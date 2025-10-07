Thành phố Cần Thơ gỡ vướng và thúc đẩy đầu tư dự án cảng biển Trần Đề

Dự án cảng biển Trần Đề hiện đã được đưa vào quy hoạch điều chỉnh TP. Cần Thơ (trước thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ) và tổng hợp vào danh mục mời gọi đầu tư của địa phương. Theo dự kiến, ngày 10/10/2025, dự án sẽ trình Ủy ban nhân dân Thành phố...

Chiều 06/10/2025, lãnh đạo TP.Cần Thơ tổ chức họp Tổ công tác chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, thuộc Ban chỉ đạo 66 (gọi tắt là Tổ công tác số 1) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; trong đó có dự án bến cảng Trần Đề thuộc cảng biển Sóc Trăng.

Tổ công tác số 1 có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các dự án trọng điểm gồm bến cảng Trần Đề (trước thuộc Sóc Trăng), cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận tỉnh hai tỉnh Trà Vinh (nay thuộc Vĩnh Long) và Sóc Trăng (nay thuộc TP.Cần Thơ), xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đại Ngãi, xây dựng và khai thác kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thanh (Sóc Trăng cũ).

Đối với dự án đầu tư bến cảng Trần Đề, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Cần Thơ đang thực hiện thủ tục điều chỉnh Quy hoạch TP.Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó cập nhật dự án này vào quy hoạch thành phố. Sở Tài chính Thành phố đã tổng hợp dự án vào danh mục mời gọi đầu tư của TP.Cần Thơ; đồng thời phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ đầu tư, khai thác đặc thù, chuẩn bị đầy đủ điều kiện kêu gọi, thu hút nhà đầu tư triển khai dự án.

Trước khi sáp nhập (2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang sáp nhập vào TP.Cần Thơ), UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã có công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng báo cáo rà soát chức năng, nhiệm vụ, công năng và phương án đầu tư, nguồn vốn đầu tư khu bến Trần Đề thuộc dự án cảng biển Sóc Trăng; trong đó đề xuất bố trí 19.403 tỷ đồng vốn trung ương để đầu tư các hạng mục hạ tầng hàng hải công cộng như luồng tàu, đê chắn sóng, cầu vượt biển…

Sau sáp nhập, TP.Cần Thơ mở rộng cả về diện tích tự nhiên lẫn không gian phát triển kinh tế xã hội, đang tập trung xác định ranh giới, diện tích từng phân khu; làm rõ hình thức kêu gọi đầu tư... Tổ công tác số 1 chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cơ chế vốn và cơ chế đặc thù.

Vị trí cảng biển Trần Đề - Sóc Trăng (cũ) trên bản đồ

Phát biểu chỉ đạo Tổ công tác số 1, Phó bí thư thường trực Thành ủy Cần Thơ Đồng Văn Thanh yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, chuẩn bị các bước để sớm kêu gọi đầu tư, triển khai trong thời gian tới; khảo sát sơ bộ số hộ dân bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư để có phương án bố trí khu tái định cư phù hợp.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cảng biển Trần Đề đóng vai trò là cảng nước sâu cửa ngõ vùng đồng bằng sông Cửu Long, có thể tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu container trọng tải 100.000 DWT, tàu hàng rời 160.000 DWT. Khi hoàn thành, cảng Trần Đề được kỳ vọng sẽ nâng tầm vị thế của Sóc Trăng (nay là Cần Thơ) và các tỉnh lân cận.

Tổng diện tích quy hoạch cảng Trần Đề là 5.400 ha. Trong đó, diện tích quy hoạch bến cảng ngoài khơi 1.400 ha; diện tích quy hoạch khu dịch vụ hậu cần cảng, logistics, cảng trung chuyển hàng hóa phía bờ: 4.000 ha (giai đoạn 2030: 1.000 ha); chỉ tiêu chính quy hoạch bến cảng Trần Đề, đê chắn sóng 8,3 km; cầu dẫn vượt biển 18 km; cỡ tàu 100.000 DWT hoặc lớn hơn (tương lai đến 200.000 DWT); tàu hàng rời đến 160.000 DWT; công suất thiết kế 80 - 100 triệu tấn/năm.

Theo tính toán ban đầu, trong giai đoạn khởi động, dự án cảng biển Trần Đề cần nguồn vốn đầu tư công khoảng 19.403 tỷ đồng (chiếm 43% vốn) để đầu tư các hạng mục kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hàng hải, giao thông công cộng như luồng tàu, đê chắn sóng, báo hiệu hàng hải, cầu vượt biển, đường giao thông kết nối từ điểm cuối cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tại quốc lộ 91B đến bến cảng Trần Đề. Vốn đầu tư doanh nghiệp trong giai đoạn này ước hơn 25.290 tỷ đồng (chiếm 57% vốn) để triển khai các hạng mục gồm san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dịch vụ logistics, xây dựng cảng thuộc bến cảng Trần Đề.