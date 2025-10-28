Thúc đẩy làn sóng hợp tác mới trong thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng Việt Nam – New Zealand

Hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu New Zealand đã có mặt tại Hội chợ Mùa Thu 2025 lần thứ nhất - 2025, đánh dấu chuyến xúc tiến thương mại trực tiếp quy mô nhất của quốc gia này tại Việt Nam trong 5 năm qua...

Sự kiện diễn ra vào thời điểm quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và New Zealand đạt mốc 1,1 tỷ USD trong 9 tháng năm 2025, và hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 – 2025).

KIM NGẠCH THƯƠNG MẠI 1,1 TỶ USD, DƯ ĐỊA RẤT LỚN

Ngày 28/10, trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Thương vụ Việt Nam tại New Zealand và Hội đồng Kinh doanh ASEAN – New Zealand (ANZBC) tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam – New Zealand.

Hội nghị hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, kết nối chuỗi cung ứng sản xuất và dịch vụ giữa doanh nghiệp hai nước, đồng thời mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường New Zealand và khu vực châu Đại Dương.

Đoàn doanh nghiệp New Zealand tham dự gồm hơn 20 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực chiến lược như: thiết kế – xây dựng, công nghệ phần mềm, nông sản, sữa, mật ong, sản phẩm dinh dưỡng, y tế, giáo dục, đầu tư và quản lý khách sạn, tài chính, bất động sản, logistics, thương mại xuất nhập khẩu và du học – di trú.

Đây là đoàn xúc tiến thương mại trực tiếp lớn nhất của New Zealand tại Việt Nam kể từ năm 2020, minh chứng cho mức độ quan tâm ngày càng lớn của doanh nghiệp New Zealand đối với thị trường Việt Nam – trung tâm sản xuất và tiêu dùng năng động nhất Đông Nam Á.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – New Zealand đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang New Zealand đạt 528 triệu USD, còn nhập khẩu đạt 587 triệu USD.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam bao gồm: điện thoại và linh kiện, giày dép, máy vi tính và sản phẩm điện tử, máy móc thiết bị phụ tùng, hàng dệt may. Ngược lại, New Zealand có thế mạnh nổi bật trong nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sản phẩm sữa và công nghệ hỗ trợ nông nghiệp, những lĩnh vực có thể bổ trợ mạnh mẽ cho chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm của Việt Nam.

Sự tương hỗ về cơ cấu hàng hóa và nhu cầu thị trường giúp hai nền kinh tế có nhiều dư địa mở rộng hợp tác thực chất, nhất là trong bối cảnh cả Việt Nam và New Zealand đều là thành viên của Hiệp định CPTPP và RCEP, với cam kết giảm sâu hàng rào thuế quan và phi thuế quan.

ƯU TIÊN HỢP TÁC 3 LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoàng Tài – Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp New Zealand tăng cường đầu tư, hợp tác thương mại tại Việt Nam, đặc biệt trong ba lĩnh vực ưu tiên.

Thứ nhất, mở rộng tìm kiếm nguồn cung ứng chất lượng cao từ Việt Nam – nơi đang nổi lên như trung tâm sản xuất công nghiệp của khu vực, với thế mạnh trong điện tử, dệt may, da giày, nông sản chế biến.

Thứ hai, liên doanh đầu tư vào các lĩnh vực chế biến thực phẩm, nông nghiệp bền vững, logistics lạnh, năng lượng sạch và thương mại điện tử – những ngành có tiềm năng tăng trưởng nhanh và phù hợp với thế mạnh của New Zealand.

Thứ ba, tham gia tích cực vào các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ và kết nối B2B do Bộ Công Thương và các cơ quan xúc tiến Việt Nam – New Zealand đồng tổ chức, nhằm duy trì kênh đối thoại và hợp tác thường xuyên giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Lê Hoàng Tài tin tưởng rằng thông qua hội nghị này, nhiều cơ hội hợp tác cụ thể sẽ được mở ra, không chỉ trong thương mại hàng hóa mà còn ở các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư và đổi mới sáng tạo, từ đó tạo nền tảng cho mối quan hệ Việt Nam – New Zealand phát triển bền vững và cân bằng hơn trong thời gian tới.

Đại diện phía New Zealand, bà Liz Bell – Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh ASEAN – New Zealand (ANZBC) cho biết mục tiêu của đoàn doanh nghiệp New Zealand lần này không chỉ là giới thiệu sản phẩm, mà còn để tìm kiếm các cơ hội hợp tác chiến lược lâu dài với doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện phía New Zealand, bà Liz Bell – Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh ASEAN – New Zealand.

Theo bà Bell, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như nông nghiệp, thực phẩm, giáo dục, doanh nghiệp New Zealand cũng quan tâm mở rộng sang những lĩnh vực mới, nơi hai nước có thể cùng chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ, như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, phát triển bền vững và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

“Việt Nam đang là một trong những thị trường hấp dẫn nhất khu vực, nhờ nền kinh tế năng động, dân số trẻ và cam kết mạnh mẽ với phát triển xanh. Đây là thời điểm thích hợp để doanh nghiệp New Zealand mở rộng hiện diện, tìm kiếm đối tác và đầu tư lâu dài”, bà Liz Bell nhận định.

Theo ông Đỗ Hữu Tùng – Bí thư thứ Nhất, Thương vụ Việt Nam tại New Zealand, đoàn doanh nghiệp New Zealand sẽ có chương trình công tác kéo dài từ 27/10 đến 1/11/2025 tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Lịch trình bao gồm các buổi đối thoại doanh nghiệp, gặp gỡ các bộ ngành Việt Nam và tham dự Hội chợ Mùa Thu 2025, hoạt động được xem là điểm nhấn của chuyến công tác.

“Đây không chỉ là chuyến đi quảng bá sản phẩm, mà là hành trình kết nối dài hơi, thể hiện cam kết hợp tác bền vững giữa doanh nghiệp hai nước”, ông Tùng chia sẻ; đồng thời cho rằng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình, sự hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand có thể mở ra hướng đi mới, không chỉ ở cấp độ doanh nghiệp mà còn trong chính sách thương mại, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.