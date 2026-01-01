Thu ngân sách của Hà Nội đạt 137,1% dự toán, đứng đầu cả nước

Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 704.579 tỷ đồng, bằng 137,1% dự toán; nguồn thu nội địa tiếp tục giữ vai trò chủ lực với 662.281 tỷ đồng. Cùng đó, tổng chi ngân sách tăng 46% so với cùng kỳ, chi đầu tư phát triển hoàn thành 101,6% dự toán được giao…

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị khóa sổ, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, đánh dấu việc hoàn thành công tác tài chính – ngân sách của Thủ đô trong năm qua với nhiều kết quả nổi bật.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm khóa sổ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.Hà Nội đã vượt 700.000 tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước.

"Kết quả này phản ánh nỗ lực lớn của thành phố trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức, đồng thời cho thấy vai trò và mức đóng góp ngày càng quan trọng của Hà Nội đối với ngân sách quốc gia", Thứ trưởng Bộ Tài chính nói.

Thông tin chi tiết về kết quả thu – chi ngân sách, ông Vũ Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm 2025 đạt 704.579 tỷ đồng, bằng 137,1% dự toán được giao và tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Vũ Trung Thành báo cáo tại Hội nghị Ở chiều chi, tổng chi ngân sách địa phương đạt 155.734 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 85.038 tỷ đồng, hoàn thành 101,6% dự toán do Chính phủ giao và chi thường xuyên đạt 70.544 tỷ đồng.

Xét trên cơ cấu thu, nguồn thu nội địa đạt 662.281 tỷ đồng; trong đó, thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đạt 38.897 tỷ đồng và thu từ dầu thô đạt 2.483 tỷ đồng.

Những kết quả này góp phần bảo đảm cân đối ngân sách, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và duy trì hoạt động ổn định của các cấp, các ngành trên địa bàn.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.Hà Nội để đạt kết quả trên, các cơ quan tài chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách.

Trọng tâm được đặt vào việc tăng cường quản lý thu thông qua cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra nhằm chống thất thu và gian lận thuế.

Song song, hoạt động hải quan được hiện đại hoá mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Cùng đó, thành phố cũng từng bước tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Cùng với các giải pháp nêu trên, Kho bạc Nhà nước Khu vực I tập trung đẩy mạnh hiện đại hóa công tác thu, mở rộng hệ thống tài khoản chuyên thu, qua đó bảo đảm việc tập trung nguồn thu và hạch toán kịp thời, đầy đủ các khoản thu ngân sách nhà nước.

Đối với công tác điều hành chi, ông Vũ Trung Thành cho biết ngân sách được quản lý chặt chẽ theo hướng tiết kiệm, gắn với kỷ luật, kỷ cương tài chính; cùng với công tác giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh, nhiều dự án trọng điểm được khởi công và hoàn thành.

Công tác kiểm soát chi, kế toán ngân sách bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước, đồng thời 100% đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch qua cổng dịch vụ công.

Bên cạnh đó, hoạt động ngân hàng trên địa bàn Hà Nội cũng duy trì tăng trưởng an toàn, hiệu quả.

Theo số liệu thống kê, tổng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng đều tăng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,6%. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Nội đã cho vay hơn 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ giải quyết việc làm và Quỹ Đầu tư phát triển thành phố giải ngân 241,53 tỷ đồng đã góp phần thúc đẩy đầu tư phát triển.

"Bước sang năm 2026, Hà Nội được giao dự toán thu ngân sách 650.111 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương 236.091,5 tỷ đồng. Các cơ quan tài chính thành phố xác định tiếp tục triển khai quyết liệt nhiệm vụ tài chính - ngân sách ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao, bảo đảm nguồn lực cho phát triển Thủ đô" - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Vũ Trung Thành nhấn mạnh.