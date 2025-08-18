Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Bất động sản

Hiệu ứng lan tỏa từ chính sách miễn thị thực tới thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Thanh Xuân

18/08/2025, 11:33

Chính sách miễn thị thực đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực khi góp phần thúc đẩy dòng khách quốc tế đến Việt Nam. Sự gia tăng về nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm từ lượng khách này trở thành động lực quan trọng cho tiến trình phục hồi các thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thời gian gần đây, Chính phủ liên tục thực hiện các điều chỉnh thông thoáng hơn trong chính sách miễn thị thực, giúp khách nước ngoài thuận tiện hơn khi thăm quan, du lịch và củng cố hình ảnh Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn của khu vực.

BƯỚC TIẾN MẠNH MẼ VỀ THỦ TỤC NHẬP CẢNH

Theo đó, thực hiện chương trình kích cầu phát triển du lịch, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước (Bỉ, Bulgaria, Croatia, Séc, Hungary, Luxembourg, Hà Lan, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia và Thụy Sỹ), kể từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028.

Ngoài ra, trong tháng 8, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 221 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  Còn trước đó, vào tháng 3/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 44/NQ-CP miễn thị thực cho công dân 12 nước (Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Anh và Bắc Ailen, Nga, Nhật Bản, Đại hàn Dân Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan).

Như vậy, Việt Nam đang thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương cho công dân 24 quốc gia, chủ yếu đến từ châu Âu. Đặc biệt, từ tháng 8/2023, thời gian lưu trú cho du khách thuộc diện miễn thị thực đơn phương được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày. 

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), đây là bước tiến mạnh mẽ về thủ tục nhập cảnh, giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực, thu hút khách quốc tế - nhóm khách có thời gian lưu trú dài, chi tiêu cao. 

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt, tăng gần 40% so với năm 2023 và bằng 98% so với năm 2019 - năm hoàng kim của du lịch, trong đó khách từ các thị trường được miễn thị thực chiếm tỷ trọng lớn. Đặc biệt, 4/10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất gồm: Nga, Italy, Thụy Điển, Pháp, là các quốc gia nằm trong danh sách những nước được miễn thị thực đơn phương. 

Bước sang năm 2025, chính sách miễn thị thực tiếp tục mang lại tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam năm 2025. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,7 triệu lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2024 và tăng gần 26% so với năm 2019. Đáng chú ý, theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nửa đầu năm 2025, lượng khách từ Ba Lan đến Việt Nam tăng 44%, trong khi từ Thụy Sĩ tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. 

 TỶ LỆ LẤP ĐẦY KHÁCH SẠN Ở THỊ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM ĐƯỢC CẢI THIỆN

Sự phục hồi của ngành du lịch với lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tăng mạnh, đã góp phần thúc đẩy tiến trình phục hồi tại các thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm. 

Theo đó, tỷ lệ lấp đầy đã cải thiện rõ rệt. Cụ thể, thông tin khảo sát từ Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) và thông tin thống kê của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh, thành cho thấy, hiện nay, công suất phòng tại các khách sạn 4 - 5 sao ở các thị trường trọng điểm về du lịch, ghi nhận đạt từ 70 đến tới 90%, thậm chí cháy phòng các dịp lễ, hội, với doanh thu phòng tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ. 

Đáng chú ý, các điểm đến này đều là những địa phương thu hút được lượng khách quốc tế lớn, như: Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc - nơi có hệ thống hạ tầng đồng bộ, thương hiệu du lịch mạnh, với chiến lược thu hút khách quốc tế rõ ràng. 

Nhờ vậy, giá trị bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại các địa phương nói trên cũng dần cải thiện. Mặc dù không ghi nhận mức tăng giá đột biến, tuy nhiên, hiện tượng tiếp tục cắt lỗ gần như chấm dứt. Mặt khác, hàng loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp được triển khai, tái khởi động trở lại và một số chủ đầu tư đã mạnh dạn mở bán dự án với kết quả khả quan. 

VARS IRE cho rằng chính sách miễn thị thực sẽ tiếp tục thúc đẩy tốc độ phục hồi công suất phòng, kéo theo nhu cầu đầu tư mới vào các dự án bất động sản. Nhiều chủ đầu tư có thể tận dụng tín hiệu này để tung hàng, hoặc tái khởi động  dự án từng bị đình trệ tại các khu vực trọng điểm về du lịch. 

Đặc biệt, việc duy trì và mở rộng chính sách miễn thị thực còn giúp định hình chiến lược phát triển bất động sản nghỉ dưỡng lâu dài. Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách quốc tế có thời gian lưu trú dài và khả năng chi tiêu cao tiếp tục thúc đẩy các chủ đầu tư đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cao cấp như: villa biển, resort chuẩn quốc tế hoặc condotel hạng sang. 

Theo đơn vị, trong dài hạn, việc duy trì và mở rộng chính sách miễn thị thực cũng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam như một điểm đến nghỉ dưỡng và đầu tư lâu dài. Không chỉ kéo dài thời gian lưu trú, chính sách này còn giúp thu hút và giữ chân các nhóm khách giá trị cao, từ du khách nghỉ dưỡng dài ngày, chuyên gia quốc tế, đến nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội kinh doanh và môi trường sống hấp dẫn. Một bộ phận khách quốc tế, nhất là những người đã nhiều lần đến Việt Nam, có xu hướng tìm mua bất động sản để ở dài hạn, nghỉ hưu và đầu tư. Nhờ đó, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng không chỉ hưởng lợi từ nhu cầu ngắn hạn, mà tiếp tục được củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững về lâu dài. 

“Chính sách miễn thị thực chính là “đòn bẩy” quan trọng giúp ngành du lịch Việt Nam phục hồi nhanh và bền vững sau đại dịch. Để biến lợi thế này thành động lực bứt phá cho bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, các chủ đầu tư cần tiếp tục tạo sự khác biệt về sản phẩm và trải nghiệm nhằm nâng cao sức cạnh tranh với các nước trong khu vực. Đồng thời, Nhà nước cần sớm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo môi trường đầu tư minh bạch và ổn định, qua đó củng cố niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước”, VARS IRE nhấn mạnh.

bất động sản bất động sản du lịch nghỉ dưỡng chính sách miễn thị thực khách du lịch quốc tế thủ tục nhập cảnh

