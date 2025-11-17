Việt Nam - Đức nâng tầm Đối tác năng lượng, thúc đẩy hợp tác kinh tế toàn diện

Việt Nam và Đức khẳng định hợp tác năng lượng là trụ cột quan trọng, đồng thời nhất trí việc nâng cấp lên Đối tác năng lượng Việt Nam – Đức, coi đây là khuôn khổ hợp tác bao trùm để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng...

Ngày 17/11/2025 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Sinh Nhật Tân và Quốc vụ khanh Nghị viện, Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Stefan Rouenhoff đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế – thương mại Việt Nam – Đức.

Cuộc họp nhằm rà soát tiến độ hợp tác, tháo gỡ vướng mắc và xác định các trọng tâm ưu tiên trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại khóa họp, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác đa chiều giữa Việt Nam và Đức tiếp tục phát triển nhanh chóng, dựa trên nền tảng của quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa nhân dân hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, thực chất giữa các Bộ ngành hai bên, cũng như quan hệ ngày càng bền chặt, theo chiều sâu giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Tại cuộc họp, hai bên tiếp tục khẳng định hợp tác năng lượng là trụ cột quan trọng. Hai đồng chủ trì hoan nghênh việc nâng cấp lên Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đức, coi đây là khuôn khổ hợp tác bao trùm để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải hướng tới trung hòa carbon, tăng cường an ninh năng lượng và mở rộng hợp tác doanh nghiệp.

Hai bên thống nhất triển khai Kế hoạch hoạt động 2025–2026, duy trì Ủy ban Chỉ đạo cấp cao hằng năm, thành lập nhóm công tác kỹ thuật, đẩy mạnh đào tạo – nghiên cứu – kết nối doanh nghiệp.

Khóa họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Đức.

Việt Nam đánh giá cao vai trò của Đức trong triển khai các dự án cụ thể trong Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) và mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác năng lượng giữa Việt Nam – Đức, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực công nghiệp và số hóa, Việt Nam và Đức thống nhất hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực sản xuất ô tô; thúc đẩy thu hút đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ (dệt may, da giày, điện tử, sản phẩm hỗ trợ công nghệ cao…).

Phía Việt Nam đề xuất nhà đầu tư công nghiệp hóa chất Đức quan tâm các phân ngành được ưu đãi theo Luật Hóa chất 2025, đồng thời hợp tác áp dụng hóa học xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí tăng cường chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp. Đồng thời, nhất trí tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt về kỹ năng xanh, kỹ năng số, kỹ năng quản trị công nghiệp 4.0.

Trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam - Đức thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin, duy trì ổn định giao thương, bảo đảm thông suốt chuỗi cung ứng và tận dụng hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương và tăng cường tận dụng ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA).

Phía Việt Nam đề nghị Đức hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng quy định tại thị trường; khuyến khích doanh nghiệp Đức đầu tư chế biến sâu nông – thủy sản, phát triển logistics, kho lạnh, trung tâm trung chuyển phục vụ xuất khẩu sang châu Âu.

Kết thúc Khóa họp, Hai đồng chủ tịch thống nhất duy trì cơ chế họp định kỳ, tạo điều kiện để các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp triển khai hiệu quả các kết quả đạt được. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân và Quốc vụ khanh Nghị viện Stefan Rouenhoff đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp.