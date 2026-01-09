TP. Hồ Chí Minh sắp khởi công loạt dự án với tổng vốn gần 240.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ khởi công, động thổ đồng loạt 4 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 240.000 tỷ đồng vào ngày 15/1/2026...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, lễ khởi công, động thổ sẽ được tổ chức vào sáng ngày 15/1/2026, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (cầu truyền hình) và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV).

Điểm cầu trung tâm là Lễ động thổ dự án Khu thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc (phường Bình Trưng). Các điểm cầu thành phần gồm: Lễ khởi công dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 (tuyến Bến Thành - Tham Lương) tại depot Tham Lương, phường Đông Hưng Thuận; Lễ động thổ dự án xây dựng cầu Cần Giờ tại xã Bình Khánh, xã Nhà Bè; Lễ động thổ dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 tại khu vực phường Phú Thuận, phường Tân Mỹ và xã Nhà Bè.

Để bảo đảm sự kiện diễn ra thành công, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng làm đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra công tác chuẩn bị hiện trường. Các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể về mặt bằng, thủ tục đầu tư, cấp phép, điện lực, an ninh trật tự, y tế, kỹ thuật đường truyền, tuyên truyền...

Trước đó, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo, kiến nghị UBND Thành phố về kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ các dự án trọng điểm.

Trong đó, dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) là dự án đầu tư công, có chiều dài hơn 11 km, kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với cửa ngõ phía Tây Bắc. Toàn tuyến bố trí 10 ga ngầm, một ga trên cao và một depot, với tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỷ đồng.

Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 145.600 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), quy mô gần 187 ha, được định hướng phát triển thành hệ sinh thái kinh tế thể thao hiện đại, hướng tới trung tâm thể thao tầm cỡ quốc gia và khu vực.

Dự án cầu Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 13.200 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất, được xác định là dự án đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường kết nối khu vực biển Cần Giờ với hạ tầng vùng, nhất là sân bay Long Thành.

Cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3 km, kết nối khu Nam TP. Hồ Chí Minh với Nhơn Trạch (Đồng Nai) và sân bay Long Thành, có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 23.185 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT.