Chủ Nhật, 14/12/2025

Trang chủ Chứng khoán

VN-Index bay gần 100 điểm trong một tuần, thanh khoản tiếp tục giảm mạnh

Thu Minh

14/12/2025, 09:44

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 24.519 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 20.587 tỷ đồng, giảm -6,15% so với tuần trước.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VN-Index kết thúc tuần 50/2025 tại 1.646,89 điểm, giảm 94,43 điểm (-5,42%), chấm dứt chuỗi tăng trước đó và phản ánh áp lực điều chỉnh mạnh khi thị trường không giữ được vùng điểm cao.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 18.885 tỷ đồng/phiên, giảm 6,24% so với tuần trước và thấp hơn -5,74% so với trung bình 5 tuần gần nhất, cho thấy dòng tiền suy yếu rõ rệt trong nhịp điều chỉnh.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 24.519 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 20.587 tỷ đồng, giảm -6,15% so với tuần trước và thấp hơn -7,17% so với trung bình 5 tuần - phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng và xu hướng phòng thủ của dòng tiền trong bối cảnh biến động mạnh.

Xét theo ngành, dòng tiền trong tuần 50/2025 suy yếu rõ rệt và suy yếu trên diện rộng, đi kèm với diễn biến giá đồng loạt điều chỉnh.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5791.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2978.4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, MBB, FPT, CTG, VNM, VJC, PVD, SHB, MWG, VPL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, STB, VCB, MSN, HDB, VHM, SSI, DXG, KBC.

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2405.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 1393.7 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VIC, STB, MSN, VHM, SSI, ACB, DIG, VPL, VIX, VCB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: SHB, HAH, MBB, CTG, BAF, VJC, VSC, POW, EIB.

Tự doanh mua ròng 376.7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 191.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm MWG, FPT, MBB, STB, VIC, VIX, PVD, CTG, VCI, VCG.

Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HPG, MSN, VHM, VNM, VRE, ACB, DGC, VIB, NAF, FUEVFVND .

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 3009.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1393.6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, HPG, MBB, VPL, VIX, DIG, MWG, PVD, SSI, CII.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VIC, HDB, VCB, SHB, EIB, HAH, GEX, ACB, VSC, BAF.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Chăn nuôi & Thủy sản, Công nghệ thông tin trong khi giảm mạnh ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thực phẩm, Bán lẻ.

Sức mạnh dòng tiền: Phân bổ dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn VN30 giảm mạnh trong khi nhích nhẹ ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và cải thiện mạnh ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Trong tuần 50/2025, dòng tiền suy yếu rõ rệt ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và vốn hóa vừa VNMID, trong khi gia tăng mạnh ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML. Dù vậy, VN30 vẫn là tâm điểm phân bổ dòng tiền, chiếm 55,2% tổng GTGD toàn thị trường, theo sau là VNMID (33,9%) và VNSML (7,1%).

Thanh khoản thu hẹp tại hai nhóm vốn hóa chủ chốt, với giá trị giao dịch bình quân phiên của VN30 giảm mạnh nhất -1.338 tỷ đồng (-11,4%), kế đến là VNMID giảm -218,2 tỷ đồng (-3,3%), đi kèm với diễn biến giá kém tích cực khi VN30 và VNMID lần lượt giảm -5,49% và -7,25%.

Ở chiều ngược lại, VNSML ghi nhận thanh khoản tăng mạnh +20,7% (tương đương +230,3 tỷ đồng/ phiên), dù chỉ số giảm -3,21%, thấp hơn mức giảm của thị trường chung, phản ánh dòng tiền mang tính đầu cơ ngắn hạn có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong bối cảnh thị trường điều chỉnh.

Tự doanh và tổ chức trong nước gom ròng trong phiên hoảng loạn cuối tuần

07:31, 13/12/2025

Tự doanh và tổ chức trong nước gom ròng trong phiên hoảng loạn cuối tuần

Quyết liệt triển khai giải pháp cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trực tiếp thông qua các công ty môi giới toàn cầu

07:37, 13/12/2025

Quyết liệt triển khai giải pháp cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trực tiếp thông qua các công ty môi giới toàn cầu

Blog chứng khoán: Ép “quá tay”, lịch sử có lặp lại?

16:53, 12/12/2025

Blog chứng khoán: Ép “quá tay”, lịch sử có lặp lại?

cổ phiếu hpg cổ phiếu mbb cổ phiếu VIC dòng tiền đầu tư giao dịch khớp lệnh nhà đầu tư nước ngoài Thanh khoản chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam tình hình thị trường chứng khoán tỷ trọng phân bổ dòng tiền VN-Index tuần 50/2025

Chủ tịch VSD: Nếu không có thêm hàng mới chất lượng thì 20 năm nữa cũng khó hút vốn ngoại

Chủ tịch VSD: Nếu không có thêm hàng mới chất lượng thì 20 năm nữa cũng khó hút vốn ngoại

Nếu không có hàng hoá mới, không có doanh nghiệp mới IPO gắn với niêm yết, không rút ngắn chu kỳ niêm yết, không có trái phiếu công trình, trái phiếu xanh, hoặc thiếu vắng các doanh nghiệp FDI niêm yết thì “5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa cũng khó mà hút thêm vốn.

Xu thế dòng tiền: “Bóng ma” giải chấp quay lại?

Xu thế dòng tiền: “Bóng ma” giải chấp quay lại?

Phiên bán tháo hỗn loạn đột ngột cuối tuần qua khiến nhà đầu tư rơi vào tình cảnh trớ trêu khi trước đó chỉ số tăng danh mục không tăng, lúc này chỉ số rơi sâu, mức thua lỗ lại tồi tệ thêm.

Chứng khoán Mỹ sụt mạnh vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu đi xuống

Chứng khoán Mỹ sụt mạnh vì cổ phiếu công nghệ bị xả, giá dầu đi xuống

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (12/12), khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ và mua các cổ phiếu giá trị...

Quyết liệt triển khai giải pháp cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trực tiếp thông qua các công ty môi giới toàn cầu

Quyết liệt triển khai giải pháp cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trực tiếp thông qua các công ty môi giới toàn cầu

“Chúng tôi không chỉ nói mà đang triển khai quyết liệt”, ông Bùi Hoàng Hải Phó chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nói và cho hay mỗi tháng Uỷ ban đều họp với hàng chục nhà đầu tư, định chế đầu tư nước ngoài...

Tự doanh và tổ chức trong nước gom ròng trong phiên hoảng loạn cuối tuần

Tự doanh và tổ chức trong nước gom ròng trong phiên hoảng loạn cuối tuần

Tự doanh mua ròng 338.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 211.2 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng mua ròng 410.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 187.1 tỷ đồng.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

1

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025

Ấn phẩm

2

Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ 4 dự án đường bộ cao tốc

Đầu tư

3

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng nhà cho 12 hộ dân ở Khe Sanh trước 31/12

Tiêu điểm

4

“Mở khóa” cho phát triển kinh tế dữ liệu Việt Nam

Đầu tư

5

Tây Ninh tăng tốc hoàn thiện hạ tầng logistics, củng cố chuỗi cung ứng nông - thủy sản

Đầu tư

