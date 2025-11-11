Thành phố Cần Thơ khó đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số

Kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số (trên 10%) năm 2025 của TP. Cần Thơ được cho là bất khả thi khi tính đến hết tháng đầu của quý IV, các chỉ số còn rất khiêm tốn...

Chủ trì phiên họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025, triển khai công tác trọng tâm đến cuối năm diễn ra cuối tuần qua, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, sau khi nghe các báo cáo, đã yêu cầu các sở ngành rà soát kỹ lại để phấn đấu đạt tăng trưởng cả năm 8,5%.

Các kết quả kinh tế đạt được trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025, theo đánh giá của UBND TP. Cần Thơ là tương đối khá, duy trì ổn định; nhưng mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế hai con số vào cuối năm là một thách thức lớn, nếu không muốn nói là “bất khả thi”.

Số liệu báo cáo của Chi cục Thống kê TP. Cần Thơ cho thấy một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của Cần Thơ có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, theo ông Thiều Vĩnh An, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP. Cần Thơ thì với mức tăng trưởng gần 7,4% trong 9 tháng đầu năm, đến thời điểm hiện nay, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số cả năm (trên 10%), thì quý IV phải tăng trên 17% là chưa từng có từ trước đến nay. Với kịch bản quý IV tăng trưởng 12,7% để cả năm đạt 8,8% đã khó hoàn thành; còn để đạt tăng trưởng trên 8% thì quý IV cần tăng trưởng khoảng 11%.

Một số chỉ tiêu đạt được trong tháng 10 và 10 tháng như chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngàng (IIP) tháng 10/2025 ước tăng 4,5% so tháng trước và tăng 15% so cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2025, IIP ước tăng 9,5% so cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 31.649 tỷ đồng và tăng 5% so tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 291.265 tỷ đồng, tăng 16,5% so cùng kỳ năm ngoái.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ tháng 10/2025 ước đạt 483,9 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng 9. Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ đạt 4.566 triệu USD, tăng 11,4% so cùng kỳ năm ngoái.

Về lĩnh vực du lịch, 10 tháng năm 2025, Cần Thơ đón gần 10 triệu lượt khách, đạt 90,82% kế hoạch và tăng 25,83% so cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 8.670 tỉ đồng, đạt 86,88% kế hoạch năm và tăng 24,86% so cùng kỳ. Đây là chỉ tiêu ấn tượng nhất trong số các chỉ tiêu về kinh tế xã hội của Cần Thơ.

Theo ông Thiều Vĩnh An, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa thể dự đoán được chính xác tăng trưởng cả năm của Thành phố, nhưng có khả năng đạt trên 8%, cụ thể là 8,1 - 8,3%. Để đạt mức này, quý IV cần tăng trưởng gần 11%.

Lý giải nguyên nhân chưa đạt được các kết quả theo kế hoạch, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho rằng những tồn tại, hạn chế kể trên có nguyên nhân từ hoạt động của bộ máy sau sắp xếp chưa thực sự đi vào căn cơ, những khó khăn vướng mắc ảnh hưởng lớn đến sự phát triển chung của Thành phố. Cùng với đó, theo ông Tuyên, vốn kế hoạch đầu tư công được giao nhiều dẫn đến tỷ lệ giải ngân còn thấp; nhiều nguyên nhân, vụ việc phát sinh, một số nơi chưa dám làm, chưa dám quyết…

Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 23/10/2025, TP. Cần Thơ giải ngân đạt giá trị 10.065 tỷ đồng, đạt 34,85% chỉ tiêu được Chính phủ giao (28.883 tỷ đồng) và 36,45% so với kế hoạch vốn giao chi tiết.

Để tiếp tục triển khai kế hoạch trong hai tháng còn lại cuối năm, người đứng đầu chính quyền TP. Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo các sở ngành cố gắng tối đa, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành cơ bản các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2025. Ông cũng giao Sở Nội vụ nhanh chóng tham mưu việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các quỹ ngoài ngân sách, vị trí việc làm, bố trí đủ nhân lực, cán bộ cho cấp xã.

Ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở ngành, các cơ quan liên quan tập trung đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế trong hai tháng cuối năm bảo đảm yêu cầu kịch bản tăng trưởng theo nghị quyết của Chính phủ giao, góp phần hoàn thành tăng trưởng kinh tế chung cả nước đạt 8,3 - 8,5%.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050, theo tinh thần Nghị quyết số 273/NQ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ, bảo đảm quy hoạch phù hợp với địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết về cơ chế đặc thù, phát triển kinh tế xã hội của Thành phố. Các sở ngành có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành các nội dung sửa đổi Nghị quyết 45 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù TP. Cần Thơ.

Tập trung các giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu năm 2025 giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao và 100% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Vào trung tuần tháng 7/2025, UBND TP. Cần Thơ đã họp cùng các sở ngành nhằm đưa ra các kịch bản tăng trưởng cho Cần Thơ sao cho vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, lại vừa hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đã được Chính phủ giao. Cụ thể, dựa vào mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2025 của Cần Thơ ước đạt 7,87% (chỉ tiêu đề ra là 8,61%, hụt khoảng 0,74 điểm phần trăm), cao hơn mức tăng trưởng của cả nước (cả nước đạt 7,52%), TP. Cần Thơ đã đề ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025. Kịch bản 1, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng Chính phủ giao, tức 10,11%; tương đương: 6 tháng cuối năm 2025 phải đạt tăng trưởng tối thiểu 12,13%. Kịch bản 2, đạt tăng trưởng 9,16% (được nhận định là khả thi); tương đương: 6 tháng cuối năm phải đạt tăng trưởng 10,31%.

Tuy nhiên, nhìn vào các kết quả và chỉ tiêu 9 tháng và 10 tháng đầu năm 2025 của kinh tế Cần Thơ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% đã là một nỗ lực không nhỏ, đòi hỏi quyết tâm rất cao.