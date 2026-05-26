Festival Huế 2026 mang đại tiệc âm nhạc quốc tế đến bên sông Hương
Nguyễn Thuấn
26/05/2026, 09:52
Từ ngày 13 - 18/6, bên dòng sông Hương thơ mộng, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ mang đến chuỗi đêm diễn đa sắc màu với sự hội tụ của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế, hứa hẹn tạo điểm nhấn nổi bật cho Festival Huế mùa Hạ năm nay...
Chiều 25/5, Ban tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức họp báo
công bố Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 – sự kiện điểm nhấn của Lễ hội mùa Hạ
với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ban nhạc và vũ đoàn đến từ Pháp, Tây Ban
Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.
KHÔNG GIAN ÂM NHẠC MỞ BÊN DÒNG SÔNG HƯƠNG
Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 sẽ diễn
ra từ ngày 13 - 18/6 tại sân khấu bờ sông Hương, trước Trường Quốc Học Huế.
Chương trình được kỳ vọng mang đến đại tiệc âm nhạc và nghệ thuật quốc tế đa sắc
màu, kết nối nghệ thuật truyền thống với hơi thở đương đại.
Buổi họp báo do Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng Ban
Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang chủ trì, với sự tham dự của đại
diện các sở, ngành, đơn vị tài trợ cùng đông đảo cơ quan báo chí trung ương và
địa phương.
Ban tổ chức cho biết, việc lựa chọn sân khấu mở bên bờ sông
Hương nhằm tạo nên không gian nghệ thuật mới mẻ, sáng tạo và gần gũi với cộng đồng.
Toàn bộ chương trình được phục vụ miễn phí cho người dân và du khách.
Tuần lễ năm nay quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống và
đương đại hàng đầu trong nước và quốc tế. Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều
chương trình đặc sắc như biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung
đình Huế; đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự tham gia của các nghệ sĩ Cẩm Vân, Đức
Tuấn, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Trần Mạnh Tuấn... cùng nhiều nghệ sĩ
khác.
Bên cạnh đó là chương trình biểu diễn của ca sĩ MONO, ca sĩ
Nguyễn Đình Tuấn Dũng cùng nhiều tiết mục trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm chiều
sâu văn hóa.
QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH HUẾ QUA GIAO LƯU NGHỆ THUẬT QUỐC TẾ
Nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật quốc tế cũng sẽ góp mặt tại
tuần lễ như Vũ đoàn Hervé Koubi (Pháp), nhóm nhạc OJOS (Pháp), nhóm flamenco
LAS MIGAS (Tây Ban Nha), nghệ sĩ Mỹ Anh và Matthew Ifield, nghệ sĩ J-Pop
Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan), nhóm
K-Culture Friends in Chungnam và Đoàn Pungnyu Bongi (Hàn Quốc).
Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng
Ban Tổ chức Festival Huế 2026 Trần Hữu Thùy Giang cảm ơn các cơ quan báo chí,
đơn vị đồng hành, tài trợ cùng các nghệ sĩ trong và ngoài nước đã góp phần lan
tỏa hình ảnh Festival Huế 2026 đến đông đảo công chúng.
Theo ông Giang, Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế Huế 2026 không chỉ
là hoạt động nghệ thuật điểm nhấn của Festival mùa Hạ mà còn thể hiện quyết tâm
xây dựng Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và điểm đến
văn hóa sáng tạo của khu vực.
“Việc tổ chức không gian biểu diễn mở bên bờ sông Hương nhằm
đưa nghệ thuật đến gần hơn với cộng đồng, tạo cơ hội để người dân và du khách
cùng thưởng thức các chương trình nghệ thuật chất lượng cao trong không gian di
sản đặc sắc của Huế”, ông Giang nhấn mạnh.
Ngoài Tuần lễ Âm nhạc Quốc tế, trong khuôn khổ Lễ hội mùa Hạ
- Festival Huế 2026 còn diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như Tuần lễ Phật đản Huế
2026, Lễ hội Ẩm thực Chay, Lễ hội Hoa đăng, Ngày hội Sen Huế, Photo Tour và
chương trình Hoàng cung Huyền ảo.
Du lịch TP.HCM duy trì ổn định nhóm du khách đô thị và ngắn ngày

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch tháng 5/2026 của thành phố ước đạt khoảng 21.000 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn ngành đạt khoảng 193.000 tỷ đồng, tương đương 58,5% kế hoạch năm…
Áp lực chi phí hàng không, doanh nghiệp lữ hành "giữ khách" bằng trải nghiệm

Nếu những năm trước, thị trường hàng không thường xuất hiện nhiều đợt giảm sâu xen kẽ để kích cầu du lịch thì mùa hè năm nay, giá vé trên nhiều chặng gần như duy trì ổn định ở dải giá cao ngay từ đầu mùa...
Từ Vịnh Hạ Long, du lịch Quảng Ninh liên tục mở rộng không gian trải nghiệm

Mới đây, Tạp chí du lịch quốc tế Travel and Tour World đánh giá Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026. Trong đó, tạp chí nhắc tới "bảo chứng" cho sức hấp dẫn của Việt Nam là Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long…
Mùa vàng Tam Cốc khiến du khách mê mẩn giữa non nước di sản

Từ nghi lễ rước rồng trên sông Ngô Đồng, dâng sản vật lên Đức Thần Nông đến cánh đồng nghệ thuật "Song mã chầu báo công", lễ hội mang đến một bức tranh mùa vàng vừa linh thiêng vừa rực rỡ, thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước...
Du lịch Hà Nội rực rỡ sắc màu nhờ văn hóa, lịch sử

Bên cạnh cảnh quan đô thị, kinh tế đêm và hệ thống di sản dày đặc, Hà Nội là địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước. Sự giao thoa thú vị này đem đến cho du lịch thủ đô rất nhiều gam màu và bản sắc thú vị…
