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế, hứa hẹn tạo điểm nhấn nổi bật cho Festival Huế mùa Hạ năm nay...

Chiều 25/5, Ban tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức họp báo công bố Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 – sự kiện điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc và vũ đoàn đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

KHÔNG GIAN ÂM NHẠC MỞ BÊN DÒNG SÔNG HƯƠNG

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 18/6 tại sân khấu bờ sông Hương, trước Trường Quốc Học Huế. Chương trình được kỳ vọng mang đến đại tiệc âm nhạc và nghệ thuật quốc tế đa sắc màu, kết nối nghệ thuật truyền thống với hơi thở đương đại.

Buổi họp báo do Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành, đơn vị tài trợ cùng đông đảo cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Ban tổ chức cho biết, việc lựa chọn sân khấu mở bên bờ sông Hương nhằm tạo nên không gian nghệ thuật mới mẻ, sáng tạo và gần gũi với cộng đồng. Toàn bộ chương trình được phục vụ miễn phí cho người dân và du khách.

Tuần lễ năm nay quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và đương đại hàng đầu trong nước và quốc tế. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều chương trình đặc sắc như biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế; đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự tham gia của các nghệ sĩ Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Trần Mạnh Tuấn... cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Bên cạnh đó là chương trình biểu diễn của ca sĩ MONO, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng cùng nhiều tiết mục trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm chiều sâu văn hóa.

QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH HUẾ QUA GIAO LƯU NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ

Nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật quốc tế cũng sẽ góp mặt tại tuần lễ như Vũ đoàn Hervé Koubi (Pháp), nhóm nhạc OJOS (Pháp), nhóm flamenco LAS MIGAS (Tây Ban Nha), nghệ sĩ Mỹ Anh và Matthew Ifield, nghệ sĩ J-Pop Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan), nhóm K-Culture Friends in Chungnam và Đoàn Pungnyu Bongi (Hàn Quốc).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang cảm ơn các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, tài trợ cùng các nghệ sĩ trong và ngoài nước đã góp phần lan tỏa hình ảnh Festival Huế 2026 đến đông đảo công chúng.

Theo ông Giang, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 không chỉ là hoạt động nghệ thuật điểm nhấn của Festival mùa Hạ mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và điểm đến văn hóa sáng tạo của khu vực.

“Việc tổ chức không gian biểu diễn mở bên bờ sông Hương nhằm đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, tạo cơ hội để người dân và du khách cùng thưởng thức các chương trình nghệ thuật chất lượng cao trong không gian di sản đặc sắc của Huế”, ông Giang nhấn mạnh.

Ngoài Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế, trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ - Festival Huế 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như Tuần lễ Phật đản Huế 2026, Lễ hội Ẩm thực Chay, Lễ hội Hoa đăng, Ngày hội Sen Huế, Photo Tour và chương trình Hoàng cung Huyền ảo.