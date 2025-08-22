Thị trường căn hộ khu Đông TPHCM: Điểm sáng trong "cuộc đua" cuối năm 2025

Thị trường căn hộ khu Đông TP.HCM được dự báo sẽ tiếp tục dẫn đầu trong hai quý cuối năm 2025 - giai đoạn sôi động và tấp nập nhất của năm.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, các dự án sở hữu pháp lý minh bạch và chất chất lượng chỉn chu càng trở nên nổi bật, sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

KHU ĐÔNG, TĂNG TỐC VÀO THỜI ĐIỂM NƯỚC RÚT

Trong nửa đầu năm 2025, khu Đông tiếp tục là tâm điểm dẫn dắt nguồn cung căn hộ tại TP.HCM. Theo Sở Xây dựng, khoảng 80% nguồn cung mới tập trung tại khu vực này, tạo bệ phóng vững chắc để khu Đông duy trì vị thế trong giai đoạn “nước rút” cuối năm.

Báo cáo thị trường quý 2/2025 của CBRE dự báo, nguồn cung nhà ở tại TP.HCM trong 6 tháng cuối năm vẫn hạn chế, với khoảng hơn 6.000 căn hộ được mở bán.

Trong khi các khu vực ngoại thành có nguồn cung dồi dào hơn, khu Đông vẫn là tâm điểm trong địa giới TP.HCM cũ. Không chỉ đóng vai trò động lực tăng trưởng kinh tế, khu Đông còn là đầu mối kết nối với các cực phát triển mới như Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, góp phần định hình “siêu đô thị” đầu tàu kinh tế quốc gia.

Khu Đông thuộc địa phận thành phố Thủ Đức cũ tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt nguồn cung căn hộ của TP.HCM trong 2 quý cuối năm 2025. Ảnh: các dự án đang thi công rầm rộ trên trục đường Mai Chí Thọ.

Phân khúc căn hộ cao cấp tiếp tục chiếm lĩnh thị trường. Từ đầu năm, các đơn vị nghiên cứu đã dự báo đây sẽ là loại hình chủ lực của khu Đông. Thống kê từ DKRA Group cho thấy, trong quý 3/2025, căn hộ cao cấp vẫn dẫn đầu thị trường TP.HCM.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện là động lực chính thúc đẩy khu vực. Nhiều công trình trọng điểm như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, đường Vành đai 2, Vành đai 3, cùng các tuyến đường nâng cấp mở rộng như Liên Phường, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Lò Lu và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến hoàn tất từ nay đến năm 2027. Đặc biệt, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã chính thức vận hành từ tháng 12/2024, tạo sức nóng cho các dự án dọc tuyến. Ngoài ra, 9 tuyến đường sắt đô thị và liên vùng khác trong kế hoạch triển khai tiếp tục củng cố tiềm năng thị trường.

Sức bật từ hạ tầng khiến khu Đông trở thành điểm nóng về cả nguồn cung và sức cầu, đặc biệt với phân khúc căn hộ cao cấp dành cho giới chuyên gia, kỹ sư và nhân sự chất lượng cao tại các khu công nghệ, trung tâm tài chính - thương mại và hệ thống giáo dục quốc tế.

DỰ ÁN TÂM ĐIỂM DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG

Theo Batdongsan.com.vn, trong 5 năm qua (tính đến tháng 7/2025), giá bán căn hộ tại khu vực quận 2 cũ tăng 117,1%, giá thuê tăng 80,9%. Tại quận 9 cũ, dù giá mềm hơn, cũng ghi nhận mức tăng 69,9%. Những con số này phản ánh sức hút mạnh mẽ của phân khúc căn hộ, đưa khu Đông trở thành tâm điểm của giới đầu tư.

Giá bán căn hộ tại quận 2 cũ đạt mức tăng đột phá tới 117,1% trong 5 năm qua. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Bước vào giai đoạn sôi động nhất của năm 2025, nhiều chủ đầu tư tại khu Đông đã sẵn sàng tung sản phẩm mới. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý sau khi TP.HCM điều chỉnh địa giới hành chính, một số dự án phải hoãn kế hoạch mở bán. Điều này tạo lợi thế cho các dự án đã hoàn thiện pháp lý, nổi bật là Eaton Park từ Gamuda Land - nhà phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia.

Eaton Park là một trong những dự án hiếm hoi trên trục đường “tỷ đô” Mai Chí Thọ đủ điều kiện mở bán ở thời điểm hiện tại. Đây là lý do dự án được giới đầu tư săn đón, đặc biệt khi thị trường chuẩn bị bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Dự án này từng tạo tiếng vang trong năm 2024 với thành tích bán hàng ấn tượng qua hai giai đoạn mở bán. Sắp tới, Gamuda Land sẽ giới thiệu dòng căn hộ hạng sang thuộc hai tòa tháp cuối cùng của Eaton Park - Cove và Lagoon. Sản phẩm “luxury” này sở hữu tầm nhìn hướng kênh xanh mát, tiêu chuẩn bàn giao vượt trội và hơn 100 tiện ích nội khu đặc sắc, nâng tầm chuẩn mực sống tại khu Đông.

Cove và Lagoon (ở giữa) – hai tòa tháp sở hữu tiêu chuẩn cao cấp bậc nhất tại Eaton Park đang được săn đón mạnh mẽ ngay trước thời điểm mở bán chính thức.

Theo Batdongsan.com.vn, trong thập kỷ qua (2015-2025), căn hộ là phân khúc mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư, với tỷ suất sinh lời gần 200%, tương đương 12,5–20% mỗi năm. Với sức hút của loại hình này và tiền lệ bán sạch giỏ hàng chỉ trong một tuần, Eaton Park được dự báo sẽ tiếp tục lập kỷ lục khi ra mắt các căn hộ cuối cùng vào tháng 9/2025, với nguồn cung giới hạn, pháp lý vững vàng và giá trị vượt trội.