The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 15/12/2025
Tuấn Sơn
15/12/2025, 14:43
Trong bối cảnh khu Đông Hà Nội đang trở thành tâm điểm phát triển mới, sự xuất hiện của The Parkland, phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp Imperia Ocean City được xem là dấu mốc mở đầu cho một chuỗi dự án cao tầng quy mô lớn của MIK Group.
Dự án đặt nền móng cho định hướng phát triển không gian sống, tiện ích và nhịp sống đô thị tại đại đô thị Ocean City.
Thị trường căn hộ Hà Nội đang trong giai đoạn các sản phẩm nhà ở cao cấp liên tiếp được ra mắt. Và trong hàng loạt dự án đang được giới thiệu, The Parkland vẫn khiến giới đầu tư Thủ đô phải dõi theo bởi rất nhiều điều thú vị, tiên phong cho một phong cách sống, trải nghiệm mới của các chủ nhân thời đại mới.
Sau hơn 10 năm miệt mài phát triển các dự án nhà ở nội đô, Hà Nội đã trở nên chật chội với cả những người yêu phố. Từ đó, đã hình thành một xu hướng mới, nhất là với người trẻ. Người mua nhà hiện tại đã “xê dịch” nhiều hơn ra vùng ven, nơi vừa đủ gần để đảm bảo di chuyển, công việc, vừa đủ xa để tránh xa khói bụi ồn ào.
Các chủ sở hữu thời đại mới cũng là những người tiên phong cho việc “vượt sông”, chấp nhận đi xa hơn để có được cho mình không gian sống xanh, sống thoáng, với môi trường tốt và tiện ích đầy đủ hơn, giá trị cao hơn. Trong bối cảnh đó, khu Đông là lựa chọn được ưu tiên.
Với kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án đô thị trong đại đô thị, cùng hệ thống tiện ích nội ngoại khu phong phú, MIK Group là tên tuổi bảo chứng cho các dự án căn hộ cao cấp với không gian sống sang, sống chất, mang đến cho người dùng những trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng kết hợp hài hoà.
Thành công của MIK Group là biến hệ thống hạ tầng cơ sở của đại đô thị hiện hữu thành nền tảng cho việc phát triển các dự án nhà ở, từ đó, mang đến những tiêu chuẩn sống mới cho các cư dân của mình và The Parkland được xem là ví dụ điển hình.
Dự án có quy mô khoảng 33,68 ha, mật độ xây dựng chỉ 24,8% trong khi có tới 9,6 ha dành cho không gian cảnh quan, cây xanh. Những thông số này phần nào phản ánh định hướng phát triển chú trọng chất lượng sống và kiểm soát mật độ, yếu tố ngày càng được người mua quan tâm trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.
Về mặt kết nối vùng, các chủ nhân căn hộ tại The Parkland có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận thông qua các tuyến đường xuyên tâm trục kết nối chính như: vành đai 3,5; vành đai 4; cầu Vĩnh Tuy 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; tuyến Văn Giang - Hưng Yên;… Với nội khu, The Parkland tọa lạc tại điểm giao giữa khu compound cao cấp và công viên trung tâm, từ đó hình thành một ốc đảo sống đúng nghĩa. The Parkland vừa thừa hưởng trọn vẹn toàn bộ “biển tiện ích” của Ocean City, vừa có được cho mình những tiện ích dành riêng cho các cư dân
Với lợi thế về vị trí, The Parkland được quy hoạch cùng hệ tiện ích đa lớp, vừa tạo dấu ấn riêng cho phân khu, vừa phản ánh định hướng phát triển chung của toàn bộ đại đô thị. Thông qua các tiêu chuẩn đồng bộ về hạ tầng, tiện ích, công nghệ sống và tổ chức nhịp sống đô thị, dự án mở đầu cho cách tiếp cận mới trong phát triển không gian sống tại Imperia Ocean City ở khu Đông Hà Nội.
Các sản phẩm căn hộ tại The Parkland đều mang dấu ấn và cá tính riêng, mở ra lối sống bền vững mà sống động, ổn định mà vẫn có sự dịch chuyển, an cư mà vẫn tràn đầy cảm hứng mỗi ngày. Tại đây, các chủ sở hữu căn hộ sẽ có được một nhịp sống liền mạch, nơi mọi trải nghiệm đều dễ dàng, tiện nghi và tinh tế. Các cư dân được tận hưởng hàng loạt các tiện ích thế hệ mới: Công viên, đường dạo bộ, khu thể thao phức hợp... Với The Parkland, các cư dân sẽ có được nhịp sống năng động đầy sức trẻ mà vẫn an nhiên.
Là phân khu ra mắt đầu tiên, The Parkland không chỉ là dấu ấn mở đầu mà còn được kỳ vọng đặt nền tảng về chuẩn sống và cách tiếp cận phát triển cho tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City. Trong bối cảnh thị trường đang ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng thực và tiềm năng dài hạn, những dự án được quy hoạch bài bản, kiểm soát mật độ và đầu tư vào trải nghiệm sống được đánh giá sẽ có lợi thế bền vững trong dài hạn.
Lãi suất tăng nhưng vẫn ở mức thấp phần nào thúc đẩy người mua ở thực đưa ra quyết định mua sản phẩm bất động sản nhanh hơn trong giai đoạn đầu...
Ngày 19/12 tới đây, TP. Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến một sự kiện quan trọng khi đồng loạt khởi công và khánh thành 10 dự án lớn, đánh dấu một bước tiến mới trong việc phát triển hạ tầng của Thành phố...
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng, nhằm giải quyết những vướng mắc pháp lý và cải thiện thanh khoản thị trường, nhất là các dự án bất động sản đang bị đình trệ do vấn đề pháp lý chưa được giải quyết triệt để…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025 phát hành ngày 15/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: