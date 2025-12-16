Bất động sản phía Nam Hà Nội: Cần một biểu tượng mở đầu cho chu kỳ phát triển mới

Hơn một thập kỷ qua, khu Nam Hà Nội đã xác lập vị thế “cửa ngõ phát triển” của Thủ đô, quy tụ hạ tầng đồng bộ, phát triển vượt bậc và hứa hẹn dư địa tăng trưởng lớn. Thế nhưng, trong bức tranh đầy triển vọng, khu vực này vẫn thiếu một biểu tượng đô thị thực sự – một điểm nhấn định danh khu Nam trên bản đồ bất động sản cao cấp.

NGƯỜI GIÀU KHU NAM "MỎI MẮT" TÌM KIẾM CĂN HỘ CAO CẤP SUỐT MỘT THẬP KỶ

Giai đoạn 2015-2025, khu Nam là một trong những khu vực chứng kiến những biến động ngoạn mục về hạ tầng của Hà Nội. Hàng loạt trục giao thông mới như Vành đai 2.5, Giải Phóng mở rộng cùng sự xuất hiện của các cây cầu vượt sông Hồng đã tạo xung lực phát triển mạnh mẽ. Dân số tăng đáng kể, riêng quận Hoàng Mai (cũ) ghi nhận mức tăng hơn 110.000 cư dân trong 10 năm, thuộc nhóm cao nhất thành phố.

Hạ tầng khu Nam tăng tốc ngoạn mục trong một thập kỉ qua.

Sự tăng trưởng dân số khu Nam không chỉ đến từ “lượng” mà còn đến từ “chất”. Nội lực về hạ tầng, kinh tế, cảnh quan khiến nơi đây hấp lực mạnh mẽ giới nhà giàu từ khu vực phố cổ, trung tâm cũ hiện hữu, các cán bộ, chuyên gia từ các khu công nghiệp lớn… Nhóm tiêu dùng này có nhu cầu dịch chuyển và nâng cấp môi trường sống từ chung cư cũ, nhà mặt đất phố cổ chật hẹp lên chung cư cao cấp.

Một đặc điểm khác trong tâm lý, hành vi của nhóm khách này là nhu cầu kép. Họ vốn quen với tiện ích, nhịp sống hiện đại của khu trung tâm cũ, của phố cổ từ công việc, mạng lưới xã hội khiến phần lớn không sẵn sàng dịch chuyển quá xa. Mục tiêu nâng cấp chất lượng sống của lực cầu đi kèm điều kiện: đảm bảo bán kính di chuyển ngắn về trung tâm. Ngoài ra, xu hướng tìm chốn an cư mới còn là sự ưu tiên không gian sống rộng hơn, môi trường sống chuẩn mực hơn.

Thực tế trên khiến khu Nam trở thành lựa chọn hợp lý nhất khi đủ gần để giữ nhịp sống quen thuộc. Tuy nhiên, nghịch lý là quỹ đất khu vực trung tâm vô cùng khan hiếm, phân khúc căn hộ cao cấp gần như vắng bóng trong suốt một thập kỷ phát triển của khu Nam.

Trong vòng 10 năm, nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu Nam chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng nguồn cung cao cấp toàn thành phố. Báo cáo năm 2024 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ghi nhận, 88% nguồn cung căn hộ đến từ những dự án thuộc khu Đông và khu Tây Hà Nội.

Báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2025 của CBRE cho biết, các dự án mở bán mới phân bổ chủ yếu tại Tây Hồ, Cầu Giấy và Long Biên. Ngoài ra, nguồn cung của căn hộ Hà Nội còn được san sẻ với vùng ven là Đan Phượng và Văn Giang, Hưng Yên (giáp ranh Hà Nội). Đây là một khoảng trống chưa được lấp đầy với một khu vực liền kề lõi trung tâm và tốc độ dân số tăng mạnh.

RIVEA RESIDENCES - KHỞI NGUYÊN CHUẨN SỐNG TINH HOA CỦA KHU NAM

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Rivea Residences trở thành mảnh ghép then chốt cho khoảng trống kéo dài suốt một thập kỷ, bổ sung nguồn cung cao cấp và tái định vị các chuẩn mực sống mới của toàn khu vực.

Không chỉ giải “cơn khát” căn hộ cao cấp, lợi thế khác biệt của Rivea Residences nằm ở vị trí được xem là lõi xanh trung tâm nội đô, giao thoa giữa Hoàng Mai và Hai Bà Trưng. Đây là khu vực hiếm hoi vừa duy trì khoảng cách di chuyển ngắn, thuận tiện đến phố cổ và các quận trung tâm cũ, vừa thụ hưởng không gian sống thoáng đãng, mặt nước - cây xanh bao quanh khi liền kề công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha. Dự án là điểm chạm hoàn hảo giữa nhịp sống hiện đại và không gian xanh an lành.

Tòa tháp đôi hạng sang Rivea Residences gồm 35 tầng nổi và 4 tầng hầm.

Từ Rivea Residences, cư dân chỉ mất vài phút để tiếp cận Hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ, các tuyến phố di sản của khu vực 36 phố phường, đồng thời kết nối nhanh tới hệ thống tiện ích hiện hữu: Bệnh viện lớn, trường học chất lượng, trung tâm thương mại và mạng lưới giao thông huyết mạch như đường Minh Khai, đường Tam Trinh, vành đai 2, vành đai 2.5, cầu Vĩnh Tuy …

Sự kết hợp độc đáo giữa vị trí trung tâm và môi trường sống xanh là các tiêu chí mà giới nhà giàu phố cổ luôn tìm kiếm nhưng hiếm khi tìm thấy: gần trung tâm nhưng không ngột ngạt, nâng cấp chất lượng sống mà không đánh đổi thời gian và tiện nghi.

Là khu phức hợp hạng sang tại lõi trung tâm Thủ đô, Rivea Residences mang đến một hệ sinh thái toàn diện - nơi những “dòng chảy sống” thượng lưu được hội tụ, khơi mở. Lấy cảm hứng từ dòng chảy liên tục của cuộc sống, dự án được kiến tạo như một biểu tượng kiến trúc cho khu vực. Từng đường nét kiến trúc, mảng xanh cảnh quan, mặt nước phản chiếu ánh sáng… đều được tính toán để tái hiện nhịp điệu của dòng chảy tinh hoa, nơi thiên nhiên, con người và không gian sống giao hòa thành một tổng thể hài hòa, cân bằng.

Điểm nhấn của dự án là bộ sưu tập Duplex phiên bản giới hạn có tên gọi The Rey Edition. Lấy cảm hứng từ “Rey” - “nhà vua” trong tiếng Tây Ban Nha, bộ sưu tập The Rey Edition dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa với những đặc quyền độc đáo.

The Rey Edition sở hữu đặc quyền hồ bơi “trên tầng mây”.

Mỗi căn duplex là không gian hưởng thụ đẳng cấp, nơi ánh sáng tràn ngập qua hệ kính full-height từ sàn đến trần, khoảng thông tầng cao tới 6.8m, mang đến tầm nhìn không giới hạn, tạo cảm giác khoáng đạt và sang trọng. Ban công rộng mở tựa như một resort trên cao trở thành khoảng đệm giao hòa với thiên nhiên. Bể bơi riêng và khu vườn riêng trong mỗi căn duplex là khoảng trời tĩnh tại giúp mỗi chủ nhân được thư giãn, lắng nghe và kết nối với chính bản thân.

Đi cùng không gian sống được cá nhân hóa là suất đỗ xe ô tô định danh và hệ vận hành với dịch vụ và quy chuẩn đều được tinh lọc. Ngay trong nội khu dự án là trường Meyschool Đoàn Thị Điểm đáp ứng nhu cầu học tập của con em cư dân và góp phần hình thành hệ sinh thái sống trọn vẹn, nơi nhà ở, giáo dục và các tiện ích thiết yếu được kết nối liền mạch.

Đại diện MEYGROUP cho biết, Rivea Residences được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc tái định vị khu Nam. Một dự án tầm vóc xuất hiện sẽ không chỉ tạo thay đổi trong nhận thức của khách hàng mà còn tác động đến cách các nhà phát triển khác đầu tư vào khu vực.

Sự xuất hiện của Rivea Residence là khởi nguyên chuẩn mực sống tinh hoa cho giới tinh anh khu vực. Và khi một công trình mang tính dẫn dắt lộ diện, cả khu vực sẽ kỳ vọng bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.