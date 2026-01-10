Quảng Trị khởi công khu công nghiệp 450 ha

Khu công nghiệp Cam Liên có quy mô 450 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, hiện đại và bền vững, đang được triển khai tại xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị...

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 9/1/2026, tại xã Cam Hồng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bất động sản Capella tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Cam Liên.

Dự án khu công nghiệp Cam Liên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 15/11/2024, với diện tích 450 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Nhà đầu tư trực tiếp thực hiện dự án là Công ty TNHH Đầu tư Capella Quảng Bình, đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Bất động sản Capella.

Khu công nghiệp Cam Liên được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, hiện đại, xanh và bền vững. Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh, thu hút nhiều doanh nghiệp đưa nhà máy vào sản xuất, qua đó tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các định hướng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thu hút đầu tư và phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của nhà đầu tư, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và chính quyền xã Cam Hồng trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và giao đất, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ.

Để dự án đạt hiệu quả cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Capella Quảng Bình tập trung nguồn lực triển khai thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy và chữa cháy.

Cùng với đó, nhà đầu tư cần chủ động xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp phù hợp với quy hoạch, có năng lực và uy tín; phấn đấu đến quý IV/2026 bảo đảm các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón doanh nghiệp vào khu công nghiệp. Dự án cũng được yêu cầu ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ, đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư

Đối với các sở, ngành và chính quyền xã Cam Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, tỉnh có vị trí chiến lược tại khu vực Bắc Trung Bộ, là mắt xích quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây. Tỉnh đang tập trung phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, sẵn sàng đồng hành cùng các nhà đầu tư có năng lực, định hướng phát triển lâu dài.