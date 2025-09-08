Tháo gỡ tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng để phục vụ các dự án hạ tầng
Chu Khôi
08/09/2025, 08:01
Trong bối cảnh nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát và đá phục vụ cho các dự án hạ tầng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa ra những đề xuất quan trọng như tạo ra cơ chế cấp phép linh hoạt, mở rộng đối tượng không đấu giá quyền khai thác vật liệu xây dựng, tăng công suất khai thác các mỏ vật liệu xây dựng…
Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
về kết quả của ngành trong 8 tháng năm 2025, ông Trần Phương - Phó Cục trưởng
Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã chỉ ra rằng, việc thiếu hụt vật liệu
không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thi công, mà còn tác động đến giá cả thị trường,
gây khó khăn cho các nhà thầu và nhà đầu tư.
QUY TRÌNH CẤP PHÉP CÒN PHỨC TẠP
Theo ông Trần Phương, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng
khan hiếm vật liệu là do quy trình cấp phép khai thác còn phức tạp, cùng với việc
một số mỏ cát sông có quy mô nhỏ, không đủ sức cung cấp cho nhu cầu lớn của các
dự án trọng điểm. Thêm vào đó, việc lựa chọn phương thức đấu giá và số vòng đấu
giá chưa hợp lý đã khiến nhiều nhà đầu tư không mặn mà với việc khai thác, dẫn
đến tình trạng bỏ cọc và không đưa mỏ vào khai thác.
Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình hiện tại, ông Trần
Phương cho biết nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong việc khai thác cát
và đá do điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Chỉ một số khu vực trên địa bàn có
tài nguyên cát tự nhiên, trong khi các địa bàn khác phải vận chuyển từ tỉnh khác
đến, làm tăng chi phí. Hơn nữa, cát sỏi lòng sông, suối tại một số tỉnh miền
núi chủ yếu có trữ lượng ít, tích tụ theo mùa, dẫn đến tình trạng khan hiếm.
Bên cạnh
đó, còn có một số nguyên nhân như vướng về thủ tục về đất đai, thuê bãi tập kết;
bị dừng khai thác để đo đạc xác định trữ lượng còn lại và đánh giá nguy cơ sạt
lở bờ, bãi sông.
Ngoài ra, phần lớn các dự án xây dựng đường cao tốc, dự
án trọng điểm có quy mô lớn, nhu cầu về vật liệu cát, đá là rất lớn. Tuy nhiên,
dù được áp dụng cơ chế đặc thù trong khai thác khoáng sản phục vụ dự án, nhưng
một số nhà thầu thi công dự án vẫn không chủ động lập hồ sơ đề nghị khai thác
theo cơ chế đặc thù mà mua vật liệu tại các mỏ thương mại, dẫn đến thiếu hụt
nguồn vật liệu đá, cát.
Ông Trần Phương nhận định: Luật Địa chất và Khoáng sản mới cùng Luật Đất đai
năm 2024 và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP đã tháo gỡ đáng kể vướng mắc về thủ tục
cấp phép. Trình tự, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thông thường đã được đơn giản hóa, phù hợp hơn với thực tiễn. Bên cạnh đó, khu
vực khoáng sản phục vụ dự án quan trọng quốc gia, đầu tư công khẩn cấp hoặc
chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được đưa vào diện không phải đấu giá
quyền khai thác.
Một điểm mới khác là quy định tăng mức tiền
đặt trước đối với khoáng sản nhóm IV, cũng như cát, sỏi lòng sông, lòng hồ, khu
vực biển, nhằm hạn chế tình trạng găm hàng, thổi giá. Dù vậy, thực tế cho thấy
hệ thống chính sách pháp luật về khoáng sản vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để chấm
dứt tình trạng khan hiếm, bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm.
HOÀN THIỆN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VỀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Để giải quyết tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, Bộ
Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng
dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó
khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.
Nội dung đề xuất tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục
cấp phép, mở rộng đối tượng không phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại
những khu vực cung cấp nguyên liệu cho công trình quan trọng quốc gia, dự án đầu
tư công và các công trình khẩn cấp. Bộ cũng kiến nghị miễn một số thủ tục hành
chính trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nhằm bảo đảm cung cấp
kịp thời vật liệu cho các dự án cấp bách.
Thông tin rõ hơn, ông Trần Phương cho hay Dự thảo Nghị
quyết dự kiến tập trung vào bốn nhóm chính sách lớn đối với khoáng sản nhóm IV.
Thứ nhất: Mở rộng đối tượng không đấu giá quyền khai thác cho các khu vực cung cấp
vật liệu xây dựng thông thường phục vụ công trình quan trọng quốc gia, dự án trọng
điểm, đầu tư công, công trình khẩn cấp, dự án PPP.
Thứ hai: Tạo ra cơ chế cấp phép linh hoạt: với dự án lớn, có thể cấp thẳng quyền khai thác cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công; với dự án nhỏ, cấp phép cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện để cung cấp vật liệu cho nhiều công trình.
Thứ ba: Tăng công suất khai thác các mỏ
vật liệu xây dựng thông thường bằng thủ tục đơn giản, đáp ứng nhanh nhu cầu của
các dự án cấp bách.
Thứ tư: Sửa đổi các quy định liên quan như thủ tục chấp thuận
chủ trương đầu tư, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép
môi trường… nhằm rút ngắn thời gian xử lý.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị điều
chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm để phù hợp thực tế, kịp thời bổ sung nguồn
vật liệu cho các công trình trọng điểm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định việc tháo gỡ tình
trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng không chỉ mang tính cấp bách mà còn có ý
nghĩa quyết định đối với phát triển bền vững hạ tầng quốc gia. Những đề xuất
nêu trên, nếu được Chính phủ thông qua, sẽ góp phần bảo đảm nguồn cung vật liệu
ổn định, thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư công, tạo động lực phát triển kinh tế
đất nước. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương sẽ là chìa khóa
để hiện thực hóa chính sách, đồng thời xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, bền
vững cho ngành xây dựng trong tương lai.
Chính phủ sẽ có nghị quyết tháo gỡ khó khăn liên quan đến vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm
17:50, 26/07/2025
Tập đoàn Hoa Sen tìm kiếm nhiều đối tác hợp tác, đẩy nhanh chuỗi siêu thị vật liệu xây dựng
19:36, 19/10/2020
Đề xuất tăng thuế nhập khẩu với vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuất được
VietnamPlas 2025: Triển lãm hàng đầu về ngành nhựa và cao su
Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về Máy móc Ngành Nhựa và Cao su Việt Nam (VietnamPlas 2025), do Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam và Công ty Cổ phần Hội chợ Thương mại và Quảng cáo Vinexad (VINEXAD) tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.
Áp thuế chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm ván sợi gỗ Thái Lan và Trung Quốc
Mức thuế chống bán phá giá tạm thời được áp dụng với hàng hóa bị điều tra từ Thái Lan và Trung Quốc là từ 2,59% đến 39,88%...
8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao
Trong 8 tháng đầu năm 2025 không chỉ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mà giải ngân vốn đầu tư công cũng được đánh giá tích cực với con số gần 410 nghìn tỷ đồng…
Tây Ninh: “Cửa ngõ” kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu
Với sự tham gia của 142 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và các "ông lớn" phân phối như Amazon, Walmart, Aeon, Hội nghị "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2025" đã khẳng định vị thế chiến lược của tỉnh mới thành lập trong bản đồ thương mại quốc tế...
Sản xuất nông nghiệp tháng 8/2025: Phục hồi tích cực nhưng còn nhiều thách thức
Tháng 8/2025 ghi nhận nhiều chuyển biến trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của cả nước. Diện tích gieo cấy lúa giảm nhưng tiến độ thu hoạch khả quan; chăn nuôi gia cầm tăng, trong khi chăn nuôi lợn gặp khó do dịch bệnh. Lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tiếp tục khởi sắc, góp phần củng cố đà phục hồi kinh tế và bảo đảm an ninh lương thực…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: