Thanh Hóa từng bước giải “bài toán” cung ứng vật liệu xây dựng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Nguyễn Thuấn
09/11/2025, 09:39
Các mỏ đất, đá, cát tại Thanh Hóa được rà soát, mở mới và nâng công suất, giúp dần ổn định hơn nguồn cung cho các dự án quan trọng, giảm thiểu tình trạng đội giá và thiếu hụt vật liệu...
Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa tại Thanh Hóa tăng nhanh, hàng trăm công trình hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị đồng loạt triển khai. Nhu cầu đất, đá, cát san lấp tăng đột biến, nhưng nguồn cung hạn chế do nhiều mỏ hết hạn hoặc chưa được cấp phép, công suất thấp. Điều này dẫn đến khan hiếm vật liệu, giá đội lên và tác động trực tiếp đến tiến độ đầu tư công.
Trước thực trạng này, Thanh Hoá và nhiều địa phương đã kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn. Trên cơ sở đó, ngày 21/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP, cho phép các địa phương xác định một số khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhóm IV (vật liệu san lấp) để phục vụ các công trình, dự án cấp bách.
Thực hiện Nghị quyết 66.4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa phối hợp các sở, ngành, UBND các xã, phường và Ban quản lý dự án chuyên ngành rà soát, xác định các khu vực đủ điều kiện khai thác. Mục tiêu là phê duyệt các khu vực không đấu giá thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, từ đó cấp phép khai thác phục vụ công trình sử dụng vốn ngân sách.
Thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nguồn cung. Qua rà soát, hiện các dự án trên địa bàn cần khoảng 14,4 triệu m3 đất san lấp, 1,58 triệu m3 đá và 1,75 triệu m3 cát.
Về đất san lấp, Thanh Hóa hiện có 61 mỏ còn thời hạn, trong đó 29 mỏ đang khai thác với tổng trữ lượng gần 32 triệu m3, công suất 7,16 triệu m3/năm. Từ đầu tháng 8 đến nay, 9 mỏ mới đã được đưa vào khai thác, bổ sung 1,73 triệu m3/năm. Đồng thời, tỉnh đăng ký thu hồi đất san lấp trong 3 dự án với tổng trữ lượng 1,81 triệu m3, nâng tổng khối lượng khai thác thêm lên 3,55 triệu m3.
Hai mỏ khác đã được chấp thuận nâng công suất từ 0,25 lên 0,48 triệu m3/năm, trong khi 10 khu vực mỏ đã hoàn tất hồ sơ để đưa vào danh mục khai thác theo Nghị quyết 66.4. Trong tháng 11/2025, dự kiến có thêm 3 mỏ đi vào khai thác và cấp phép thu hồi đất san lấp trong 2 dự án, với tổng trữ lượng gần 3,94 triệu m3.
Về cát xây dựng, toàn tỉnh có 30 mỏ còn hạn khai thác, trong đó 7 mỏ đang hoạt động với tổng trữ lượng gần 3 triệu m3 và công suất 0,19 triệu m3/năm. Từ đầu tháng 8/2025, các mỏ đã bổ sung gần 0,19 triệu m3/năm ra thị trường. Khi các mỏ mới đi vào khai thác trong tháng 11/2025, tổng công suất cung cát dự kiến đạt 0,447 triệu m3/năm, đáp ứng khoảng 25,5% nhu cầu của các dự án đầu tư công.
Về đá xây dựng, Thanh Hóa hiện có 212 mỏ còn hạn, trong đó 182 mỏ đang khai thác với tổng công suất trên 8 triệu m3/năm, cơ bản đáp ứng nhu cầu các dự án trên địa bàn.
Số lượng công việc của nhiều nhà thầu xây dựng Việt Nam hiện tại và trong năm 2026 dự kiến tăng tới 50%. Tuy nhiên, từ quý 2/2025, ngành xây dựng đã rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng, dẫn tới cạnh tranh giành nhân lực rất gay gắt. Điều này có thể đẩy chi phí nhân công lên cao, gây bất ổn cho toàn ngành.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt cho 54 doanh nghiệp bất động sản thí điểm nhận đất nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dựa trên Nghị quyết 171/2024/QH15 và các quy định pháp luật liên quan…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Từ ngày 6/11/2025, cách tính tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đối với các trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền; nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, đã có sự thay đổi…
Nhà phát triển dự án Masterise Homes, thay mặt chủ đầu tư và các bên liên quan, đã chính thức tổ chức Lễ thông xe Đường Liên Phường, một trục giao thông huyết mạch tại khu Đông TP.HCM. Công trình được hoàn thành và đưa vào vận hành không chỉ góp phần giảm tải cho cửa ngõ phía Đông, mà còn định hình lại mạng lưới giao thông khu vực, tạo động lực phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị hiện đại cho thành phố.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: