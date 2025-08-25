Thứ Hai, 25/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

VnEconomy Menu
VnEconomy Multimedia
VnEconomy VnE TV
VnEconomy Shorts
VnEconomy Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Thời khắc lịch sử đã đến với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Bạch Dương

25/08/2025, 09:52

"Việt Nam đang bước vào giai đoạn Đổi Mới lần thứ hai - một hành trình hướng đến sự giàu mạnh, hùng cường và thịnh vượng. Trong chặng đường này, khoa học ,công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực đột phá cho phát triển đất nước. Thời khắc lịch sử đã đến với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số"...

Bộ trưởng nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Thời khắc lịch sử đã đến với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Bộ trưởng nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Thời khắc lịch sử đã đến với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Thông điệp được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ trong buổi gặp mặt thân mật với đại diện các cán bộ hưu trí ngành khoa học, công nghệ và bưu chính viễn thông mới đây tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sự kiện không chỉ là lời tri ân sâu sắc tới những thế hệ đã góp phần đặt nền móng cho ngành, mà còn là dịp để Bộ trưởng bày tỏ tầm nhìn và sứ mệnh mới của Bộ Khoa học và Công nghệ sau khi hợp nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ niềm vui khi được hội ngộ cùng nhiều cán bộ lão thành, những người từng giữ trọng trách trong ngành bưu chính viễn thông, khoa học và công nghệ, báo chí và xuất bản, đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước.

Nhiều gương mặt quen thuộc từng gắn bó với các giai đoạn lịch sử của ngành đã có mặt, như ông Đỗ Trung Tá, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông; ông Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện; ông Nguyễn Bá, nguyên Tổng Giám đốc VNPT; bà Hà Tố Nga, nguyên Giám đốc Viettel phía Nam; ông Lê Văn Khôi, nguyên Giám đốc Trung tâm Hạt nhân TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Trân, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước; ông Trần Việt Thanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng nhiều đồng chí từng là lãnh đạo, chuyên gia đầu ngành khác... 

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Mở đầu cuộc gặp, Bộ trưởng ôn lại lịch sử, một số thành tựu lớn ngành đạt được trong hành trình 80 năm.

Ngày 15/8/1945, Bác Hồ ký quyết định thành lập Ban Giao thông chuyên môn và từ đó trở thành ngày truyền thống ngành bưu điện. Vai trò của ngành từng được Bác dạy "Thông tin liên lạc là dây thần kinh, là mạch máu con người", khi thăm Đoàn Sóng điện, Bộ đội Thông tin liên lạc năm 1966. Lịch sử ngành có lúc đứng riêng hoặc chung với ngành khác như Nha Bưu điện và Vô tuyến thuộc Bộ Giao thông Công chính, Tổng cục Bưu điện trực thuộc Chính phủ; Tổng cục Bưu điện thuộc Bộ Giao thông Bưu điện...

Năm 2002, Bộ Bưu chính Viễn thông ra đời và từ năm 2007 nhập với khối báo chí và xuất bản thành lập Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến 1/3/2025, báo chí và xuất bản tách ra, lĩnh vực bưu chính viễn thông nhập với Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong khi đó, năm 1959, Ủy ban Khoa học Nhà nước được thành lập, đến năm 1993 đổi thành Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và chính thức có tên Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2002 khi lĩnh vực môi trường tách ra.

Từ năm 2014, ngày 18/5 hằng năm được chọn là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gắn với phát biểu của Bác Hồ tại Đại hội Hội Phổ biến Khoa học Kỹ thuật lần thứ nhất năm 1963: "Khoa học phải từ sản xuất mà ra, rồi trở lại phục vụ sản xuất", tức phải bám vào thực tiễn.

Bộ trưởng cho rằng, trong hành trình 80 năm, hai ngành đều chung một cội nguồn, cùng chia sẻ niềm tự hào và cả mất mát khi hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong chiến tranh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Sau 40 năm đổi mới, chúng ta đang bước vào cuộc đổi mới lần thứ hai. Nếu đổi mới lần thứ nhất giúp đất nước thoát nghèo, thì lần này là để giàu có, hùng cường và thịnh vượng".

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, cuộc đổi mới lần thứ nhất, bắt đầu từ năm 1986, đã coi khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng, nhập khẩu và tiếp thu công nghệ. Đến cuộc đổi mới lần hai, bắt đầu từ năm 2020, trọng tâm chuyển sang đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó doanh nghiệp và thị trường đóng vai trò trung tâm, còn khoa học và công nghệ trở thành một cấu phần cốt lõi trong hệ sinh thái rộng lớn hơn.

"Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực đột phá cho phát triển đất nước. Thời khắc lịch sử đã đến với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng đặt niềm tin vào người trẻ hôm nay với sứ mệnh viết tiếp hành trình của các thế hệ đi trước - những người đã mở đường, xây nền móng tri thức và kết nối quốc gia.

Theo Bộ trưởng, thế hệ hôm nay không chỉ làm chủ công nghệ, mà còn tạo ra công nghệ; không chỉ tiếp nhận tri thức, mà còn khai phá tri thức mới; không chỉ xây dựng hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, mà còn kiến tạo không gian mạng an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy cho mọi người dân, để góp phần đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số và tri thức.

Thế hệ trẻ phải "luôn biết ơn các thế hệ đi trước" và có những giấc mơ lớn, tinh thần phụng sự Tổ quốc, trang bị nền tảng kiến thức vững chắc và thông thạo ba "ngôn ngữ": Tiếng Việt để giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếng Anh để hội nhập quốc tế và ngôn ngữ số để làm chủ môi trường số. AI phải trở thành công cụ làm việc thiết yếu để làm việc, hướng tới kết quả cuối cùng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể các thế hệ cán bộ của ngành và bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, kế thừa và đổi mới không ngừng, ngành khoa học, công nghệ, bưu chính viễn thông sẽ tiếp tục gặt hái thành công to lớn, góp phần xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, đúng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu”. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: CMC đặt cược vào AI là chiến lược đúng đắn

09:34, 23/08/2025

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: CMC đặt cược vào AI là chiến lược đúng đắn

Songdo, đô thị trị giá 40 tỷ USD và "lời nhắc nhở" cho thiết kế thành phố thông minh

14:47, 19/08/2025

Songdo, đô thị trị giá 40 tỷ USD và "lời nhắc nhở" cho thiết kế thành phố thông minh

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Truyền thông là việc các đơn vị trong Bộ "phải làm", làm thường xuyên, có chiến lược

07:30, 01/08/2025

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Truyền thông là việc các đơn vị trong Bộ "phải làm", làm thường xuyên, có chiến lược

Từ khóa:

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chuyển đổi số đổi mới sáng tạo Hồ Chí Minh khoa học công nghệ kinh tế số Nghị quyết 57 thế hệ trẻ

Đọc thêm

AI tái định nghĩa chiến lược kinh doanh từ gốc

AI tái định nghĩa chiến lược kinh doanh từ gốc

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, các doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một cuộc cách mạng trong cách tiếp cận khách hàng và vận hành nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số...

Đổi mới sáng tạo: Động lực cho phát triển bền vững

Đổi mới sáng tạo: Động lực cho phát triển bền vững

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam đang tăng tốc, khẳng định vị thế là một trong những thị trường năng động bậc nhất khu vực. Trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, doanh nghiệp Việt được kỳ vọng sẽ bứt phá với ba trụ cột “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa”, chìa khóa để rút ngắn hành trình vươn tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững...

Việt Nam công bố 3 mạng lưới công nghệ chiến lược

Việt Nam công bố 3 mạng lưới công nghệ chiến lược

Việc thành lập 3 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược, bao gồm: Lượng tử (VNQuantum), An ninh mạng (ViSecurity) và Hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam) sẽ góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược…

Chân dung nhà khoa học đã giúp Trung Quốc chinh phục không gian

Chân dung nhà khoa học đã giúp Trung Quốc chinh phục không gian

Từ tham gia chế tạo tên lửa sơ khai, vệ tinh đầu tiên, đến tổng công trình sư của tàu vũ trụ Thần Châu (Shenzhou) – dự án giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới (sau Liên Xô và Mỹ) đưa được người lên quỹ đạo, Qi Faren, là nhà khoa học đã dành một đời để gắn bó với ngành công nghệ hàng không vũ trụ nước này…

Đồng tiền số lớn thứ hai thế giới sắp giảm giá trong tháng 9?

Đồng tiền số lớn thứ hai thế giới sắp giảm giá trong tháng 9?

Kể từ năm 2016, cứ sau khi tăng giá mạnh trong tháng 8, thì sang tháng 9, đồng tiền số lớn thứ hai thế giới, Ether (ETH) thường quay đầu giảm. Năm nay, liệu kịch bản có lặp lại?

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

eMagazine

Sức mạnh của chữ ký số trong thời đại số

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Thế giới

Những công ty đại chúng sở hữu nhiều bitcoin nhất

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thuế TP. Hà Nội nêu điều kiện thanh toán không dùng tiền mặt được khấu trừ thuế

Tài chính

2

Bộ Tài chính dự kiến doanh thu phí bảo hiểm 2025 giảm 3,29% so với 2022

Tài chính

3

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 15.463 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng biến động nhẹ

Tài chính

4

Thu thuế quan có thể giúp Mỹ giảm 4 nghìn tỷ USD thâm hụt ngân sách

Thế giới

5

Tâm bão số 5 dự kiến đi vào Nghệ An – nam Thanh Hoá, bắc Hà Tĩnh

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: