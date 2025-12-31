Việt Nam chính thức có Hiệp hội chuyển đổi xanh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 31/12/2025
Hằng Anh
31/12/2025, 13:28
Việc thành lập Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050...
Ngày 30/12/2025, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1521/QĐ-BNV, cho phép thành lập Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam (VGTA). Đây là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững...
Theo đó, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.
Trước đó, Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Ban vận động thành lập.
Tại Quyết định số 2346/QĐ-BNNMT, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận Ban vận động gồm 11 thành viên, có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Hiệp hội trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
Trong quá trình chuẩn bị, Hội nghị trù bị lần thứ nhất Ban tổ chức Đại hội Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam đã được tổ chức tháng 6/2025 tại Hà Nội. Các nội dung liên quan đến định hướng hoạt động, tổ chức bộ máy và lộ trình thành lập Hiệp hội đã được thảo luận, thống nhất.
Việc thành lập Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.
Theo định hướng ban đầu, Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam hướng đến xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, thích ứng với các tiêu chuẩn ESG (Môi trường- Xã hội- Quản trị) và tận dụng cơ hội từ nền kinh tế carbon thấp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đến ngày 25/12/2025, các đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ tổng cộng hơn 23,8 triệu USD cho 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, từ miền núi phía Bắc đến Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ để khắc phục hậu quả thiên tai...
Trong bối cảnh chi phí năng lượng leo thang và tiêu chuẩn xanh ngày càng siết chặt, kiểm toán năng lượng đang trở thành bài kiểm tra thực chất đối với năng lực quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh đang mở ra những cơ hội mới cho các ngành nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống Việt Nam. Những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ từ các doanh nghiệp lớn như Nestlé và Heineken đã cho thấy chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là động lực tăng trưởng bền vững...
Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm Việt Nam tham gia Tổ chức các Quan chức Cao cấp ASEAN về Môi trường (ASOEN). Thời gian qua, ASOEN Việt Nam đã phát huy vai trò là đầu mối quốc gia trong hợp tác môi trường ASEAN, tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các cơ chế, chương trình, sáng kiến hợp tác khu vực...
Trong giai đoạn từ năm 2027-2030, sẽ tăng tốc tỷ lệ xanh phương tiện, phấn đấu đạt từ 50- 80% tổng phương tiện. Hiện nay tỷ lệ "xanh hóa" của mạng lưới xe buýt Hà Nội vẫn còn khiêm tốn, số lượng phương tiện sử dụng năng lượng điện và năng lượng xanh mới đạt khoảng 26,6%. Hà Nội còn khoảng 1.500 xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch cần được thay thế...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: