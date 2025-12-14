Thủ tướng khánh thành nhà máy điện LNG đầu tiên tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là “mảnh ghép” đặc biệt quan trọng trong củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới...

Ngày 14/12/2025, tại Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4.

Đây là cụm dự án đầu tiên tại Việt Nam sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu, có ý nghĩa tiên phong trong lộ trình giảm phát thải khí nhà kính và hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn; lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã tới dự lễ khánh thành.

"MẢNH GHÉP" ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 - nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam là "mảnh ghép" đặc biệt quan trọng trong củng cố, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng khẳng định: với hơn 9 tỷ kWh điện cung cấp mỗi năm từ Dự án, việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước (nguồn điện chủ động và ổn định), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống năng lượng linh hoạt, sạch, ổn định, hiện đại của quốc gia với "6 nhất": Giá thành đầu tư thấp nhất; Quy mô lớn nhất; Công nghệ hiện đại nhất; Công suất lớn nhất; Thời gian lựa chọn nhà thầu EPC ngắn nhất (11 tháng); Giá điện thương mại cạnh tranh nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: "Việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của đất nước".

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá những nỗ lực, quyết tâm của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương, các nhà thầu trong và ngoài nước trong việc đưa vào vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 bảo đảm tiến độ, chất lượng, không để xảy ra sai phạm, duy trì kỷ luật công trường và các tiêu chuẩn an toàn cao nhất; đặc biệt chân thành cám ơn bà con Nhân dân đã nhường đất, dời nhà, tái định cư để phục vụ triển khai dự án.

Thủ tướng nhấn mạnh: để dự án được đưa vào vận hành, các chủ thể liên quan đã từng đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức "chưa từng có tiền lệ", nhiều "bài toán" cần có lời giải nhanh chóng, kịp thời, đúng "đáp số". Thành công của Dự án không những góp phần lan tỏa khí thế, động lực, mà còn là bài học kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục triển khai các dự án năng lượng tái tạo tiếp theo.

Thủ tướng cũng khẳng định: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam là tập đoàn kinh tế Nhà nước hàng đầu, đã vươn mình trở thành tập đoàn đa quốc gia và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Với tinh thần chiến binh, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và vượt qua mọi thử thách, vượt qua chính mình. Hiện nay, Tập đoàn hoàn toàn đủ năng lực đảm nhận vai trò tổng thầu EPC cho các công trình năng lượng lớn của quốc gia và trên thế giới.

MÔ HÌNH MẪU CHO CÁC TRUNG TÂM ĐIỆN KHÍ LNG

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD do PV Power là đơn vị thành viên của Petrovietnam làm chủ đầu tư, liên danh nhà thầu Lilama – Samsung C&T làm Tổng thầu EPC. Đây là dự án đầu tiên của chuỗi LNG (PV Gas) to Power (PV Power) trong tiến trình chuyển dịch năng lượng của Petrovietnam, nhằm xây dựng mô hình trung tâm điện khí LNG hiện đại, tăng cường năng lực cung ứng điện và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định.

Với tổng công suất 1.624 MW, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kWh/năm khi vận hành ổn định, bổ sung nguồn điện nền công suất lớn cho hệ thống, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Cụm nhà máy cũng đảm nhiệm vai trò nguồn điện linh hoạt, hỗ trợ điều độ và cân bằng hệ thống trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.

Dự án được đầu tư theo chuẩn công nghệ hiện đại, sử dụng tuabin khí thế hệ 9HA.02 của GE (Hoa Kỳ) – dòng tuabin có công nghệ, công suất, hiệu suất cao nhất trên thế giới hiện nay. Nhờ đó, nhà máy đạt hiệu suất 62–64%, thuộc nhóm cao nhất hiện nay. Công nghệ 9HA.02 đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt và cho phép chuyển đổi nhiên liệu linh hoạt, từ LNG đến khả năng đốt trộn hydrogen tới 50%, tiến tới sử dụng 100% hydrogen trong tương lai.

Sự thành công của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 không chỉ dừng lại ở con số công suất hay sản lượng điện, mà đã hoàn thiện mô hình vận hành từ đầu vào đến đầu ra, đảm bảo ổn định, linh hoạt và hiệu quả. Đây là mô hình mẫu cho các trung tâm điện khí LNG mà Petrovietnam dự kiến phát triển trong tương lai, đặt nền móng cho kỷ nguyên điện khí hiện đại tại Việt Nam.

Là dự án LNG đầu tiên của Việt Nam, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 phải đối mặt với nhiều “khúc mắc chưa từng có tiền lệ”, từ việc hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho phát triển điện khí LNG, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị công nghệ cao, đến xử lý khối lượng lớn thủ tục đầu tư – xây dựng. Dẫu vậy, dự án vẫn được duy trì tiến độ và chất lượng nhờ sự quyết liệt của Petrovietnam, PV Power cùng sự hỗ trợ sát sao của các cơ quan quản lý, tạo nền tảng để hai nhà máy LNG đầu tiên của Việt Nam vận hành ổn định trong thời gian tới.

Đáng chú ý, công tác thu xếp vốn cho dự án được thực hiện trong bối cảnh không có bảo lãnh Chính phủ, phải đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực môi trường – xã hội rất nghiêm ngặt của các tổ chức tài chính quốc tế. Dự án nhận được sự đồng hành, tài trợ của các tổ chức tín dụng quốc tế uy tín như SACE (Ý), SERV (Thụy Sĩ), KSURE (Hàn Quốc), SMBC (Nhật Bản), ING (Hà Lan), Citi (Mỹ) cùng Vietcombank (Việt Nam). Quá trình huy động vốn đã thể hiện năng lực quản trị dự án, quản trị tài chính, uy tín và bản lĩnh triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn trong bối cảnh cơ chế thị trường ngày càng rõ nét.

Song song với khó khăn về cơ chế và vốn, công tác đấu nối và giải phóng công suất cũng là thách thức lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. Trong suốt quá trình triển khai, dự án nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan; cùng sự phối hợp của UBND tỉnh Đồng Nai và các đơn vị trong ngành như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Mua bán điện, PV Gas, Tổng công ty Tín Nghĩa… Sự phối hợp đồng bộ này đã góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc về đấu nối, giải tỏa công suất, pháp lý, mặt bằng; hỗ trợ dự án cán đích theo mục tiêu đề ra.

Thủ tướng và lãnh đạo Bộ, ngành, PVN, PVpower, Lilama đi tham quan nhà máy.

Sau một nhà máy điện khí LNG hiện đại là khối lượng thi công lớn và nỗ lực bền bỉ của tập thể kỹ sư, người lao động. Trong suốt quá trình xây dựng, có 3.257 cán bộ, công nhân viên và người lao động của chủ đầu tư, tổng thầu và 138 nhà thầu tham gia thi công; khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, thiết bị và 120.000 m3 bê tông được lắp đặt; tổng thời gian làm việc ghi nhận tới 10 triệu giờ công. Những con số này phản ánh tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và văn hóa an toàn của lực lượng tham gia dự án, tạo nền tảng để nhà máy vận hành ổn định, hiệu quả lâu dài.

Việc đưa Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 vào vận hành thương mại không chỉ bổ sung nguồn điện mới có hiệu suất cao, mà còn củng cố vai trò của Petrovietnam\PV Power trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân.

Tại buổi lễ, ông Lê Mạnh Hùng - Chủ tịch Petrovietnam, nhấn mạnh: việc hoàn thành Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 cùng với dự án kho cảng LNG Thị Vải của PVGas đã góp phần hoàn chỉnh Chuỗi dự án kho cảng LNG - Nhà máy điện, phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn, nhằm phát huy tối đa năng lực thế mạnh của các đơn vị trong hệ sinh thái Petrovietnam.

Trong đó, Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 là dự án điện trọng điểm đầu tiên sử dụng khí LNG của Việt Nam sử dụng tuabin thế hệ mới, hiệu suất trên 62%. Sự kiện khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đã đưa tổng số các nhà máy điện của Petrovietnam lên 12 nhà máy với tổng công suất đặt 8.249 MW, chiếm 9,3% tổng công suất của cả nước, đạt trên 10% tổng sản lượng điện quốc gia và là một minh chứng rõ nét cho tinh thần “tiên phong” và “dám nghĩ, dám làm” của Petrovietnam và các đơn vị thành viên.

Việc thành công trong công tác đầu tư xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 sử dụng nhiên liệu LNG là tiền đề để Petrovietnam tiếp tục nghiên cứu, phát triển các trung tâm điện khí LNG trên cả nước nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế của đất nước và góp phần đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Theo định hướng chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Petrovietnam xác định phát triển các trung tâm công nghiệp năng lượng, trong đó điện khí LNG là trụ cột của cơ cấu năng lượng quốc gia.