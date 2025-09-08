Thành lập Đoàn thanh tra hoạt động kinh doanh vàng, báo cáo Thủ tướng kết quả thanh tra ngay trong tháng 9/2025

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8/9/2025, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 8390/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về công tác quản lý, giám sát thị trường vàng...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Đoàn thanh tra ngay trong ngày 9/9/2025.

Nhiệm vụ của Đoàn thanh tra là tiến hành kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh vàng. Nội dung thanh tra tập trung vào các vấn đề: phòng, chống rửa tiền; lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; cũng như các nội dung khác có liên quan.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra phải chuyển ngay thông tin, hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo thẩm quyền. Kết quả thanh tra phải được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2025.

Theo Văn bản số 8390/VPCP-V.I, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về tình hình diễn biến thị trường vàng. Báo cáo được gửi trước 11 giờ thứ Sáu hằng tuần.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường vàng. Mục tiêu là bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững; tuyệt đối không để biến động giá vàng gây ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

Bộ Công an được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan triển khai ngay các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng.

Các hành vi bị tập trung kiểm tra, xử lý bao gồm: buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, găm hàng, thao túng thị trường vàng…

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Phó Thủ tướng Thường trực, đảm bảo tiến độ thành lập Đoàn thanh tra, triển khai công tác thanh tra, báo cáo đúng thời hạn, đồng thời kịp thời xử lý hoặc chuyển cơ quan chức năng xem xét, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo của Chính phủ được đưa ra trong bối cảnh thị trường vàng có nhiều biến động thời gian qua. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và tăng cường thanh tra, kiểm tra được kỳ vọng góp phần bảo đảm tính minh bạch, an toàn, ổn định của thị trường vàng, đồng thời phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế – tài chính quốc gia.