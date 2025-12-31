Thứ Tư, 31/12/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Việt Nam chính thức có Hiệp hội chuyển đổi xanh

Hằng Anh

31/12/2025, 13:28

Việc thành lập Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050...

Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam hướng đến xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, thích ứng với các tiêu chuẩn ESG. Ảnh minh họa
Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam hướng đến xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, thích ứng với các tiêu chuẩn ESG. Ảnh minh họa

Ngày 30/12/2025, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1521/QĐ-BNV, cho phép thành lập Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam (VGTA). Đây là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững...

Theo đó, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội chuyển đổi xanh Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Trước đó, Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Ban vận động thành lập.

Tại Quyết định số 2346/QĐ-BNNMT, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận Ban vận động gồm 11 thành viên, có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân; đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Hiệp hội trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Ảnh minh họa
Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam là một tổ chức xã hội- nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Ảnh minh họa

Trong quá trình chuẩn bị, Hội nghị trù bị lần thứ nhất Ban tổ chức Đại hội Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam đã được tổ chức tháng 6/2025 tại Hà Nội. Các nội dung liên quan đến định hướng hoạt động, tổ chức bộ máy và lộ trình thành lập Hiệp hội đã được thảo luận, thống nhất.

Việc thành lập Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo định hướng ban đầu, Hiệp hội Chuyển đổi Xanh Việt Nam hướng đến xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, thích ứng với các tiêu chuẩn ESG (Môi trường- Xã hội- Quản trị) và tận dụng cơ hội từ nền kinh tế carbon thấp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa:

bộ nội vụ Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuyển đổi mô hình tăng trưởng chuyển đổi xanh doanh nghiệp chuyển đổi xanh Hiệp hội Chuyển đổi xanh Việt Nam (VGTA) mục tiêu phát thải ròng bằng 0 nền kinh tế carbon thấp Quyết định 1521/QĐ-BNV Tiêu chuẩn ESG VGTA

