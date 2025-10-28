Cần Thơ tháo “nút thắt” hạ tầng và nhân lực, đưa công nghiệp và năng lượng bứt phá

TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp và dự án năng lượng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song thành phố vẫn đối mặt với thách thức về hạ tầng, nhân lực…

Ngày 27/10/2025, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Lê Quang Tùng đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Thành ủy và lãnh đạo UBND Thành phố về tình hình hoạt động của các khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN) và các dự án năng lượng.

Theo báo cáo 9 tháng năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh) đạt 71.148 tỷ đồng, chiếm 22,82% tổng giá trị sản xuất toàn thành phố. Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,6 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Các doanh nghiệp trong KCN đóng góp ngân sách 3.079 tỷ đồng.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Cần Thơ vẫn đối mặt với những điểm nghẽn lớn trong phát triển công nghiệp. Theo Ban Quản lý KCX và KCN TP. Cần Thơ, thành phố thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là kỹ sư và chuyên gia công nghệ, dẫn đến chi phí cao và khó mở rộng sản xuất.

Ngoài ra, cơ chế chính sách thu hút đầu tư chưa đủ khác biệt so với các địa phương khác. Hoạt động xúc tiến đầu tư còn manh mún, khiến Cần Thơ chưa thu hút được các “ông lớn” đầu tư, chưa hình thành hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh.

Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/LS.

Tại buổi họp, Ban Quản lý KCX và KCN cũng kiến nghị Thành phố rà soát lại quy hoạch công nghiệp, tập trung phát triển các trung tâm công nghiệp lớn, ưu tiên đầu tư hạ tầng đồng bộ và xây dựng chính sách đặc thù về đất đai, chi phí bồi hoàn, vật liệu xây dựng để tăng tính cạnh tranh.

Đặc biệt, cần tính toán giá thuê đất phù hợp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng nhưng vẫn đảm bảo tái định cư và sinh kế cho người dân. Đây là yếu tố then chốt để các dự án công nghiệp quy mô lớn triển khai đồng loạt trong giai đoạn 2026 - 2030.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh: “Phát triển KCN, KCX và cụm công nghiệp là yêu cầu bức thiết trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Cần Thơ. Đây phải là động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân”.

Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ yêu cầu các cơ quan chức năng xây dựng dữ liệu số đồng bộ cho từng KCN, KCX, triển khai hệ thống quản lý trực tuyến, phục vụ quy hoạch và mời gọi nhà đầu tư hiệu quả hơn.

Đồng thời, cần xúc tiến mời gọi nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ cao, năng lượng sạch, nhằm hình thành các cụm công nghiệp hiện đại; thuê tư vấn lớn để quy hoạch bài bản, hiện đại Khu kinh tế ven biển Trần Đề và các khu vực trọng điểm khác.

Ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh việc ban hành chính sách thu hút nhà đầu tư lớn, gắn với phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền cơ sở, để đẩy nhanh giải quyết thủ tục, mặt bằng và đầu tư hạ tầng, tạo môi trường linh hoạt, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trong đó, các dự án năng lượng lớn, như Trung tâm Năng lượng Sông Hậu, được xem là “dự án tỷ đô” có thể tạo đột phá tăng trưởng cho Thành phố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và khu vực.

"Các dự án trọng điểm này khi hoàn thành sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách. Vì vậy, cần sự hỗ trợ cao nhất của các cấp, các ngành để đẩy nhanh tiến độ", ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh.