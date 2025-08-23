Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: CMC đặt cược vào AI là chiến lược đúng đắn

Việt Nam sẽ phát triển thành quốc gia công nghệ, dựa trên và thừa hưởng tri thức nhân loại nhưng cũng đóng góp cho tri thức nhân loại...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Mạnh Hùng, phát biểu tại sự kiện Tập đoàn Công nghệ CMC ra mắt Công ty CMC OpenAI (C-OpenAI) ngày 21/8. Sự kiệnđược xem là bước tiến chiến lược quan trọng, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình làm chủ công nghệ AI của Việt Nam.

Theo Bộ trưởng, một doanh nghiệp khởi sự với 50 triệu USD nhưng có khát vọng trở thành một công ty có giá trị thị trường 5 tỷ USD trong vòng 5-10 năm tới, ghi tên mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu, là một khát vọng lớn. Chưa có một doanh nghiệp lớn nào khởi nghiệp mà không có một giấc mơ lớn, một khát vọng lớn.

Mục tiêu lớn là ngôi sao dẫn lối, không có ngôi sao dẫn lối, chúng ta sẽ dễ lạc lối, dễ mất niềm tin. C-OpenAI có một khát vọng lớn, điều này thật đáng khích lệ. CMC đặt cược vào AI là một quyết định chiến lược đúng đắn.

"PHẢI CÓ NHIỀU, RẤT NHIỀU CÔNG TY ĐẦU TƯ MẠNH MẼ CHO AI"

Đất nước đang bước vào đại lễ kỷ niệm 80 năm giành độc lập và Quốc khánh 2/9 nhưng chúng ta đã mất đến 50 năm chiến tranh và bị bao vây cấm vận, chỉ có 30 năm hoà bình để xây dựng và kiến thiết đất nước. Chúng ta còn 20 năm nữa để đưa Việt Nam thành nước phát triển có thu nhập cao, sánh vai các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Bác Hồ.

Ba cuộc cách mạng công nghiệp trước đây, Việt Nam chúng ta không có cơ hội tận dụng vì đang trong chiến tranh. Nay, đất nước đã hoà bình, lại đã là nước thu nhập trung bình cao thì chúng ta phải tận dụng được cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này với công nghệ chính của nó là AI.

Tận dụng được để vươn lên, để làm chủ cả công nghệ AI, hạ tầng AI, dữ liệu AI và ứng dụng AI, để hiện thực hoá ước mơ ngàn đời của dân tộc, ước mơ hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc, ước mơ mạnh đến mức không có kẻ thù nào dám đến xâm phạm Việt Nam. Phải có nhiều, rất nhiều công ty đầu tư mạnh mẽ cho AI.

Theo Bộ trưởng, tương lai của trí tuệ nhân tạo sẽ không bị kiểm soát hoàn toàn bởi những đại gia công nghệ, mà sẽ còn bị chi phối bởi cộng đồng mã nguồn mở, bởi các doanh nghiệp phát triển ứng dụng của các quốc gia.

Không một công ty nào, không một tập đoàn đa quốc gia nào dù quy mô to đến đâu có thể giải quyết mọi bài toán, đáp ứng mọi nhu cầu thay đổi của các tổ chức, quốc gia. Phát triển công nghệ mở là chìa khoá khai mở sức sáng tạo của toàn dân, từ đó mà giá rẻ đi, nhiều người tiếp cận hơn để giải quyết các bài toán kinh tế xã hội của mỗi quốc gia.

VIỆT NAM VỪA THỪA HƯỞNG, VỪA ĐÓNG GÓP CHO NHÂN LOẠI

Công nghệ thông tin, công nghệ số đã, đang và sẽ thâm nhập sâu vào mọi ngõ ngách của đời sống xã hội, sẽ trở thành không khí thở của chúng ta. Vì thế, nó phải rẻ như không khí. Cách để đạt được điều đó là công nghệ mở. Công nghệ mở không chỉ là mã nguồn mở, mà còn là kiến trúc mở và chuẩn mở. Đi cùng công nghệ mở là văn hoá mở. Tất cả chúng ta sẽ cùng đóng góp phát triển công nghệ, cùng chia sẻ sử dụng công nghệ.

Dữ liệu là dầu mỏ. Trong tương lai, hầu hết các giá trị sẽ được tạo ra từ dữ liệu. Càng nhiều dữ liệu, nhất là càng nhiều loại dữ liệu khác nhau thì cơ hội tạo ra giá trị mới càng lớn.

Người có dữ liệu và người tạo ra giá trị mới từ dữ liệu đó trong nhiều trường hợp không phải là một. Bởi vậy, việc mở dữ liệu và dữ liệu mở là quyết định trong việc tạo ra giá trị mới cho người dân, cho đất nước.

Với một nước đi sau như Việt Nam chúng ta mà muốn đi trước thì phải đứng trên vai những người khác. Việc lựa chọn phát triển công nghệ mở, lựa chọn phát triển phần mềm nguồn mở, lựa chọn mở dữ liệu để các cá nhân, doanh nghiệp tham gia sáng tạo giá trị mới là định hướng của chúng ta.

Với định hướng này, Việt Nam sẽ phát triển thành quốc gia công nghệ, dựa trên và thừa hưởng tri thức nhân loại nhưng cũng đóng góp cho tri thức nhân loại.

Việt Nam cam kết phát triển và làm chủ công nghệ số dựa trên chuẩn mở, mã nguồn mở. Không chỉ là cam kết mà đây còn là chiến lược của chúng ta: Mở để phát triển và làm chủ công nghệ Việt Nam, để Make in Vietnam. Không chỉ là chiến lược mà đây còn là chương trình hành động của chúng ta. Mỗi cơ quan, doanh nghiệp hãy nhận lấy cho mình một công việc và cam kết hành động.

Cơ quan nhà nước hãy hành động để xây dựng chính sách, chiến lược. Doanh nghiệp hãy hành động để phát triển các nền tảng. Các cơ sở đào tạo hãy hành động để nuôi dưỡng và phát triển cộng đồng mở.

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời chúc: “Xin chúc cho C-OpenAI đạt được mục tiêu 5 tỷ USD của mình. Các bạn hãy thành công để tạo cảm hứng cho những doanh nghiệp công nghệ Việt Nam khác. Sự thành công của các bạn phải được thể hiện ở chỗ giải quyết được các bài toán chiến lược của Việt Nam, của nhân loại”.