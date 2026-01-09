Giá vàng hồi phục mạnh trong lúc chờ báo cáo việc làm Mỹ

Trong ngắn hạn, áp lực từ việc điều chỉnh một chỉ số giá hàng hóa cơ bản có thể gây áp lực giảm giá lên vàng...

Giá vàng thế giới giảm sâu rồi hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (8/1), trong lúc nhà đầu tư chờ số liệu việc làm của Mỹ - một điểm dữ liệu có thể tác động đáng kể đến triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Trong ngắn hạn, áp lực từ việc điều chỉnh một chỉ số giá hàng hóa cơ bản có thể gây áp lực giảm giá lên vàng.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 21,7 USD/oz, tương đương tăng 0,49% so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, đạt 4.479,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng giảm về ngưỡng 4.407 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm gần 1,6%, chốt phiên ở mức 77,04 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao sau giảm nhẹ, đóng cửa ở mức 4.460,7 USD/oz.

Việc tái cân bằng hàng năm chỉ số giá hàng hóa cơ bản Bloomberg Commodity Index, một đợt điều chỉnh định kỳ về tỷ trọng của các hàng hóa cơ bản nhằm giữ cho chỉ số phù hợp với các điều kiện thị trường, sẽ bắt đầu trong tuần này.

“Bởi vậy, sẽ xuất hiện áp lực giảm giá đối với vàng và bạc trong những phiên tới, khi chỉ số giá hàng hóa cơ bản này được điều chỉnh. Một khi việc điều chỉnh hoàn tất vào giữa tuần tới, đó sẽ là cơ hội tốt để các nhà đầu cơ giá lên trở lại thị trường”, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Năm, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.067,1 tấn vàng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp quỹ này “án binh bất động”.

Thị trường cũng đang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12 của Mỹ, dự kiến được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Sáu, để làm căn cứ cho một hình dung rõ hơn về đường đi của lãi suất Fed.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà phân tích dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 60.000 công việc mới trong tháng 12, giảm so với 64.000 công việc mới của tháng 11. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo giảm còn 4,5% từ mức 4,6%.

Về lãi suất Fed, thị trường đang kỳ vọng sẽ có hai đợt giảm trong năm nay. Bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng lãi suất đều có thể gây biến động giá vàng - tài sản hưởng lợi trong một môi trường lãi suất thấp.

Số liệu hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ vào ngày thứ Năm cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở nước này trong tuần trước tăng nhẹ. Trước đó, số liệu công bố vào hôm thứ Tư cho thấy số vị trí cần tuyển dụng giảm nhiều hơn dự báo trong tháng 11 và tăng trưởng việc làm của khu vực tư nhân yếu hơn dự báo trong tháng 12.

Tất cả những số liệu này đều chỉ báo đến một thị trường lao động suy yếu, cơ sở để Fed tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026 sau 3 lần giảm trong năm 2025.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị tiếp tục ở mức cao sau vụ Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela vào cuối tuần trước. Lực lượng của Mỹ đã bắt hai tàu chở dầu có liên quan tới Venezuela ở Đại Tây Dương - Reuters đưa tin. Ngoài ra, Mỹ cũng đang cân nhắc các biện pháp nhằm sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng HSBC dự báo giá vàng thế giới có thể đạt mức 5.000 USD/oz trong nửa đầu năm 2026.

Đồng USD tăng giá trong phiên ngày thứ Năm. Chỉ số Dollar Index tăng 0,2%, chốt phiên ở mức gần 98,9 điểm. Từ khi bước sang năm 2026 đến nay, chỉ số đã tăng gần 0,6%.

Lúc hơn 6h sáng nay (9/1) theo giờ Việt Nam, giá vàng khởi động phiên giao dịch tại thị trường châu Á trong trạng thái giảm nhẹ. Giá vàng giao ngay giảm 0,6 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.478,6 USD/oz - theo Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 142,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.051 đồng (mua vào) và 26.381 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.