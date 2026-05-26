Du lịch TP.HCM duy trì ổn định nhóm du khách đô thị và ngắn ngày

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch tháng 5/2026 của thành phố ước đạt khoảng 21.000 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn ngành đạt khoảng 193.000 tỷ đồng, tương đương 58,5% kế hoạch năm…

Trong đó, lượng khách quốc tế đến TP.HCM đạt hơn 5,59 triệu lượt, tương đương hơn 50% kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa đạt gần 23 triệu lượt, đạt 45,9% kế hoạch năm.

Riêng trong tháng 5/2026, tổng thu du lịch của thành phố ước đạt khoảng 21.000 tỷ đồng. Đặc biệt, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 kéo dài 9 ngày đã tạo cú hích lớn cho ngành du lịch khi TP.HCM đón khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, mang về doanh thu khoảng 8.700 tỷ đồng.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, điểm nổi bật của du lịch TP.HCM hiện nay là tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lượng khách. Điều này cho thấy thành phố không chỉ tập trung vào số lượng mà đang từng bước nâng cao chất lượng chi tiêu của du khách thông qua các sản phẩm cao cấp, trải nghiệm chuyên sâu và dịch vụ đa dạng.

Trong năm nay, TP.HCM đã đưa ra gần 1.000 sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, tập trung vào các xu hướng đang được du khách quốc tế quan tâm như du lịch đêm, du lịch đường sông, du lịch văn hóa – lịch sử, du lịch y tế và MICE. Các tour trải nghiệm “Sài Gòn về đêm”, tour Chợ Lớn, tuyến du lịch đường thủy trên sông Sài Gòn hay các chương trình kết hợp ẩm thực – nghệ thuật đang thu hút lượng lớn khách trẻ và khách quốc tế.

Trong bối cảnh nhiều địa phương bước vào giai đoạn thấp điểm sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thị trường du lịch TP.HCM vẫn duy trì sức mua khá ổn định trong tháng 5, đặc biệt ở nhóm khách đi ngắn ngày và khách đô thị. Theo Sở Du lịch TP.HCM, tới đây, các sản phẩm du lịch cuối tuần, nghỉ dưỡng ngắn ngày và trải nghiệm đô thị vẫn sẽ ghi nhận nhu cầu khá ổn định trong suốt mùa hè.

Trên cơ sở này, hàng loạt chương trình du lịch hè “đi gần, trải nghiệm xa” ngay tại các điểm vui chơi, giải trí ở TP.HCM đã chính thức khởi động. Điểm nhấn nổi bật là Lễ hội trái cây Nam bộ lần thứ 22, khai mạc ngày 31/5 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (phường Tăng Nhơn Phú).

Với chủ đề “Thanh âm dòng phù sa”, lễ hội kéo dài suốt 3 tháng hè, tái hiện không gian chợ nổi miền Tây cùng ghe xuồng, đờn ca tài tử... Sức hút mới của lễ hội năm nay là các món ăn chế biến từ thịt bò kết hợp 26 loại trái cây đặc trưng Nam bộ. Về đêm, Suối Tiên tiếp tục giữ chân giới trẻ bằng sân khấu nước cùng loạt trò chơi cảm giác mạnh tại Biển Tiên Đồng, khu Mega Zone…

Khu du lịch Đại Nam (phường Hiệp An) trở thành điểm hẹn của nhiều gia đình với chuỗi hoạt động khám phá thiên nhiên hoang dã dành cho trẻ nhỏ. Trong khi đó, các tour công nghiệp - sáng tạo và làng nghề gốm cổ ở Lái Thiêu (phường Lái Thiêu) được làm mới theo hướng workshop cá nhân hóa, cho phép du khách trực tiếp trải nghiệm và tạo ra sản phẩm mang dấu ấn riêng...

Xu hướng du lịch sức khỏe (wellness), nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng cũng giúp Vũng Tàu khẳng định vị thế nhờ lợi thế biển gần, hạ tầng lưu trú đa dạng và kết nối giao thông thuận tiện. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã chủ động làm mới sản phẩm bằng các tour wellness, beach club (câu lạc bộ bãi biển), âm nhạc ngoài trời, thể thao biển và hoạt động dành cho gia đình.

Các chuyên gia nhận định, lợi thế lớn nhất của TP.HCM là vai trò trung tâm kinh tế, tài chính và hàng không của cả nước. Thành phố có khả năng đón lượng lớn khách thương mại, khách hội nghị quốc tế và khách trung chuyển. Đây là phân khúc có mức chi tiêu cao, giúp gia tăng doanh thu du lịch và kéo dài thời gian lưu trú.

Tuy nhiên, cùng với đà phục hồi và mở rộng sản phẩm, ngành du lịch TP.HCM cũng bắt đầu đối mặt áp lực lớn hơn về quản lý an toàn và chất lượng dịch vụ. Sở Du lịch TP.HCM mới đây yêu cầu các khu, điểm du lịch có hoạt động vui chơi dưới nước rà soát điều kiện vận hành, bổ sung phương án cứu hộ cứu nạn và kiểm soát chặt số lượng khách tham gia.

Các sản phẩm mới như tour đường sông hay vui chơi dưới nước cũng khiến áp lực kiểm soát an toàn tăng lên trong mùa cao điểm hè. Bên cạnh vấn đề an toàn, áp lực còn nằm ở hạ tầng phục vụ du lịch đô thị. Lượng khách tăng nhanh khiến nhiều khu vực trung tâm thường xuyên đông vào cuối tuần, đặc biệt tại các tuyến ven sông, khu ẩm thực và không gian công cộng.

Bên cạnh đó, thiếu không gian công cộng quy mô lớn, sản phẩm đêm chưa thật sự đột phá và chất lượng dịch vụ chưa đồng đều là những vấn đề đáng chú ý. Các chuyên gia cho rằng thành phố cần tạo thêm nhiều tổ hợp giải trí, mua sắm và biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn hoạt động xuyên đêm. Đây là mô hình đã giúp nhiều thành phố như Bangkok, Singapore hay Seoul gia tăng mạnh nguồn thu du lịch.

Tại một hội thảo mới đây, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), cho rằng du khách đến Việt Nam hiện nay sẵn sàng chi mạnh tay cho các dịch vụ cốt lõi như ăn ở, đi lại, tham quan, nhưng lại tỏ ra cực kỳ "thắt lưng buộc bụng" khi mua sắm. Vấn đề là do chúng ta chưa cho họ được một lý do chính đáng để “mở hầu bao”.

"Cần nâng cấp hệ thống hoàn thuế VAT cho du khách; phát triển hệ thống miễn thuế và outlet đúng bản chất, quy hoạch lại các điểm bán lẻ tại các điểm du lịch trọng điểm; nghiên cứu mua sắm miễn thuế có kiểm soát tại các khu kinh tế. Mỗi điểm phần trăm chi phí mua sắm của du khách và người dân giữ lại được sẽ tương đương với hàng tỉ USD đổ thẳng vào dòng chảy lưu thông của nền kinh tế", bà Tiên đề xuất.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết thành phố đang tính toán xây dựng hệ thống dữ liệu để quản lý và chứng minh được lịch sử mua sắm của khách hàng. "Khi dòng dữ liệu được liên thông, hệ thống sẽ tự động ghi nhận và tích lũy điểm thưởng cho du khách dựa trên tổng chi tiêu của họ tại Việt Nam. Từ số điểm tích lũy được trên hệ thống chung, chúng ta có thể tung ưu đãi để hút khách, góp phần kích cầu tiêu dùng", ông Phương nói.

Ngoài ra, ngành công thương cũng lên kế hoạch kết hợp với siêu thị để thiết kế những gian hàng riêng dành cho sản phẩm chất lượng cao của thành phố. Từ đó, giúp người dân, du khách có thêm sự lựa chọn để tin tưởng, từ đó tăng mức chi tiêu.