Giảm sốc hơn 100 điểm trong tuần qua, các công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 15-19/12/2025.

Trong tuần, VN-Index giảm 100,28 điểm, tương đương 5,74% xuống 1.646,89 điểm. Tương tự, Hnx-Index giảm 7,05 điểm, tương đương 7,47% xuống 250,09 điểm.

Hạn chế sử dụng margin và gia tăng dần tỷ trọng tiền mặt ở các thời điểm thị trường hồi phục tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đã giảm về vùng hỗ trợ quanh đường MA100 và có thể sẽ dao động cân bằng trở lại quanh đường hỗ trợ này trong các phiên tới khi nhiều cổ phiếu đã chuyển sang trạng thái quá bán. Diễn biến thị trường sẽ tiếp tục phân hóa và nhiều nhóm cổ phiếu sẽ có cơ hội tăng điểm kỹ thuật khi giá đã giảm sâu về các vùng hỗ trợ ngắn hạn.

Nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro cho các vị thế ngắn hạn theo các ngưỡng trailing stop. Hạn chế sử dụng margin và gia tăng dần tỷ trọng tiền mặt ở các thời điểm thị trường hồi phục tăng điểm”.

Thị trường chung bị kéo xuống bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index giảm hơn 52 điểm hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.646,89 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 17/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Du lịch & giải trí. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng nhẹ trên hai sàn còn lại. Thị trường chung bị kéo xuống bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn; nhà đầu tư nên quản trị rủi ro và giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index là quanh 1.625, tương đương Fibonacci 0.236".

VN-Index đang chịu quán tính điều chỉnh với biên độ giảm cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap)

“VN-Index đang chịu quán tính điều chỉnh với biên độ giảm cao. Tuy nhiên, chỉ số đóng cửa quanh hỗ trợ MA100 (vùng 1.650 điểm), điều này làm tăng khả năng xuất hiện các phiên hồi phục với mục tiêu là kháng cự 1.680 điểm trong tuần giao dịch tiếp theo”.

VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 52 điểm (-3.1%), đóng cửa ở mức 1,646.9 điểm. Lực bán lan tỏa ở tất cả các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm Ngân hàng và Bất động sản, khiến chỉ số giảm điểm mạnh xuống dưới mức hỗ trợ tại 1,650. Thanh khoản thị trường tăng trở lại, cao hơn 18% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn khi các rủi ro được đề cập tại các báo cáo trước tiếp tục duy trì. Áp lực bán tháo diễn ra và tập trung tại các nhóm trụ như các nhóm Bất động sản và Ngân hàng khi các rủi ro tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số. Trong khi đó, lực cầu bắt đáy khá yếu, chưa thể giúp hạn chế đà giảm của chỉ số.

Về kỹ thuật, VN-Index đã giảm mạnh xuống dưới hỗ trợ tại MA100 ngày cho thấy xu hướng giảm có thể tiếp diễn. Vùng hỗ trợ tiếp theo của VN-Index mà chúng tôi theo dõi là 1.600 - 1.620, đây là đáy vùng dao động của VN-Index trong T9 và T10. Vì vậy, nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường tại vùng hỗ trợ nói trên và chưa nên mở mua mới trong giai đoạn này”.

Áp lực cung vẫn đang chi phối xu hướng thị trường

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ thân đặc cùng với thanh khoản tăng nhẹ so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD cắt đường Signal từ trên xuống trong khi chỉ số giảm mạnh dưới đường MA20 ngày, xác nhận xu hướng giảm điểm. Bên cạnh đó, chỉ báo RSI tiếp tục hướng xuống cùng thanh khoản gia tăng cũng thể hiện áp lực cung vẫn đang chi phối xu hướng thị trường.

Trên khung đồ thị giờ,các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống vùng điểm thấp, cùng với đó chỉ số chung chạm đường biên dưới dải Bollinger band cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo vùng hỗ trợ phía dưới được kỳ vọng quanh 1.580 - 1.620 (tương đương vùng đáy cũ gần nhất).

Nối tiếp đà giảm của 3 phiên trước đó, VN-Index tiếp tục lao dốc mạnh 52 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Dưới áp lực bán ngắn hạn gia tăng, quán tính giảm điểm dự kiến sẽ tiếp diễn đi kèm với các nhịp rung lắc biên độ rộng trong phiên chiều. Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro bằng việc chủ động hạ tỷ trọng đòn bẩy và kiên nhẫn quan sát. Việc bắt đáy sớm thời điểm này tiềm ẩn nhiều rủi ro khi áp lực bán vẫn còn tiếp diễn thay vào đó, hãy chờ đợi tín hiệu cân bằng của mặt bằng giá trước khi tìm kiếm cơ hội giải ngân mới”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.