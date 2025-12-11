Thanh Hóa trước sức ép ô nhiễm môi trường từ những “núi rác” tồn lưu nhiều năm

Tình trạng rác thải dồn ứ tại nhiều bãi rác lớn ở Thanh Hóa đã trở thành vấn đề nóng, buộc chính quyền các địa phương phải triển khai nhiều giải pháp tạm thời để giảm ô nhiễm...

Tại phường Sầm Sơn, bãi rác nằm cạnh sông Đơ được người dân phản ánh ô nhiễm kéo dài. Ông Nguyễn Đông, một cư dân sống gần khu vực này, cho biết mùi hôi từ bãi rác đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

“Bãi rác ô nhiễm khủng khiếp, đặc biệt vào mùa du lịch cao điểm, lượng rác thải đổ về tăng đột biến. Rác thải tích tụ qua nhiều năm đến giờ không khác gì quả núi. Nước từ bãi rác chảy ra đen kịt kèm theo mùi hôi thối vô cùng khó chịu”, ông Đông nói.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở bãi rác Đông Nam thuộc phường Đông Quang. Bãi rác đã quá tải trong thời gian dài, gây ô nhiễm mùi và nguồn nước, khiến khu dân cư lân cận bức xúc.

Bãi rác Đông Nam, phường Đông Quang

Một “điểm nóng” khác là bãi rác Núi Voi tại phường Bỉm Sơn. Rác thải được tập kết suốt nhiều năm khiến khu vực này thường xuyên phát tán mùi hôi và nước thải ra đồng ruộng của người dân.

Ông Bùi Văn Hưng (cư dân phường Bỉm Sơn) bày tỏ bức xúc “Không chỉ mùi hôi thối nồng nặc, nước thải đen sì từ bãi rác chảy thẳng ra môi trường, vào đồng ruộng và hoa màu của người dân. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vấn đề vẫn chưa được giải quyết, thậm chí còn nghiêm trọng hơn”.

Trước những phản ánh và thực tế ô nhiễm ngày càng gia tăng, chính quyền các địa phương đã đưa ra các giải pháp trước mắt cũng như kế hoạch xử lý triệt để.

Tại phường Sầm Sơn, đại diện UBND phường cho biết đã xác định việc đóng cửa bãi rác là nhiệm vụ cấp thiết. “Địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để đóng cửa bãi rác. Các phương án xử lý đã được thống nhất và dự kiến sẽ dừng tiếp nhận rác từ ngày 31/12”, đại diện UBND phường thông tin.

Bãi rác Núi Voi ở phường Bỉm Sơn

Đối với bãi rác Núi Voi (phường Bỉm Sơn), tình trạng quá tải kéo dài nhưng việc xử lý triệt để phải chờ nhà máy xử lý rác hoàn thành. Theo đại diện UBND phường Bỉm Sơn, “dự án nhà máy xử lý rác triển khai rất chậm, đến nay đã gia hạn lần thứ 5 nhưng vẫn chưa hoàn thành. Trước mắt, phường giao Công ty Môi trường thực hiện các biện pháp tạm thời như khử mùi, khử khuẩn để đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Trong khi đó, tại bãi rác Đông Nam (phường Đông Quang), tình trạng quá tải cũng khiến người dân bức xúc.

Ngày 27/11/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản yêu cầu khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tăng cường phun chế phẩm vi sinh, gia cố bạt che phủ bề mặt các ô chôn lấp và phối hợp chính quyền địa phương phun hóa chất diệt côn trùng trong khu dân cư. Cùng với đó, việc chôn lấp rác phải tuân thủ nghiêm quy trình, giảm thiểu mùi hôi, thu gom triệt để nước rỉ rác và che phủ bạt sau mỗi ngày làm việc.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/1/2026, bãi rác Đông Nam sẽ dừng tiếp nhận rác để chuyển sang xử lý tại nhà máy. Sau khi đóng cửa, bãi rác phải được cải tạo và nâng cấp trạm xử lý nước rỉ, không để chảy ra môi trường.