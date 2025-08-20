Thanh Hóa hoàn thành 1.700 căn nhà ở xã hội trong năm 2025

Năm 2025, Thanh Hóa dự kiến hoàn thành khoảng 1.700 căn nhà ở xã hội, đạt 34% kế hoạch. Điều này cho thấy những thách thức lớn cần tháo gỡ trong thời gian tới...

Nhu cầu về nhà ở xã hội tại Thanh Hóa đang ngày càng cấp thiết khi lực lượng công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách trên địa bàn gia tăng nhanh chóng. Việc Chính phủ giao chỉ tiêu xây dựng 5.249 căn trong năm 2025 cho thấy kỳ vọng lớn vào sự bứt phá của tỉnh trong lĩnh vực an sinh. Tuy nhiên, đến hết tháng 7, Thanh Hóa mới hoàn thành 977 căn và với tiến độ hiện tại, khả năng trong cả năm chỉ đạt khoảng 1.700 căn, tương ứng 34% kế hoạch, còn thiếu tới 3.485 căn. Đây là thách thức không nhỏ, đòi hỏi các cấp, ngành và doanh nghiệp phải có giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn.

Theo số liệu từ Sở Xây dựng, toàn tỉnh hiện có 7 dự án nhà ở xã hội đang triển khai. Trong đó, nổi bật là dự án tại Trung tâm phường Hạc Thành do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Dự án này có quy mô lớn nhất với 856 căn ở lô NOXH-02 và NOXH-04, cùng 1.968 căn đang thi công phần thô.

Một số dự án khác cũng ghi dấu ấn, như khu nhà ở xã hội tại phường Quảng Phú của Công ty Hợp Lực với 638 căn; khu nhà ở công nhân phía Đông KCN Lễ Môn do Công ty Giầy Sunjade Việt Nam đầu tư với 920 căn; dự án 422 căn ở phường Đông Quang do Công ty Tân Thành xây dựng; dự án 141 căn của Công ty Phát triển đô thị Bắc Miền Trung; 600 căn tại phường Hàm Rồng do Liên danh Viet Incons, Vinaconex 21 và Công ty Đầu tư Thương mại Hà Nội triển khai; cùng dự án 123 căn dành cho công nhân tại Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Nguyệt Viên.

Ảnh minh hoạ

Các dự án này khi hoàn thành sẽ góp phần quan trọng vào việc giải quyết chỗ ở cho hàng nghìn người lao động, nhưng phần lớn vẫn đang trong quá trình thi công.

Để thúc đẩy tiến độ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch 105/KH-UBND, trong đó phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị. Sở Xây dựng được giao vai trò cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư. Các sở, ngành liên quan như Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết những thủ tục then chốt như chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định hồ sơ, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng.

Chính quyền các phường, xã nơi có dự án phải chịu trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đây là khâu quan trọng quyết định tiến độ dự án, bởi nhiều công trình chậm triển khai xuất phát từ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải bảo đảm bàn giao đất đúng tiến độ đã cam kết.

Song song với nỗ lực từ phía chính quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu. Các chủ đầu tư phải chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính, nhân sự, tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ đã đăng ký. Tỉnh cũng yêu cầu sau khi khởi công, toàn bộ thông tin dự án phải được công khai để người dân dễ dàng tiếp cận, đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua theo đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng thông tin thiếu minh bạch gây khó khăn cho người có nhu cầu thực sự.

Mục tiêu hoàn thành 5.249 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 của Thanh Hóa đang đứng trước thử thách rất lớn. Tuy vậy, kết quả dự kiến hoàn thành 1.700 căn cũng cho thấy những bước tiến nhất định. Quan trọng hơn, các dự án đang triển khai sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong những năm tiếp theo, tạo nền tảng để địa phương cải thiện mạnh mẽ hệ thống nhà ở xã hội.

Với quyết tâm của chính quyền, sự phối hợp của các ngành và nỗ lực từ phía doanh nghiệp, hy vọng rằng thị trường nhà ở xã hội tại Thanh Hóa sẽ dần được cải thiện, đáp ứng nhu cầu bức thiết của người lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội