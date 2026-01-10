Huế về đích sớm “Chiến dịch Quang Trung” trao mái ấm cho người dân vùng thiên tai

Việc hoàn thành sớm việc sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại thành phố Huế không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao, mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng bào, đúng với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngày 10/1, UBND thành phố Huế tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 03 ngôi nhà mới tại xã Khe Tre cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai. Đây là những công trình cuối cùng, đánh dấu việc thành phố Huế hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” sớm hơn 5 ngày so với thời hạn yêu cầu tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau hơn 30 ngày phát động và triển khai đồng loạt, chiến dịch đã đạt được kết quả toàn diện. Cụ thể, đến ngày 27/12/2025, thành phố Huế đã hoàn thành sửa chữa 40 ngôi nhà bị hư hỏng do bão lũ. Bên cạnh đó, 05 ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, trong đó có 02 ngôi nhà tại xã Lộc An hoàn thành và bàn giao vào ngày 30/12/2025; 03 ngôi nhà còn lại tại xã Khe Tre được khánh thành trong ngày 10/1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh tặng quà cho 3 hộ gia đình được bàn giao nhà tại xã Khe Tre

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh khẳng định, việc hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” không đơn thuần là kết thúc một chương trình xây dựng nhà ở, mà là sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đối với đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, những ngôi nhà được trao không chỉ được xây dựng bằng gạch, đá, xi măng, mà còn được dựng nên từ niềm tin, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Mỗi căn nhà là một điểm tựa để các gia đình an cư, ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sản xuất, vươn lên sau khó khăn, qua đó khẳng định mạnh mẽ tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Việc hoàn thành sớm hơn kế hoạch đề ra cũng cho thấy quyết tâm cao của thành phố Huế trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để đạt được kết quả này, “Chiến dịch Quang Trung” đã nhận được sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của nhiều lực lượng trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của Công an thành phố Huế, đơn vị chủ trì triển khai xây dựng 2 ngôi nhà tại xã Khe Tre; Bộ chỉ huy quân sự thành phố; Ủy ban nhân dân xã Khe Tre cùng các tổ chức đoàn thể đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục, làm việc ngày đêm để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương không chỉ giúp rút ngắn thời gian thi công, mà còn bảo đảm các ngôi nhà được xây dựng đúng tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt và nhu cầu thực tế của từng hộ dân.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Huế cũng bày tỏ sự tri ân, ghi nhận tình cảm và trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đồng hành, chung tay hỗ trợ kinh phí, vật tư, công sức để sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong thời gian qua. Đây chính là nguồn lực quan trọng, góp phần giúp chiến dịch được triển khai hiệu quả, đúng mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế đồng thời mong muốn, các hộ gia đình được thụ hưởng từ nguồn hỗ trợ ý nghĩa này tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực lao động, sản xuất, từng bước ổn định và nâng cao đời sống, cùng địa phương xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh.