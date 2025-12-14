VN-Index bay gần 100 điểm trong một tuần, thanh khoản tiếp tục giảm mạnh

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 24.519 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 20.587 tỷ đồng, giảm -6,15% so với tuần trước.

VN-Index kết thúc tuần 50/2025 tại 1.646,89 điểm, giảm 94,43 điểm (-5,42%), chấm dứt chuỗi tăng trước đó và phản ánh áp lực điều chỉnh mạnh khi thị trường không giữ được vùng điểm cao.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 18.885 tỷ đồng/phiên, giảm 6,24% so với tuần trước và thấp hơn -5,74% so với trung bình 5 tuần gần nhất, cho thấy dòng tiền suy yếu rõ rệt trong nhịp điều chỉnh.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 24.519 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 20.587 tỷ đồng, giảm -6,15% so với tuần trước và thấp hơn -7,17% so với trung bình 5 tuần - phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng và xu hướng phòng thủ của dòng tiền trong bối cảnh biến động mạnh.

Xét theo ngành, dòng tiền trong tuần 50/2025 suy yếu rõ rệt và suy yếu trên diện rộng, đi kèm với diễn biến giá đồng loạt điều chỉnh.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5791.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2978.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, MBB, FPT, CTG, VNM, VJC, PVD, SHB, MWG, VPL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, STB, VCB, MSN, HDB, VHM, SSI, DXG, KBC.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2405.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 1393.7 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, STB, MSN, VHM, SSI, ACB, DIG, VPL, VIX, VCB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: SHB, HAH, MBB, CTG, BAF, VJC, VSC, POW, EIB.

Tự doanh mua ròng 376.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 191.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm MWG, FPT, MBB, STB, VIC, VIX, PVD, CTG, VCI, VCG.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, MSN, VHM, VNM, VRE, ACB, DGC, VIB, NAF, FUEVFVND .

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 3009.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1393.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, HPG, MBB, VPL, VIX, DIG, MWG, PVD, SSI, CII.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VIC, HDB, VCB, SHB, EIB, HAH, GEX, ACB, VSC, BAF.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Chăn nuôi & Thủy sản, Công nghệ thông tin trong khi giảm mạnh ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm, Bán lẻ.

Sức mạnh dòng tiền: Phân bổ dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn VN30 giảm mạnh trong khi nhích nhẹ ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và cải thiện mạnh ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Trong tuần 50/2025, dòng tiền suy yếu rõ rệt ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vốn hóa vừa VNMID, trong khi gia tăng mạnh ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML. Dù vậy, VN30 vẫn là tâm điểm phân bổ dòng tiền, chiếm 55,2% tổng GTGD toàn thị trường, theo sau là VNMID (33,9%) và VNSML (7,1%).

Thanh khoản thu hẹp tại hai nhóm vốn hóa chủ chốt, với giá trị giao dịch bình quân phiên của VN30 giảm mạnh nhất -1.338 tỷ đồng (-11,4%), kế đến là VNMID giảm -218,2 tỷ đồng (-3,3%), đi kèm với diễn biến giá kém tích cực khi VN30 và VNMID lần lượt giảm -5,49% và -7,25%.

Ở chiều ngược lại, VNSML ghi nhận thanh khoản tăng mạnh +20,7% (tương đương +230,3 tỷ đồng/ phiên), dù chỉ số giảm -3,21%, thấp hơn mức giảm của thị trường chung, phản ánh dòng tiền mang tính đầu cơ ngắn hạn có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong bối cảnh thị trường điều chỉnh.