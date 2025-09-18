Thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng ảm đạm cả nguồn cung lẫn giao dịch

Tháng 8/2025, thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng tiếp tục trầm lắng. Nguồn cung sơ cấp biệt thự nghỉ dưỡng giảm khoảng 8% so với cùng kỳ, trong khi nhà phố/shophouse không có nhiều biến động. Condotel cũng duy trì nguồn cung thấp và không ghi nhận giao dịch trong tháng, phản ánh rõ nét sự ảm đạm…

Theo báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng tháng 8/2025 của DKRA Consulting, đối với biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung sơ cấp tiếp tục giảm, sụt khoảng 8% so với cùng kỳ. Phần lớn nguồn cung hiện nay đến từ hàng tồn kho của các dự án cũ, trong khi nguồn cung mới gần như vắng bóng suốt ba năm qua.

Sức cầu duy trì ở mức rất thấp, thị trường trầm lắng và gần như không ghi nhận giao dịch nào trong tháng. Giá bán sơ cấp ổn định, không biến động đáng kể so với cùng kỳ. Mặc dù các chủ đầu tư tung ra nhiều chính sách ưu đãi, chiết khấu, hỗ trợ lãi suất và các chương trình kích cầu, nhưng thanh khoản vẫn chưa cải thiện. Tâm lý thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng, niềm tin nhà đầu tư ở mức thấp, dẫn đến trạng thái ảm đạm kéo dài và chưa có tín hiệu hồi phục ngắn hạn.

Tương tự về nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng, nguồn cung không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm trước, phần lớn vẫn là hàng tồn kho từ các dự án cũ. Thị trường tiếp tục trầm lắng khi không ghi nhận giao dịch trong tháng, hầu hết các dự án đều đóng giỏ hàng hoặc vướng sai phạm, khiến thanh khoản gặp khó.

Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục đi ngang, trong khi các chính sách ưu đãi, chiết khấu vẫn được áp dụng rộng rãi. Việc nhiều dự án thi công chậm tiến độ hoặc vướng sai phạm đã ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư, khiến phân khúc này gần như rơi vào trạng thái “ngủ đông kéo dài”.

Còn condotel, nguồn cung sơ cấp cũng duy trì ở mức thấp, nguồn cung mới gần như không có. Thị trường trầm lắng, không ghi nhận giao dịch trong tháng. Phường Điện Bàn Đông và phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục dẫn dắt thị trường, chiếm 59% tổng nguồn cung sơ cấp toàn tỉnh.

Giá bán sơ cấp ổn định so với cùng kỳ, dù các chủ đầu tư áp dụng nhiều chính sách ưu đãi. Dự kiến, thị trường thời gian tới vẫn khó khăn, khi hành lang pháp lý cho phân khúc này chưa rõ ràng, thanh khoản thấp và niềm tin nhà đầu tư giảm.

Mặc dù thị trường nghỉ dưỡng Đà Nẵng vẫn trầm lắng, nhưng bức tranh kinh tế - xã hội của thành phố lại ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Đây có thể là tiền đề và động lực tiềm năng để thị trường bất động sản nghỉ dưỡng từng bước phục hồi trong trung và dài hạn.

Cụ thể, 8 tháng năm 2025, CPI bình quân tăng 3,32%; vốn FDI đạt 333,3 triệu USD, trong đó đã cấp mới cho 72 dự án. Ngành du lịch cũng phục hồi mạnh mẽ, ghi nhận 12,8 triệu lượt khách và doanh thu lưu trú đạt 13.361 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, về hạ tầng giao thông, việc thông xe cao tốc Hòa Liên – Túy Loan (tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng) và dự án nút giao Quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (hơn 537,5 tỷ đồng) vừa được phê duyệt, kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển.

Các chuyên gia nhận định, những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố sức hấp dẫn của thị trường Đà Nẵng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, đối với bất động sản nghỉ dưỡng, để phân khúc thực sự khởi sắc trở lại, thành phố cần tháo gỡ vướng mắc pháp lý, thúc đẩy đa dạng sản phẩm và cải thiện chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, từ đó khôi phục niềm tin cho thị trường.