Thiếu nhân lực, nhiều sân bay Mỹ cắt giảm mạnh chuyến bay

Các sân bay trên khắp nước Mỹ hiện thiếu khoảng 2.000 kiểm soát viên không lưu và bị gián đoạn một phần hoạt động do chính phủ đóng cửa...

Từ thứ Sáu tuần này (7/11), 40 sân bay lớn của Mỹ sẽ cắt giảm 10% số lượng chuyến bay trong bối cảnh các nhà chức trách hàng không liên bang chưa tìm được cách giải quyết tình trạng thiếu nhân lực do chính phủ đóng cửa. Quyết định này có thể sẽ làm xáo trộn kế hoạch đi lại của hàng trăm nghìn hành khách.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 5/11 cho biết Cục Hàng không Liên bang (FAA) sẽ bắt đầu giảm số chuyến bay trong tuần này để bảo đảm an toàn. Các sân bay trên khắp nước Mỹ hiện thiếu khoảng 2.000 kiểm soát viên không lưu và bị gián đoạn một phần hoạt động do chính phủ đóng cửa.

Tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Giao thông, Cục trưởng FAA Bryan Bedford cho biết danh sách 40 sân bay bị ảnh hưởng sẽ được công bố ngày 6/11, đồng thời khẳng định quyết định này hoàn toàn “dựa trên dữ liệu”.

“Quyết định này không dựa trên việc hãng nào có nhiều chuyến bay ở đâu. Điều chúng tôi quan tâm là áp lực nằm ở đâu và làm sao để giảm áp lực đó”, ông Duffy nói.

Ông Bedford và ông Duffy cảnh báo có thể áp dụng thêm biện pháp hạn chế nếu các biện pháp ban đầu không đủ giải tỏa áp lực thiếu nhân sự.

Theo FAA, mỗi ngày có khoảng 3 triệu hành khách đi trên hơn 44.000 chuyến bay qua các sân bay Mỹ. Các hạn chế dự kiến ảnh hưởng tới chuyến bay thương mại và hàng hóa trên cả các đường bay nội địa lẫn quốc tế, cũng như hoạt động du lịch vũ trụ.

Việc cắt giảm chuyến bay được dự báo sẽ làm tình trạng chậm và huỷ chuyến gia tăng, nhất là trong giai đoạn cao điểm sắp tới.

“Không phận Mỹ vẫn duy trì các chỉ số an toàn như trước, nhưng các phân tích nội bộ của chúng tôi cho thấy có dấu hiệu quá tải và kiệt sức ở một bộ phận nhân viên kiểm soát không lưu”, ông Bedford cho biết.

Đợt đóng cửa chính phủ Mỹ vừa bước sang tuần thứ năm, đánh dấu đợt ngừng hoạt động lâu nhất trong lịch sử, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sớm chấm dứt.

Tổng thống Donald Trump tiếp tục quy trách nhiệm cho Đảng Dân chủ và không gặp lãnh đạo đảng này để thương lượng vấn đề ngân sách. Trong khi đó, các cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện tuần này không đạt được sự đồng thuận để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời nhằm mở cửa lại chính phủ. Hệ quả là hàng trăm nghìn nhân viên liên bang tiếp tục phải nghỉ việc tạm thời hoặc làm việc không lương.

Theo ông Duffy, việc chính phủ đóng cửa kéo dài đã khiến kiểm soát viên không lưu bị chậm lương gần một tháng, buộc nhiều người phải không đến làm và tìm kiếm công việc tạm thời để trang trải chi phí.

“Chúng tôi không muốn họ đi làm thêm mà muốn họ có mặt tại nơi làm việc. Chúng tôi đã yêu cầu họ đi làm nhưng tôi hiểu rằng họ đang chật vật trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày”, ông nói.

Ông cho biết Bộ Giao thông đã triển khai các biện pháp củng cố nhân sự - gồm thưởng tiền mặt để giữ chân kiểm soát viên không lưu đến tuổi nghỉ hưu và đẩy nhanh đào tạo tại học viện của FAA.

“Việc chính phủ đóng cửa đang ảnh hưởng đến khả năng duy trì biên chế và cản trở nỗ lực thu hẹp thiếu hụt nhân sự của chúng tôi”, ông Duffy nói.