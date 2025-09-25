Thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam hồi phục

Sự khôi phục mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế đã hỗ trợ quá trình phục hồi của ngành nghỉ dưỡng Việt Nam. Chỉ số doanh thu trên mỗi phòng sẵn có (RevPAR) tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu giai đoạn khởi sắc nhất của ngành nghỉ dưỡng kể từ sau đại dịch, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm những thị trường nghỉ dưỡng tăng trưởng mạnh nhất Đông Nam Á….

Theo ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao khu vực Đông Nam Á, Savills Hotels, quá trình phục hồi của ngành nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang diễn ra ở nhiều phương diện khác nhau. Nếu những khách sạn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cải thiện kết quả kinh doanh nhờ tăng trưởng giá phòng, thì các điểm đến ven biển, gồm Nha Trang, Phú Quốc, Cam Ranh, Hạ Long… lại ghi nhận công suất cho thuê tăng khá mạnh.

GIÁ PHÒNG VÀ CÔNG SUẤT THUÊ CẢI THIỆN

Đại diện Savills Hotels cho rằng thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam đang bước vào chu kỳ mới, khi chỉ số giá phòng bình quân và công suất cho thuê được cải thiện rõ rệt. Trước đây, nhiều thị trường phải đối mặt với áp lực từ nguồn cung mới, gia tăng thách thức cho hoạt động kinh doanh khách sạn, thì nay, với tín hiệu tích cực của thị trường, hoạt động này đã khởi sắc tại hầu hết địa phương..

Ông nhấn mạnh: đây là giai đoạn cần có những kế hoạch phát triển mới, chú trọng hơn đến chất lượng dịch vụ, đặc biệt tại các điểm đến trọng điểm như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc… Chẳng hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh, sự mở rộng địa giới hành chính, cùng với kế hoạch phát triển hệ thống hạ tầng, hàng không đang đem đến nhiều cơ hội lớn cho việc đa dạng hóa sản phẩm nghỉ dưỡng, như khách sạn tiêu chuẩn, khách sạn chú trọng thiết kế… cho đến mô hình lưu trú dài ngày, branded residence và các tổ hợp dự án nhiều thành phần, nên cần hết sức lưu ý.

Bên cạnh đó, dự kiến hơn một nửa dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu vào năm 2035, với thu nhập và khả năng tiêu dùng cao hơn. Cộng hưởng cùng đà tăng trưởng của thị trường khách quốc tế đến Việt Nam, ngành du lịch và nghỉ dưỡng trong nước kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặt nền tảng cho nhiều loại hình khách sạn khác, trong đó, có phân khúc lifestyle và khách sạn dịch vụ chọn lọc.

Theo bà Uyên Nguyễn, Phó Giám đốc tại Savills Hotels, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, nhất là ở thế hệ trẻ sẽ thúc đẩy hoạt động du lịch. Vì vậy, nhằm khai thác tiềm năng của nhóm khách này, nhà vận hành khách sạn phải chú trọng thúc đẩy các thương hiệu phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thực tế gần đây, nhà điều hành Hilton đã ký kết hợp tác chiến lược với một chuỗi khách sạn trong nước để ra mắt thương hiệu Tru by Hilton ở nhiều khu vực. Ascott cũng đang trong quá trình truyền thông thương hiệu lyf - mô hình chia sẻ không gian sống dành riêng cho thế hệ du khách mới. Tương tự, một số nhà điều hành khác là Marriott, IHG và Accor tiếp tục xúc tiến mở rộng phân khúc với thương hiệu Moxy, Voco và Tribe. Điều này được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa bức tranh ngành lưu trú của Việt Nam.

XU HƯỚNG HỢP TÁC QUỐC TẾ GIA TĂNG

Ông Mauro đánh giá tại Việt Nam, xu hướng hợp tác với các thương hiệu khách sạn quốc tế ngày càng gia tăng, tỷ trọng khách sạn mang thương hiệu quốc tế thực tế tăng trưởng từ 24% lên 32% trong 10 năm qua. Chính độ nhận diện của thương hiệu trên toàn cầu, mạng lưới phân phối và quy trình vận hành chuẩn hóa là những yếu tố thúc đẩy sự quan tâm hợp tác với các nhà điều hành quốc tế.

Đáng chú ý, xu hướng hợp tác với thương hiệu khách sạn còn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản nhà ở, nơi chủ đầu tư hướng đến dòng sản phẩm branded residence (bất động sản mang thương hiệu) với chất lượng thiết kế, tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp hơn. Ở châu Á, phân khúc branded residence đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và Việt Nam là một trong những điểm nóng, thu hút nhiều sự quan tâm.

Hiện, Việt Nam có 21 dự án branded residence hoạt động, xếp thứ hai trong khu vực Đông Nam Á chỉ sau Thái Lan. Đây là hai thị trường thuộc top 10 toàn cầu về nguồn cung dự án đang phát triển, chiếm tỷ trọng lần lượt là 6% và 5%.

“Branded residence thu hút nhiều sự quan tâm từ nhà đầu tư, với mức giá bán chênh lệch cao hơn những dòng bất động sản thông thường. Tại khu vực châu Á, branded residence có mức giá bán trung bình cao hơn bất động sản thông thường khoảng 23% trong năm 2024 và dự kiến còn duy trì mức này trong năm nay – mức chênh lêch này đã tăng từ 21% trong năm 2023. Đặc biệt, nhiều dự án Việt Nam hiện tiệm cận mức giá bán tại các thị trường phát triển như Bangkok”, ông Mauro chia sẻ.

Theo bà Uyên, thực tế ở Việt Nam, các dự án branded residences chủ yếu tập trung tại khu vực ven biển và thường được xem là sản phẩm đầu tư, với khoảng 80% dự án triển khai chương trình cho thuê, khai thác dòng tiền từ hoạt động vận hành kinh doanh. Những nhà điều hành khách sạn quốc tế như IHG, Marriott, Accor, Melia, Banyan Group và Hyatt là các đơn vị đang dẫn dắt phân khúc branded residences tại Việt Nam. Danh mục dự án thường là dự án đã hoàn thiện và dự án đang phát triển.