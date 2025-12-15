Hà Nội dự kiến triển khai Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô 855.000 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được Hà Nội định hướng triển khai với tổng mức đầu tư 855.000 tỷ đồng, trải dài qua 19 xã, phường, với quy mô diện tích khoảng 11.000ha, …

Tại Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVIII, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã trình bày báo cáo về chủ trương triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo ông Dương Đức Tuấn, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định nhằm phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông; tạo lập không gian đô thị hiện đại, đồng bộ hai bên sông Hồng.

Dự án phù hợp với định hướng phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô, đồng thời phù hợp với ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy Hà Nội và tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, Hội đồng thẩm định Thành phố được thành lập theo Quyết định số 6137/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố đã tổ chức thẩm định đề xuất Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hội đồng cũng đã có Báo cáo kết quả thẩm định để báo cáo HĐND Thành phố xem xét chủ trương thực hiện đầu tư dự án, đồng thời, xem xét tiểu dự án thành phần ban đầu là hạng mục đầu tư công viên tại phường Phú Thượng, phục vụ lễ khởi công công trình dự kiến vào ngày 19/12/2025. Từ kết quả thẩm định, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP tiếp tục đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất chủ trương triển khai thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn báo cáo hội nghị. Ảnh: VGP

Theo báo cáo, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư là 855.000 tỷ đồng. Dự án đi qua 19 xã, phường. Trong đó, phía Hữu Hồng đi qua 12 xã, phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía Tả Hồng đi qua 7 xã, phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài 80km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích 3.300ha; cùng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị 2.100ha.

Dự án được chia thành các dự án thành phần độc lập, bảo đảm tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức triển khai. Cụ thể, dự án thành phần 1 triển khai tại Tả ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị.

Dự án thành phần 2 triển khai tại Hữu ngạn sông Hồng, gồm trục đại lộ giao thông bên Hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; và giải phóng mặt bằng phục vụ tái thiết đô thị. Trong dự án thành phần này đã bao gồm tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là đầu tư xây dựng công viên công cộng tại phường Phú Thượng để phục vụ lễ khởi công.

Dự án thành phần 3 là đầu tư tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng với chiều dài khoảng 45 km. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng; đồng thời, có thể xem xét triển khai tại các quỹ đất đối ứng để thanh toán cho nhà đầu tư, gồm cả nhà ở thấp tầng và căn hộ chung cư cao tầng.

Dự kiến, tiến độ thực hiện dự án hoàn thành vào năm 2030. Quỹ đất đối ứng để thanh toán cho dự án được xác định tại khu vực tái thiết đô thị nằm trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể và khu đô thị tái định cư nêu trên.

Cùng với dự án tổng thể, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố đề xuất triển khai tiểu dự án thành phần độc lập ban đầu là đầu tư xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng. Tiểu dự án có địa điểm tại khu vực ngõ 148 An Dương Vương, trên diện tích đất công do UBND phường Phú Thượng quản lý, quy mô 2ha và sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 670 tỷ đồng.

Đại diện Hà Nội nhận định Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án mang dấu ấn biểu trưng, biểu tượng của Thủ đô; là dự án đầu tư lớn, quan trọng, cấp bách được lãnh đạo Trung ương và Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo sát sao.