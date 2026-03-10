Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng mạnh nhất hơn 3 năm

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tháng 2/2026 đạt mức tăng mạnh nhất trong hơn 3 năm qua, cho thấy sự nóng lên của giá cả ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đúng vào thời điểm giá dầu thô leo thang dữ dội vì xung đột ở Trung Đông...

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 9/3, CPI của nước này tăng 1,3% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, vượt qua dự báo tăng 0,8% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc thăm dò của Reuters. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2023 - theo dữ liệu từ LSEG.

Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tăng tốc do kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài thúc đẩy người dân chi tiêu. Cùng với đó, tình trạng giảm phát giá cả tại cổng nhà máy đã giảm bớt.

Nếu so với tháng trước, CPI tháng 2 của Trung Quốc đã tăng 1%, cao hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế là tăng 0,5%.

Chỉ số CPI lõi - thước đo không bao gồm hai nhóm hàng hóa có nhiều biến động là thực phẩm và năng lượng - tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, ngang với mức tăng đạt được vào tháng 3/2019, theo phân tích của công ty Wind Information dựa trên số liệu thống kê chính thức.

Trong kỳ nghỉ Tết âm lịch, giá dịch vụ ở Trung Quốc tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng của CPI toàn phần. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch, chăm sóc thú cưng, bảo dưỡng xe, xem phim và dịch vụ ăn uống trong kỳ nghỉ Tết. Năm nay, kỳ nghỉ Tết âm lịch ở Trung Quốc kéo dài từ ngày 15 đến ngày 23/2, dài nhất từ trước đến nay, so với 8 ngày từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 năm ngoái.

Báo cáo ngày 9/3 của NBS cũng cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc giảm 0,9% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm trước, ít hơn so với dự báo của các nhà kinh tế là giảm 1,2%. Đây là mức giảm phát giá nhà sản xuất nông nhất trong hơn 1 năm qua ở Trung Quốc. Giá kim loại và hàng hóa tăng vọt đã giúp cải thiện tình trạng giảm phát tại cổng nhà máy.

Tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội Trung Quốc vào tuần trước, Chính phủ nước này đã giữ nguyên mục tiêu lạm phát tiêu dùng hàng năm ở mức "khoảng 2%" cho năm 2026. Mục tiêu này, lần đầu tiên được đặt ra vào năm 2025, là mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc vẫn đang tìm cách thúc đẩy nhu cầu nội địa và kiềm chế các cuộc chiến giảm giá quyết liệt đang lan rộng trong nhiều ngành công nghiệp.

Mục tiêu lạm phát của Trung Quốc giữ vai trò như một mức một trần hơn là một mục tiêu cần đạt được. Năm 2025, CPI toàn phần ở nước này nhìn chung không thay đổi, trong khi lạm phát lõi tăng 0,7% do niềm tin tiêu dùng vẫn yếu.

Tại kỳ họp Quốc hội năm nay, Bắc Kinh cũng đã hạ mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm xuống còn 4,5-5% - đánh dấu mục tiêu tăng trưởng ít tham vọng nhất kể từ đầu những năm 1990, phản ánh sự thừa nhận của giới chức nước về áp lực giảm phát kéo dài và sự bất ổn địa chính trị gia tăng.

Để thúc đẩy chi tiêu nội địa, Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 250 tỷ nhân dân tệ, tương đương 36,2 tỷ USD, trong ngân sách tài khóa năm nay để trợ cấp cho chương trình thay mới hàng tiêu dùng, giảm từ 300 tỷ nhân dân tệ vào năm 2025. Cùng với đó là với một khoản 100 tỷ nhân dân tệ để hỗ trợ tiêu dùng và đầu tư trong khu vực tư nhân.

Ông Larry Hu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng Macquarie, nhận định mức độ kích cầu của Trung Quốc vẫn còn hạn chế. Ông lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã coi tiêu dùng yếu là một vấn đề cơ cấu cần được giải quyết, song họ chưa nhận thấy sự cần thiết phải kích thích tiêu dùng mạnh mẽ hơn, bởi xuất khẩu và sản xuất được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong một báo cáo, ông Hu nói rằng nếu xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tăng trưởng mạnh, Bắc Kinh có thể tiếp tục chấp nhận tiêu dùng nội địa yếu. Ngược lại, nếu xuất khẩu suy yếu, họ sẽ tăng cường kích cầu nội địa để bảo vệ mục tiêu GDP.

Nhà kinh tế trưởng Zhiwei Zhang của công ty Pinpoint Asset Management nhận định giá dầu tăng cao do xung đột ở Trung Đông có thể đẩy giá nhà sản xuất ở Trung Quốc tăng cho tới ít nhất đến tháng 3. Ông cũng cho rằng xung đột kéo dài có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào tình trạng đình lạm.

“Trung Quốc có thể cần thực hiện một chính sách tài khóa chủ động hơn so với những gì đã được công bố trong ngân sách tuần trước, nếu căng thẳng ở Trung Đông không dịu đi trong quý 2”, ông Zhang nhận xét với hãng tin CNBC.