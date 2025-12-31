Thu ngân sách TP.Hồ Chí Minh năm 2025 ước vượt gần 17% so với dự toán

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 31/12/2025
Hoàng Sơn
31/12/2025, 14:01
Theo ước tính đến hết năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đạt khoảng 785.000 tỷ đồng, cao hơn 16,9% so với dự toán Trung ương và vượt 12,6% so với kế hoạch do Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt…
Thông tin trên được công bố tại hội nghị báo cáo kết quả thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh do Kho bạc Nhà nước Khu vực 2 tổ chức vào chiều ngày 30/12/2025
Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thản, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.Hồ Chí Minh cho biết nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan trong năm 2025.
Tính đến sáng ngày 30/12/2025, tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn thành phố đã đạt 781.585 tỷ đồng. Mức thu này tương ứng 116,4% dự toán do Trung ương giao và 112,1% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao từ đầu năm.
Theo đó, xét về cơ cấu nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiều khoản thu chủ lực tiếp tục ghi nhận mức tăng vượt kế hoạch.
“Dự kiến trong những ngày cuối năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh sẽ nâng lên mức khoảng 785.000 tỷ đồng. Trong cơ cấu này, thu nội địa ước đạt 561.236 tỷ đồng, chiếm hơn 71% tổng nguồn thu, còn thu từ dầu thô dự kiến đạt khoảng 45.000 tỷ đồng, tương ứng 91,8% dự toán”
(Ông Hoàng Vũ Thản, Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh)
Đóng góp lớn nhất vào kết quả chung là nguồn thu nội địa với số thu đạt 558.839 tỷ đồng. So với kế hoạch, khoản thu này vượt 23,4% dự toán Trung ương và cao hơn 17,5% so với dự toán của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Bên cạnh đó, nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 177.331 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% dự toán Trung ương và 103,2% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố.
Trong khi đó, thu từ dầu thô là khoản thu duy nhất chưa hoàn thành chỉ tiêu năm, chỉ đạt 44.660 tỷ đồng, tương đương 91,1% kế hoạch
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá kết quả thu ngân sách năm 2025 vẫn là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn và bất định.
“Chính vì vậy, việc thành phố hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách ngay từ tháng 11 đã đóng góp tích cực vào cân đối ngân sách chung của cả nước”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý tài chính, ngân sách, đồng thời phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị liên quan.
Hướng tới năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh cho rằng công tác điều hành tài chính – ngân sách cần được đặt trong yêu cầu cao hơn về đổi mới tư duy và phương thức quản lý.
Theo đó, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách tối thiểu 10%, qua đó tạo thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững, ông Nguyễn Văn Được cho biết.
