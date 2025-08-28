Thanh Hóa khởi công dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN hơn 5.100 tỷ đồng

Với mục tiêu sản xuất khoảng 170 triệu sản phẩm gốm sứ mỗi năm, dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam được triển khai với quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, hứa hẹn tạo điểm nhấn mới cho ngành công nghiệp Thanh Hóa...

Sáng 28/8, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION và Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng tổ chức lễ khởi công Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam. Dự án này được xem là một trong những dự án trọng điểm, nhằm chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam sẽ được triển khai tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, thuộc địa bàn hai xã Nông Cống và Yên Thọ. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION, một công ty con của Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc), nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất gốm sứ với các thương hiệu hàng đầu như Hualian, Hong Guan Kiln và Torch.

Dự án có tổng diện tích 322.345 m2, với tổng mức đầu tư khoảng 5.139 tỷ đồng (tương đương 200 triệu USD). Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp vào ngày 4/7/2025. Công trình sẽ được chia thành ba giai đoạn, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030, trong đó giai đoạn I sẽ bắt đầu từ tháng 8/2025 và hoàn thành vào tháng 3/2026.

Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm phát biểu tại Lễ khởi công.

Mục tiêu của dự án là sản xuất gốm sứ phục vụ sinh hoạt hàng ngày, gốm sứ công nghiệp và thiết bị vệ sinh, với công suất thiết kế đạt khoảng 170 triệu sản phẩm mỗi năm. Dự án này không chỉ có quy mô lớn mà còn áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện với môi trường. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo ra việc làm thường xuyên cho hơn 4.000 lao động tại địa phương và các vùng lân cận. Tổng thầu thi công cho dự án là Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh rằng dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam là minh chứng cho nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Dự án cũng thể hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng khẳng định rằng khi hoàn thành, dự án sẽ mang lại nhiều giá trị, bao gồm việc tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và làm phong phú thêm nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thanh Hóa. Ông tin tưởng rằng sản phẩm gốm sứ chất lượng cao sản xuất tại Thanh Hóa sẽ có mặt tại nhiều thị trường quốc tế, từ đó nâng cao vị thế của địa phương trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án

Để đảm bảo tiến độ dự án, ông Mai Xuân Liêm đã đề nghị Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn, huy động tối đa nguồn nhân lực, máy móc và thiết bị thi công. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho công nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng lưu ý nhà thầu và chủ đầu tư cần chủ động phối hợp với Ban Quản lý Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Ông đề nghị các xã Nông Cống, Yên Thọ cùng các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ dự án, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công công trình.

Dự án Thung lũng Gốm sứ ASEAN Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm sản xuất gốm sứ hàng đầu khu vực, cung ứng sản phẩm ra thị trường trong và ngoài nước, góp phần đưa ngành công nghiệp gốm sứ Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.