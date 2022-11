Thị trường tiêu dùng cho thú cưng sẽ vượt mức 350 tỷ USD trước năm 2027?

Như một kết quả từ đại dịch toàn cầu, gần đây, trào lưu nuôi thú cưng được hưởng ứng mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Sản phẩm Thú cưng Mỹ (APPA), từ năm 2021 - 2022, 70%, tức khoảng 90,5 triệu gia đình Mỹ có thú cưng, tăng 67% so với năm 2019. Ở Anh, theo Hiệp hội các nhà sản xuất thức ăn cho vật nuôi (PFMA), 3,2 triệu hộ gia đình đã có một thú cưng mới kể từ khi bắt đầu đại dịch. Thị trường cũng đang bùng nổ ở châu Á, với việc Trung Quốc đã nhanh chóng vượt qua Mỹ về khả năng sở hữu thú cưng vào năm 2019, theo Tạp chí Dân số Thế giới.

Năm 2022, thị trường sản phẩm tiêu dùng cho vật nuôi trong gia đình có tổng giá trị toàn cầu 261 tỷ USD. Con số này được ước tính có thể vượt mức 350 tỷ USD trước năm 2027, với tốc độ tăng trưởng hàng đầu hiện thuộc về khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dựa trên thông tin từ công ty nghiên cứu thị trường Global Market Insights (Mỹ).

Trong đó, thời trang cao cấp cho thú cưng đang mang lại lợi nhuận lớn hơn cả. Công ty Poldo Dog Couture có trụ sở tại Milan đã hợp tác với các nhà mốt sang trọng, gồm Moncler và DSquared2. Người đồng sáng lập Riccardo Gardoni của Poldo Dog Couture cho hay: “Làm việc trong lĩnh vực thời trang, chúng tôi đã quyết định sau khi phân tích kỹ thị trường thú cưng và nhận thấy tiềm năng lớn để đầu tư trước những người khác”. Trong 7 tháng đầu năm, Poldo Dog Couture đã đạt doanh số bán hàng tăng 207% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 20% thu nhập của giới trẻ được dành riêng cho thú cưng.

Hiển nhiên thú cưng không thể tự đến cửa hàng, thử đồ và giao dịch như loài người. Chính chủ của chúng là những người sẵn sàng chi trả hàng trăm đến hàng nghìn USD cho những món quần áo tí hon. Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu văn hóa Cassandra, có đến 50% giới trẻ cho biết họ đối xử với chó mèo như con của mình và gần 20% thu nhập của giới trẻ được dành riêng cho thú cưng.

Điều này phản ánh một phần vấn đề của xã hội hiện đại khi người trẻ không còn mặn mà với việc kết hôn hay có con, thay vào đó là tìm một người bạn, hay “con cái” là chó mèo.

Bên cạnh đồ ăn, những sản phẩm đầu tiên được chú ý đến là những chiếc túi xách có thể đựng vừa chó hoặc mèo cỡ vừa và nhỏ. Tiếp đến là đồ chơi và quần áo hóa trang. Người chủ nào cũng muốn thú cưng của mình trông càng đáng yêu hơn trong trang phục cải biên từ trang phục hằng ngày của chính mình. Wild One là một trong những thương hiệu chuyên biệt cho thú cưng với bộ sưu tập đầy đủ cho một chú cún: tô nhựa, vòng cổ, dây dẫn đi dạo, túi đựng đi chơi, túi đựng phân và nệm ngủ với giá dao động 10 - 175 USD. Hãng áo phao nổi tiếng Moncler cũng có hẳn một dòng áo dành riêng cho chó mang tên Poldo Dog Couture có giá hơn 400 USD.

Hãng H&M cũng cho ra mắt những thiết kế dành riêng cho thú cưng trong bộ sưu tập cộng tác với Moschino năm 2018. Bên cạnh đó cũng có những thương hiệu khác đáng chú ý trên thị trường như Very Important Puppies, Hemsmith, Modernbeast… Katerina Karelas, đồng sáng lập của Very Important Puppies chia sẻ: “Chúng giống như những đứa con vậy, và chúng ta cũng muốn chúng phải thật phong cách như chúng ta”. Đó có lẽ là lý do lớn nhất để giới trẻ ngày nay sắm sửa cho thú cưng của mình.

Thậm chí, theo Vogue Business, hiện đang một làn sóng mới gọi là Petfluencers (thú cưng có sức ảnh hưởng), với sức hấp dẫn được định giá thành doanh thu quảng cáo, tài trợ thương hiệu và nhượng quyền thương mại bao gồm khăn quàng cổ, túi xách và các mẫu nail sành điệu. Những người nuôi thú cưng hiểu biết, những người có khả năng kết hợp sự dễ thương với định hướng nghệ thuật thông minh cùng tầm nhìn độc đáo, đã biến những chú mèo, chú chó yêu quý của họ thành những ngôi sao trên mạng xã hội, sánh ngang với khả năng kiếm tiền của một số nhà sáng tạo hàng đầu thế giới.

Tika the Iggy, một cô chó greyhound xám Ý 11 tuổi, đã xuất hiện trên Instagram từ năm 2016, và bắt đầu được chú ý vào năm 2020 trong thời kỳ đại dịch. Hiện nay, cô có hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram và 2 triệu trên TikTok. Cô cún này thường xuyên tham dự các tuần lễ thời trang New York và Milan, mặc trang phục của các nhà thiết kế mới nổi như Marine Serre và Poppy Lissiman, cùng danh sách người hâm mộ toàn minh tinh hạng A như Drew Barrymore, Heidi Klum, Whoopi Goldberg, Vera Wang và Simon Porte Jacquemus.

Theo Launchmetrics, kết quả rất ấn tượng: Tika đã thu về tổng cộng 7 triệu đô la định giá ảnh hưởng (MIV) trên phương tiện truyền thông trong suốt năm 2022. Cô ấy đã kiếm được 102.000 đô la MIV cho Boss qua ba vị trí được trả tiền (với MIV trung bình là 34.000 USD), hỗ trợ sàn runway của hãng ở Milan.

Các Petfluencers có khả năng kiếm tiền sánh ngang với một số nhà sáng tạo hàng đầu thế giới.

Khi ngày càng nhiều Petfluencers xuất hiện đã kéo theo sự phát triển của ngành công nghiệp để giúp thú cưng và chủ nhân của chúng tỏa sáng. Gucci, Celine, Tommy Hilfiger, Hugo Boss và Christian Louboutin đều tung ra các sản phẩm dành cho thú cưng trong năm nay. Nhà bán lẻ đa thương hiệu của Đức Mytheresa đã bổ sung thú cưng là một phần trong danh mục sản phẩm phong cách sống hiện đại hồi tháng 5. Vừa qua, Mytheresa đã cho ra mắt bộ sưu tập Christian Louboutin’s Loubifamily gồm những vật phẩm dành cho cún cưng.

Mới đây nhất, nam rapper kì cựu của làng nhạc Âu Mỹ Snoop Dogg cũng đã mở rộng “lãnh địa” kinh doanh của mình sang ngành sản phẩm thời trang thú cưng. Bản thân Snoop Dogg đã chia sẻ trong một thông cáo báo chí độc quyền rằng: “Những chú cún này và những bộ trang phục của chúng phản ánh chính hình ảnh của tôi, vì vậy chúng luôn phải trông tuyệt vời nhất".

Bộ sưu tập quần áo, phụ kiện và đồ chơi nhồi bông thân thiện với chó và mèo nổi bật với dây xích và áo len được trang bị dây chuyền vàng “hiphop”, cũng như những chiếc mũ đôi cho cả chủ và thú cưng để có thể cùng tạo nên những khoảnh khắc dạo chơi “ăn ảnh” nhất. Có đủ kích cỡ từ XS đến XL, ngoài kích cỡ dành cho thú cưng lớn, toàn bộ dòng sản phẩm này có giá từ 15 USD đến 100 USD.