Thời cơ cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đức

Các doanh nghiệp Đức đang điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường hợp tác sản xuất với những đối tác đáng tin cậy. Đây là thời cơ quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là khi EVFTA đang phát huy hiệu quả và trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Đức ban hành năm 2020…

Bộ Công Thương nhận định trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động, quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Đức những năm qua vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam – EU (EVFTA) đã đóng góp đáng kể, tạo động lực thúc đẩy thương mại song phương tiếp tục phát triển.

THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG 10 THÁNG 2025 TĂNG 15,1%

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 10 năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Đức đạt hơn 11,1 tỷ USD, tăng 15,1% so với 10 tháng đầu năm 2024. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đạt gần 7,8 tỷ USD và nhập khẩu đạt gần 3,2 tỷ USD, lần lượt tăng 19% và 7,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Hiện nay Đức là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu, chiếm hơn 17% xuất khẩu của Việt Nam sang EU (theo số liệu năm 2024 của Hải quan Việt Nam). Đức cũng là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu.

Đặc biệt, việc triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã góp phần giúp thương mại giữa Việt Nam và Đức tăng trưởng tích cực, từ gần 10 tỷ USD năm 2020 lên 11,7 tỷ USD năm 2024 và dự kiến lên 13,3 tỷ USD năm 2025.

Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Đức tăng từ 6,64 tỷ USD năm 2020 lên 7,95 tỷ USD năm 2024 và dự kiến đạt 9,33 tỷ USD năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 40% trong cả giai đoạn. Nhập khẩu tăng chậm hơn ở mức khoảng 20% từ 3,35 tỷ USD năm 2020 lên 3,77 tỷ USD năm 2024 và dự kiến đạt 4,03 tỷ USD năm 2025.

Trong nhóm hàng nông thủy sản, tăng trưởng ấn tượng nhất phải kể đến cà phê. Kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Đức tăng từ 350,4 triệu USD năm 2020 lên 602,9 triệu USD năm 2024 và dự kiến lên 1,18 tỷ USD năm 2025, tương đương mức tăng khoảng 72% đến gần 100%.

Mặt hàng rau quả tăng từ 19,9 triệu USD năm 2020 lên 60,2 triệu USD năm 2024 và dự kiến đạt 81,5 triệu USD năm 2025 tương đương tăng trưởng trên 200%.

Ngoài ra, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đức cũng tăng trưởng tích cực trong bối cảnh chưa dỡ bỏ được thẻ vàng IUU khi đạt 180,9 triệu USD năm 2020 lên 202,3 năm 2024 và dự kiến năm 2025 lên gần 219,6 triệu USD, tương đương mức tăng 20% trong cả giai đoạn.

Bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức, đánh giá tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam - EU và Việt Nam - Đức trong giai đoạn đầu thực hiện EVFTA chưa có đột phá so với giai đoạn trước đó, nhưng đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. EVFTA chính là yếu tố quan trọng giúp thương mai song phương duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thương mại thế giới bị tác động nặng nề bởi Covid-19, cuộc chiến Ukraina, xung đột ở biển Đỏ làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Năm 2025, thương mại Việt Nam - Đức đã có những tăng trưởng tích cực, khi kim ngạch thương mại song phương đạt trên 11,14 tỷ USD sau 10 tháng, tăng 15,1% so với 10 tháng năm 2024. Thương vụ Việt Nam tại Đức đánh giá: "Tốc độ tăng trưởng cao một phần là do kinh tế Đức đang có dấu hiệu hồi phục sau 2 năm suy thoái. GDP của Đức năm 2025 dự kiến có tăng trưởng (dù rất nhỏ), bên cạnh đó giá một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Đức tăng mạnh dẫn đến kim ngạch xuất khẩu tăng trong khi về lượng tăng không nhiều".

Thương vụ Việt Nam tại Đức, cho biết trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu, các doanh nghiệp Đức và châu Âu đang điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường hợp tác sản xuất với những đối tác đáng tin cậy. Trong đó, Đức là thị trường có quy mô lớn nhất trong các nước EU, có thu nhập cao và nhu cầu đa dạng đặc biệt là cộng đồng người Á không ngừng mở rộng.

Kim ngạch xuất khẩu cà phê sang Đức tăng từ 350,4 triệu USD năm 2020 lên 602,9 triệu USD năm 2024 và dự kiến lên 1,18 tỷ USD năm 2025.

“Đây là thời cơ quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là khi EVFTA đang phát huy hiệu quả và trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Đức ban hành năm 2020, Việt Nam và Indonesia được xác định là hai đối tác trọng tâm của Đức tại Đông Nam Á”, bà Đặng Thị Thanh Phương nhấn mạnh.

THƯƠNG VỤ SẼ HỖ TRỢ QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP VÀ SẢN PHẨM VIỆT NAM

Để phát huy hiệu quả lâu dài của EVFTA, Thương vụ Việt Nam tại Đức cho rằng chúng ta cần có những bước tiến mạnh hơn về nâng cấp năng lực sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chuyển đổi xanh, bền vững phát triển con người, đẩy mạnh nội địa hóa. Đây không chỉ là cơ hội để mở rộng thị trường, mà còn là đòn bẩy để nâng cấp mô hình tăng trưởng, nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Đáng chú ý, thị trường Đức ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về truy xuất nguồn gốc, phát triển xanh và tính bền vững. Điều này xuất phát từ Thỏa thuận Xanh Châu Âu (EU Green Deal), Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) từ 2023-2026, Quy định chống phá rừng EU (EUDR) áp dụng từ 30/12/2025 cho doanh nghiệp lớn và 30/6/2026 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các cam kết trong EVFTA về phát triển bền vững. Ngoài quy định chung EU, các hệ thống phân phối của Đức cũng có những yêu cầu riêng về chất lượng sản phẩm.

Do đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, mở rộng thị trường tại Đức, Thương vụ đã xây dựng Cổng thông tin về thị trường Đức. Trong đó, cung cấp đầy đủ các dữ liệu về thị trường, các quy định chính sách nhập khẩu, hệ thống phân phối, các hội chợ triển lãm, thế mạnh kinh tế và nhu cầu từng bang của Đức.

Thời gian tới, Thương vụ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đặc biệt là xu hướng tiêu dùng, điều chỉnh chính sách cũng như thông tin về ngành hàng để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu và tiếp cận phù hợp.

Trong công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, Thương vụ đã và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham dự các Hội chợ triển lãm tại Đức, tổ chức các ngày hàng hoặc tuần hàng Việt Nam tại các siêu thị Đức và kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối của Đức cũng như các hệ thống bán hàng châu Á của người Việt. Tham gia quảng bá các doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam tại các sự kiện có sự tham dự của doanh nghiệp và người tiêu dùng Đức.

Đồng thời, thúc đẩy các bên liên quan đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đối tác của Chương trình hỗ trợ nhập khẩu do Chính phủ (Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang) Đức tài trợ. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp Việt Nam sẽ được phía Đức hỗ trợ đào tạo về yêu cầu tiêu chuẩn thị trường, hỗ trợ tham gia hội chợ chuyên ngành, và kết nối trực tiếp với đối tác nhập khẩu Đức, đây là hình thức hỗ trợ thực chất, hiệu quả.

Ngoài ra, Thương vụ Việt Nam tại Đức cũng sẽ tiếp tục xây dựng các liên hệ với các bang các thành phố của Đức, các Hiệp hội ngành nghề lớn của Đức để cập nhật nhanh hơn những thông tin về thị trường, thông tin của doanh nghiệp Đức và có hình thức hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam.