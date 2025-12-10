Một căn hộ ở Hồng Kông được bán với giá 113 triệu USD

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Điệp Vũ
10/12/2025, 19:00
Thị trường bất động sản nhà ở tại Hồng Kông đã chứng kiến sự cải thiện tâm lý đáng kể trong những tháng gần đây...
Một căn hộ duplex tại Hồng Kông vừa được bán với mức giá kỷ lục, cho thấy dấu hiệu hồi phục của thị trường bất động sản cao cấp tại thành phố này.
Theo hãng tin Bloomberg, căn hộ nói trên nằm trong dự án The Legacy, một dự án hợp tác giữa hai công ty phát triển bất động sản Henderson Land Development Co. và New World Development Co.. Căn hộ đã được bán với giá 880 triệu đôla Hồng Kông (HKD), tương đương 113 triệu USD.
Giao dịch này được thực hiện bằng hình thức chuyển nhượng thông qua công ty, một cách phổ biến để người mua giấu danh tính.
Thị trường bất động sản nhà ở tại Hồng Kông đã chứng kiến sự cải thiện tâm lý đáng kể trong những tháng gần đây, sau khi giá nhà giảm khoảng 30% từ mức cao kỷ lục vào năm 2021 - theo chỉ số giá nhà Centaline Property Centa-City Leading Index.
Ông Liam Bailey, trưởng bộ phận nghiên cứu toàn cầu tại công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, nhận định: "Thị trường bất động sản Hồng Kông đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầu tiên. Thị trường đang được hỗ trợ bởi việc cắt giảm lãi suất đã giúp ổn định điều kiện tài chính. Các nhà đầu tư, cả cá nhân và tổ chức, đang quay trở lại thị trường cao cấp, nơi sự khan hiếm và việc giá nhà đã giảm mạnh từ mức đỉnh đang tạo ra những cơ hội chọn lọc”.
Căn hộ này duplex vừa được bán với mức giá kỷ lục nằm ở khu vực Mid-Levels trên đảo Hồng Kông, có diện tích 8.310 feet vuông, tương đương hơn 756 mét vuông, với bốn phòng ngủ.
Người mua căn hộ này cũng đã mua một căn hộ nhỏ hơn liền kề với giá khoảng 220 triệu HKD để có sự riêng tư tốt hơn.
Mức giá 880 triệu HKD là con số kỷ lục mới cho một căn hộ tại trung tâm tài chính châu Á này, vượt qua một căn penthouse tại khu Mount Nicholson được bán với giá 609 triệu HKD vào tháng 5 năm nay. Có mức giá tổng thể thấp hơn, nhưng căn penthouse ở Mount Nicholson - địa chỉ thuộc khu nhà giàu Peak nổi tiếng của Hồng Kông - vẫn đang là căn hộ đắt nhất tại thành phố này nếu tính theo giá bình quân mỗi foot vuông.
Tuy nhiên, cả hai căn hộ này vẫn còn “rẻ” so với ngôi nhà đắt nhất được bán ở Hồng Kông trong năm nay - một biệt thự ở khu Peak được chuyển nhượng vào tháng 8 với giá 140 triệu USD.
Giá thuê nhà tại Hồng Kông đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 11 vừa qua, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ dòng người di cư bị thu hút bởi bởi các chính sách thu hút nhân tài của thành phố.
