Thị trường bất động sản Tây Ninh "nóng" trở lại với dự án nhà phố Phước Đông New City
Thu Ngân
21/08/2025, 09:00
Hàng trăm khách hàng hào hứng tham dự lễ mở bán giai đoạn 2 của dự án nhà phố Khu đô thị Phước Đông New City ngày 17/8, khẳng định sức hút mạnh mẽ của dự án trên thị trường bất động sản Tây Ninh…
Theo các chuyên gia bất động sản, nhà phố hoàn thiện đang trở thành xu hướng nổi bật tại các đô thị vệ tinh, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ đi làm, gia đình có con nhỏ hoặc người lớn tuổi tìm kiếm nơi an cư ổn định. Đối với những đối tượng này, yếu tố “dọn vào ở ngay” được ưu tiên hơn việc cá nhân hóa không gian sống.
Ông Lê Minh Long Quân, Giám đốc phát triển dự án Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (Minh Phú Land), nhận định: “Mức giá 1,8 tỷ đồng cho một căn nhà phố hoàn thiện nội thất cơ bản là mức giá hiếm có trên thị trường hiện nay. Với số tiền này, khách hàng không chỉ sở hữu ngay một ngôi nhà sẵn sàng sử dụng mà còn được đảm bảo chất lượng đồng bộ, giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh so với tự xây dựng.”
Ông Bùi Văn Phú, chuyên gia với 10 năm kinh nghiệm phân tích thị trường Tây Ninh, cũng đánh giá cao dự án: “Giai đoạn 2 của Phước Đông New City ghi điểm nhờ đáp ứng chính xác nhu cầu an cư của nhóm khách hàng trẻ, đồng thời tối ưu hóa thời gian hoàn thiện. Nhà phố hoàn thiện đang dẫn đầu xu hướng tại các đô thị vệ tinh, đặc biệt ở những khu vực công nghiệp phát triển như Tây Ninh, nơi người mua ưu tiên sự tiện lợi và sẵn sàng sử dụng.”
Lợi thế của dự án càng nổi bật nhờ quy hoạch bài bản, vị trí đắc địa và hệ thống tiện ích đang được hoàn thiện từng ngày. Phước Đông New City đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trẻ, cán bộ công nhân viên tại khu công nghiệp và những ai muốn sở hữu bất động sản lâu dài tại Tây Ninh.
SỨC HÚT TỪ MỨC GIÁ HỢP LÝ, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VƯỢT TRỘI
Trước đó, giai đoạn 1 của Phước Đông New City đã gây ấn tượng khi toàn bộ 79 căn nhà phố được bán hết chỉ trong một buổi sáng. Bà Nguyễn Thị Diễm Ngân, Giám đốc điều hành Minh Phú Land, cho biết: “Tốc độ giao dịch kỷ lục ở giai đoạn 1 cho thấy sự đón nhận tích cực của thị trường. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục giới thiệu các sản phẩm cạnh tranh hơn ở giai đoạn 2, đáp ứng sát nhu cầu khách hàng.”
Nếu giai đoạn 1 bàn giao nhà thô với giá khoảng 1,7 tỷ đồng, khách hàng phải tự hoàn thiện nội thất theo sở thích cá nhân, thì ở giai đoạn 2, chỉ với mức chênh lệch khoảng 100 triệu đồng, người mua đã có thể sở hữu căn nhà hoàn thiện nội thất cơ bản. So với việc tự hoàn thiện nhà thô, chi phí có thể lên tới 300-400 triệu đồng theo giá thị trường, lựa chọn này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức và chi phí.
CHIẾN LƯỢC LINH HOẠT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ, BẮT NHỊP NHU CẦU THỊ TRƯỜNG
Việc ra mắt dòng sản phẩm nhà phố hoàn thiện nội thất với mức giá tiệm cận nhà thô thể hiện chiến lược nhạy bén của chủ đầu tư. Phước Đông New City được định vị rõ ràng cho nhóm khách hàng “mua để ở”, từ đó đảm bảo tiềm năng tiêu thụ ổn định và bền vững.
Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm Khu công nghiệp Phước Đông – khu công nghiệp lớn nhất Tây Ninh, nơi nhu cầu nhà ở của chuyên gia, kỹ sư và lao động tay nghề cao không ngừng tăng. Kết nối thuận tiện đến thị xã Gò Dầu, Quốc lộ 22B và ĐT782 giúp gia tăng giá trị tài sản, mang lại lợi thế cho cả người mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn.
Trong bối cảnh quỹ sản phẩm giới hạn và nhu cầu nhà ở tại khu vực Khu công nghiệp Phước Đông ngày càng cao, đây là thời điểm lý tưởng để người mua nắm bắt cơ hội, đón đầu tiềm năng tăng giá trị trong tương lai.
* Thông tin liên hệ Phước Đông New City:
Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Minh Phú (MinhPhuLand)
Số 5 đường số 1, KDC CityLand, phường Hạnh Thông, TP.HCM
VPDD: Khu đô thị Phước Đông New City, xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh
