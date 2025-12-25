Phê duyệt gần 6.700 tỷ đồng cho di dân, tái định cư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt dự án thành phần 1 về di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1...

Chiều 23/12, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, quyết định phê duyệt dự án thành phần nêu trên nhằm chuẩn bị mặt bằng và ổn định đời sống người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Trong tổng mức đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 5.280 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.082 tỷ đồng và các chi phí khác..

Dự án được triển khai tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2025–2030. Trong tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 5.280 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.082 tỷ đồng, phần còn lại là các chi phí liên quan khác.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nguồn vốn thực hiện dự án được huy động từ ngân sách trung ương, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách hằng năm cùng các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của Chính phủ.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, hạ tầng kỹ thuật tại khu tái định cư sẽ được đầu tư đồng bộ, gồm hệ thống giao thông với tổng chiều dài hơn 12.186 m; san nền khu tái định cư trên diện tích 41,77 ha; công viên cây xanh rộng 5,98 ha; cùng hệ thống cấp điện, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật ngầm.

Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm việc xây dựng khu neo đậu tàu cá với sức chứa khoảng 150 tàu; tuyến đê chắn sóng và kè bảo vệ khu tái định cư dài khoảng 900 m. Đồng thời, hệ thống thoát nước thải từ khu dân cư sẽ được đầu tư dẫn về trạm xử lý tập trung, công suất khoảng 2.300 m³/ngày đêm, bảo đảm xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra biển.

Ngoài các hạng mục trên, từ nguồn vốn dự án, tỉnh Khánh Hòa sẽ xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính xã Phước Dinh; đầu tư hạ tầng xã hội đồng bộ như đường giao thông, trường học, trạm y tế, chợ, công viên, trung tâm văn hóa và nhà sinh hoạt cộng đồng. Mục tiêu nhằm ổn định đời sống người dân sau tái định cư, đồng thời sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng để phục vụ việc tái khởi động dự án điện hạt nhân.

Việc hoàn thành công tác tái định cư được xem là bước then chốt trong quá trình triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương và hiện đại hóa nông nghiệp theo định hướng phát triển năng lượng quốc gia.

Trước đó vào đầu tháng 12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã ký quyết định phê duyệt danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Theo danh mục này, cả nước có 32 dự án nguồn điện, gồm 21 dự án nhà máy nhiệt điện, 9 dự án thủy điện và 2 dự án điện gió ngoài khơi. Trong đó, hai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại Khánh Hòa, mỗi nhà máy công suất 2.000–3.200 MW, dự kiến vận hành giai đoạn 2030–2035.

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình triển khai, nếu phát sinh nhu cầu điều chỉnh, Bộ Công Thương có trách nhiệm rà soát, tổng hợp và đề xuất bổ sung danh mục phù hợp thực tiễn, trình Thủ tướng xem xét quyết định. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 2/12 và thay thế Quyết định số 270/QĐ-TTg ban hành ngày 2/4/2024.