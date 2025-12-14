Chương trình học bổng "Swing for Dreams" lần thứ 16: Tiếp sức hơn 1,15 tỷ đồng cho sinh viên tài năng vượt khó

Trải qua 16 năm qua thực hiện, chương trình học bổng "Swing for Dreams" đã trao tặng gần 1.700 suất học bổng cho các sinh viên tài năng. Trong giai đoạn tới, Nam Long dự kiến tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phương thức tài trợ, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước...

Tập đoàn Nam Long vừa tổ chức thành công giải “Nam Long Friendship Golf Tournament” gắn liền với chương trình học bổng "Swing for Dreams" lần thứ 16.

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ, vận động được số tiền hơn 1,15 tỷ đồng chỉ sau một tháng khởi động, và vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ các đối tác, bạn bè thân hữu. Nguồn kinh phí này sẽ trở thành những suất học bổng Swing for Dreams, trao đến tay các sinh viên tài năng tại các trường đại học trọng điểm tại TP.Hồ Chí Minh, góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Giải Golf “Nam Long Friendship Golf Tournament” là giải đấu không thu phí được Tập đoàn Nam Long tổ chức thường niên trong 16 năm qua. Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là nơi kết nối những đối tác, thân hữu có chung tinh thần sẻ chia, cùng Nam Long kiến tạo hoạt động cộng đồng thiết thực, đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Tại sự kiện năm nay, Ban tổ chức đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ về kinh phí, hiện vật từ các mạnh thường quân cá nhân và đơn vị đồng hành tài trợ như: Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình (TBS Group), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons, Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam, Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam, Công ty TNHH Sản xuất & Lắp ráp Cửa Kính Nhôm C.N.D, Công ty Cổ phần QHplus, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, Công ty Xây dựng 14-9, Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến, Công ty Cổ phần BM Windows, Công ty TNHH Thương mại Trung Tín H.B & Lixil, Công ty TNHH Sản xuất Gỗ An Cường, Công ty TNHH Phát triển Nội thất DThome, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Sol E&C, Công ty TNHH J Garden, Công ty Cổ phần BOHO Decor, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng An Phong, Nhãn Hàng Abus, Nhãn Hàng Oppein,...

Thông qua chương trình học bổng khuyến học “Swing for Dreams”, toàn bộ số tiền hơn 1,15 tỷ đồng vận động được tại giải đấu năm nay sẽ được trao tặng đến các sinh viên tại các trường đại học trọng điểm tại địa bàn TP.Hồ Chí Minh - những cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế đất nước.

Những sinh viên nhận học bổng không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn là tấm gương nghị lực vươn lên khắc phục khó khăn, ấp ủ khát vọng 'đền đáp tiếp nối', mang tri thức và nhiệt huyết của mình để đóng góp cho cộng đồng. Sự tiếp sức, ủng hộ kịp thời giúp các em duy trì việc học và mở rộng cơ hội phát triển bản thân, từ đó đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, đất nước.

Trong 16 năm qua, chương trình học bổng "Swing for Dreams" đã trao tặng gần 1.700 suất học bổng cho các sinh viên tài năng. Trong giai đoạn tới, Nam Long dự kiến tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phương thức tài trợ để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu thực tiễn của sinh viên và đồng hành cùng các trường đại học trong sứ mệnh giáo dục, chắp cánh cho thế hệ tương lai.

Nam Long luôn tự hào, trân trọng về những người bạn đồng hành đã luôn ủng hộ những hoạt động thiện nguyện, hướng đến nuôi dưỡng giáo dục - nền tri thức trẻ tương lai của đất nước.

Ông Lucas Loh, Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, chia sẻ: “Tại Nam Long, chúng tôi tin rằng đầu tư cho giáo dục là khoản đầu tư bền vững nhất cho tương lai. Chương trình học bổng Swing for Dreams trao cho những sinh viên tài năng vượt khó nguồn động lực để các em tiếp tục trau dồi tri thức và trở thành lực lượng lao động chất lượng cao cho nền kinh tế Việt Nam. Đây là cam kết lâu dài của Nam Long trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ và hiện thực hóa triết lý “cùng nhau phát triển” với đối tác và cộng đồng. Chúng tôi trân trọng từng đóng góp của các mạnh thường quân và đối tác, bởi mỗi sự chung tay đều tạo nên những tác động tích cực và bền vững cho xã hội”.