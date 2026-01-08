TP. Hồ Chí Minh xem xét chủ trương đầu tư đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 08/01/2026
Thanh Thủy
08/01/2026, 16:03
TP. Hồ Chí Minh đang xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, dự kiến kết hợp đoạn trên cao và đoạn ngầm dưới biển, nhằm hình thành trục giao thông chiến lược...
Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 3, diễn ra ngày 7/1, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP); Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh trình bày Tờ trình chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) theo phương thức PPP (Hợp đồng BT).
Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh, sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn, yêu cầu tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, đặc biệt là kết nối không gian kinh tế biển, được đặt ra hết sức cấp thiết.
Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp cảng biển. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp, việc đi lại chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến đường bộ vòng xa hoặc giao thông thủy chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Do vậy, việc đầu tư xây dựng đường vượt biển kết nối TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có ý nghĩa chính trị, chiến lược quan trọng, góp phần hình thành trục kết nối trên biển trực tiếp, rút ngắn khoảng cách giao thông, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, kinh tế biển của Thành phố.
Dự án cũng tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao, logistics, dịch vụ cảng biển, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững khu vực biển. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Công Vinh cho rằng việc đầu tư xây dựng đường vượt biển là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn đổi mới và hội nhập.
Qua phân tích tại Tờ trình của UBND Thành phố và ý kiến của các đại biểu, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết hiện nay người dân nếu muốn đi từ TP. Hồ Chí Minh (cũ) về Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) phải đi cao tốc Long Thành - Dầu Giây, ngang qua địa phận tỉnh Đồng Nai.
Xét trên tổng thể bản đồ mới, có hai hướng kết nối khả thi. Một là từ Nhà Bè băng qua bằng đường bộ, nhưng trong điều kiện thực tế hiện nay vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh đang có định hướng phát triển ra biển theo hướng Cần Giờ, kết nối với khu vực Bãi Trước - Bãi Sau (thuộc thành phố Vũng Tàu cũ).
Từ đó, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh có ý tưởng làm tuyến đường giao thông kết nối TP.Hồ Chí Minh với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thông qua việc xây dựng đường vượt biển 6 làn xe, xuất phát từ khu đô thị lấn biển Cần Giờ.
Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết kịch bản ban đầu của dự án này có hai phần, gồm phần nổi trên mặt biển, sau đó đến phần thông thuyền sẽ đi ngầm dưới đáy biển như hầm Thủ Thiêm. Dự án sẽ đắp hai đảo nhân tạo hai bên khoảng thông thuyền.
Phương án này so với làm cầu cao (khoảng 60 m) sẽ dễ thi công hơn. Ước tính ban đầu của chủ đầu tư xây dựng tuyến đường này mất khoảng 3 năm. Nếu như vậy, khi đi ô tô từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh về Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) chỉ mất khoảng một tiếng.
Song song dự án đường vượt biển, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng khu vực Cần Giờ, gồm mở rộng đường Rừng Sác, xây dựng cầu Cần Giờ và hoàn thiện các tuyến kết nối liên quan.
Hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến dự thảo đề án xây dựng Thành hố trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao; dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 năm 2020 của Thành ủy về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.
Đồng thời cho ý kiến đối với báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung tại đề án số 22 năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí minh về sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng bộ với sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
