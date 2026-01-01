Hải Phòng thu hồi đất thực hiện 118 dự án, công trình

Năm 2026, Hải Phòng triển khai thu hồi hơn 1.509 ha đất để thực hiện 118 dự án công trình, trong đó, có nhiều dự án giao thông và đô thị…

HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn năm 2026 với tổng cộng 118 dự án, công trình với tổng diện tích đất là hơn 1.842 ha, trong đó có hơn 330 ha không phải thu hồi đất, hơn 1.509 ha phải thu hồi đất.

NHIỀU DỰ ÁN ĐÔ THỊ QUY MÔ LỚN

Trong số 118 khu đất mà Hải Phòng thu hồi thực hiện các dự án công trình trong năm 2026, có 32 dự án khu đô thị, khu dân cư. Trong các dự án đô thị, khu dân cư, có 3 dự án diện tích đất phải thu hồi nằm trên địa bàn nhiều phường xã. Đó là dự án khu đô thị tại quận Dương Kinh – Kiến An (trước đây) có diện tích 86,1ha phải thu hồi đất tại 2 phường là phường Hưng Đạo (75,9 ha), phường Kiến An (10,2 ha). Dự án này từ tháng 1/2025 đã được HĐND TP. Hải Phòng đưa vào danh mục dự án phải đấu thầu năm 2025 -2026.

Tương tự, dự án khu đô thị Việt Hoà – Thanh Bình nằm phía Tây Hải Phòng có diện tích phải thu hồi đất là 18,28 ha trên địa bàn 3 phường là phường Việt Hoà, phường Thành Đông và phường Lê Thanh Nghị (thành phố Hải Dương cũ) do Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp làm chủ đầu tư. Tại phía Tây Hải Phòng còn có dự án khu đô thị sinh thái Thành Công (giai đoạn 2) có diện tích sử dụng đất là 74,76 ha, trong đó có 40,75 ha phải thực hiện thu hồi đất trên địa bàn 2 phường Kinh Môn và Trần Liễu (thị xã Kinh Môn cũ).

Tại xã An Trường ở phía Đông Hải Phòng có 2 dự án nhà ở là dự án khu đô thị mới tại xã Trường Thọ (huyện An Lão cũ) diện tích phải thu hồi là 62,5 ha và dự án khu dân cư nông thôn mới tại xã Trường Thọ diện tích 9,8 ha. Tại xã An Lão có 3 dự án đô thị phải thu hồi đất là dự án khu nhà ở xã hội tại xã An Tiến (cũ) diện tích phải thu hồi 9,8 ha, dự án khu đô thị mới tại thị trấn An Lão, xã An Tiến, xã An Thắng (huyện An Lão cũ) diện tích phải thu hồi đất là 34,22 ha và dự án khu đô thị mới tại các xã An Tiến, An Thắng (cũ) diện tích phải thu hồi 22,65 ha.

Tại phường Nam Triệu (thành phố Thuỷ Nguyên cũ) có dự án khu đô thị công nghiệp dịch vụ VSIP Hải Phòng diện tích phải thu hồi đất là 51,8 ha. Tại phường Nam Đồ Sơn có dự án khu đô thị tại phường Minh Đức (quận Đồ Sơn cũ) có diện tích thực hiện dự án là 77,48 ha, trong đó, diện tích phải thu hồi lên tới 63,9 ha. Tại xã Vĩnh Bảo ở phía Đông Hải Phòng còn có dự án dân cư nông thôn xứ Đồng Chín có diện tích phải thu hồi là 9,91 ha.

Tại phường Thạch Khôi ở Tây Hải Phòng có dự án khu đô thị Phú Quý (GoldenLand) thành phố Hải Dương (trước đây) giai đoạn 1 có diện tích 50,54 ha nhưng có tới 45,86 ha đã thu hồi hoặc không phải giải phóng mặt bằng, diện tích phải thu hồi chỉ còn 4,68 ha. Dự án khu đô thị mới Xuân Dương, thành phố Hải Dương (nay là phường Tứ Minh) có diện tích phải thu hồi là 30,65 ha, đã được UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư từ tháng 10/2023 và tháng 9/2025 đã được UBND TP. Hải Phòng đưa vào kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026.

Tại xã Gia Lộc có dự án khu phát triển dân cư mới và dịch vụ phía Đông Bắc thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc cũ) diện tích phải thu hồi 34,2 ha. Tại phường Chu Văn An có dự án khu đô thị sinh thái Chí Linh (thành phố Chí Linh cũ) diện tích phải thu hồi 55,38 ha do Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Contrexim làm chủ đầu tư.

Tại xã Mao Điền có tới 4 dự án khu đô thị là khu dân cư mới phía bắc quốc lộ 5 diện tích phải thu hồi 8,24 ha, dự án khu dân cư thương mại xã Cẩm Điền (cũ) diện tích phải thu hồi 10,64 ha, dự án khu dân cư thương mại Nam Tân Trường diện tích phải thu hồi 13,58 ha, khu dân cư mới Đồng Sau Quán xã Tân Trường (cũ) diện tích phải thu hồi 9,85 ha.

Ngoài ra, tại các xã Lai Khê, Kim Thành, Bắc An Phụ, An Phú, Hà Bắc, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Đại Sơn, Yết Kiêu, Thanh Miện còn có một số dự án có diện tích phải thu hồi chỉ từ vài nghìn m2 đến vài ha.

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN GIAO THÔNG, CÔNG NGHIỆP

Trong số 118 dự án phải thu hồi đất năm 2026, có một số dự án khu cụm công nghiệp mới và thu hồi phần còn lại của một số khu cụm công nghiệp đã triển khai. Tại phía Đông Hải Phòng có dự án khu công nghiệp Trấn Dương – Hoà Bình (khu B) – giai đoạn 1 diện tích thu hồi 229,47 ha. Bên cạnh đó là các dự án cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp An Thọ - Chiến Thắng (huyện An Lão cũ) diện tích thu hồi đất 60,2 ha tại xã An Hưng, cụm công nghiệp Quyết Tiến tại xã Tiên Lãng diện tích thu hồi 75 ha, cụm công nghiệp Nam Am diện tích thu hồi 40 ha tại xã Vĩnh Am.

Tại khu vực phía Tây Hải Phòng có dự án khu công nghiệp Bình Giang tại các xã Thượng Hồng và Nguyễn Lương Bằng diện tích thu hồi 150 ha. Tại phía Tây Hải Phòng còn thu hồi 3,16 ha tại cụm công nghiệp Kim Lương để thực hiện dự án sản xuất gia công kết cấu thép của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thành Đông, 3,36 ha tại cụm công nghiệp Ngọc Sơn thuộc phường Tân Hưng để thực hiện dự án sản xuất bê tông tươi. Ngoài ra còn vài nghìn m2 là phần còn lại của dự án cụm công nghiệp Đoàn Tùng và Đoàn Tùng 2 tại xã Nguyễn Lương Bằng.

Đối với các dự án giao thông, ngoài dự án đường trục Đông – Tây huyện Kim Thành (cũ) và nhánh đi cầu vượt nút giao quốc lộ 5 có diện tích phải thu hồi là 17,43 ha tại xã Lai Khê, năm 2026, Hải Phòng sẽ thực hiện cải tạo nâng cấp một số tuyến đường tại các địa phương với diện tích thu hồi từ vài nghìn m2 tới vài ha.

Năm 2026, Hải Phòng cũng thực hiện thu hồi đất mở rộng một số nghĩa trang nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Cụ thể tại xã Cẩm Giang sẽ thu hồi 3.900 m2 đất mở rộng nghĩa trang Đông Giao. Tại xã Kẻ Sặt thu hồi 6.100 m2 để thực hiện mở rộng nghĩa trang nhân dân thông Phương Độ.

Tại xã Tứ Kỳ thực hiện thu hồi 1,6 ha để mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Thái An. Tại xã Chí Minh thu hồi tiếp 1,13 ha để mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Chí Minh. Tại xã Đại Sơn thu hồi 1 ha mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Đông Phong. Tại xã Yết Kiêu thu hồi 7.000 m2 để xây dựng nghĩa trang thôn Chuối (xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, Hải Dương trước đây).

Tương tự, năm 2026, Hải Phòng cũng thực hiện thu hồi đất mở rộng một số nghĩa trang để di dời các ngôi mộ trong khu công nghiệp Kim Thành 2 tại xã Kim Thành. Đó là thu hồi 1,45 ha để mở rộng nghĩa trang nhân Đồng Mỏ, thu hồi 8.000 m2 để mở rộng nghĩa trang nhân dân khu Đống Đinh – Đống Năng tại thôn Nại Đông, thu hồi 1,45 ha xây dựng nghĩa trang nhân dân khu Rộc Mo tại thôn Văn Thọ.

Ngoài ra, năm 2026, Hải Phòng cũng thực hiện thu hồi đất để thực hiện một số đường dây 35KV, trạm biến áp, di dời đường dây điện, thu hồi đất khu chung cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị, thu hồi đất để thực hiện một số dự án cơ sở sản xuất, cảng đường thuỷ nội địa… Đặc biệt, tại phường Đông Hải, năm nay sẽ thực hiện thu hồi 10,56 ha tại khu vực Đình Vũ để đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện.