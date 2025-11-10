Thứ Hai, 10/11/2025

Tài chính

Thu nhập từ nhiều nguồn nhưng giảm trừ gia cảnh chỉ được tính một lần

Lan Nhi

10/11/2025, 13:48

Thuế Phú Thọ có văn bản hướng dẫn chi tiết cách áp dụng giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc, đồng thời nhấn mạnh nếu cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn cũng chỉ được giảm trừ gia cảnh một lần tại một nơi duy nhất…

VnEconomy

Thuế tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của một cá nhân liên quan đến giảm trừ gia cảnh khi có thu nhập hai nơi.

Theo phản ánh, cá nhân đang làm việc tại cơ quan nhà nước với mức lương 12 triệu đồng/tháng và có hai con đang học Trung học cơ sở được tính giảm trừ gia cảnh. Đồng thời từ tháng 8/2025, cá nhân này làm thêm tại công ty X với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.

Câu hỏi đặt ra về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập tại công ty X và cá nhân có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mỗi con ở hai nơi làm việc khác nhau hay không?

Căn cứ theo Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế hiện nay là 11 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.

Về nguyên tắc giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập chỉ được tính giảm trừ cho bản thân tại một nơi trong tháng. Theo đó, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm; các cá nhân có chung người phụ thuộc phải thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Cùng với đó, thu nhập từ tiền lương, tiền công từ ba tháng trở lên phải khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả khi cá nhân ký hợp đồng tại nhiều nơi.

Tuy nhiên, thu nhập dưới ba tháng hoặc không ký hợp đồng lao động từ 2 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị khấu trừ thuế 10% trước khi trả. Trường hợp tổng thu nhập sau giảm trừ chưa đến mức phải nộp thuế, cá nhân làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tạm thời chưa khấu trừ thuế, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết.

Như vậy, người nộp thuế có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng phải đăng ký người phụ thuộc theo mẫu và nộp cho tổ chức trả thu nhập hoặc cơ quan thuế.

Đồng thời, trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc), người nộp thuế phải nộp đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Nếu quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên thì người nộp thuế sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp, Thuế tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.

Áp dụng vào trường hợp trên, Thuế tỉnh Phú Thọ đưa ra hai trường hợp tính giảm trừ gia cảnh:

Trường hợp 1, nếu cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại cả cơ quan nhà nước và công ty X, cá nhân sẽ lựa chọn và đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi trả thu nhập cho cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Đồng thời, đăng ký, khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (là con đẻ) theo quy định.

Tuy nhiên, nếu cá nhân chỉ ký hợp đồng từ ba tháng trở lên với cơ quan nhà nước và không ký hợp đồng hoặc ký dưới ba tháng với công ty X, cá nhân sẽ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại cơ quan nhà nước với thu nhập 12 triệu đồng/tháng, đồng thời đăng ký giảm trừ gia cảnh cho các con.

Trong đó, thu nhập từ công ty X chi trả với mức từ 2 triệu đồng trở lên trong trường hợp này sẽ thuộc diện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập từ tiền công, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết.

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

13:42, 17/10/2025

Từ 2026, nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 15,5 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng theo lạm phát 5 năm qua

18:47, 21/07/2025

Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng theo lạm phát 5 năm qua

Bộ Tài chính đề xuất rút gọn bậc thuế giảm trừ gia cảnh tại Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế

18:10, 02/07/2025

Bộ Tài chính đề xuất rút gọn bậc thuế giảm trừ gia cảnh tại Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân thay thế

giảm trừ gia cảnh hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khấu trừ thuế Nghị quyết 954/2020 nghĩa vụ nộp thuế người nộp thuế người phụ thuộc thông tư 111/2013/TT-BTC thu nhập hai nơi thu nhập tính thuế thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính từ chối việc trừ giá trị linh kiện nội địa khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô điện

Bộ Tài chính từ chối việc trừ giá trị linh kiện nội địa khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô điện

Theo Bộ Tài chính, việc trừ giá trị linh kiện, phụ tùng sản xuất trong nước khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện sẽ không phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam. Nếu áp dụng, chính sách này có thể dẫn tới vi phạm các cam kết song phương và đa phương; đồng thời ảnh hưởng tới việc thực hiện chính sách thuế minh bạch và công bằng…

Mastercard đồng hành cùng Việt Nam xây dựng nền kinh tế số không tiền mặt

Mastercard đồng hành cùng Việt Nam xây dựng nền kinh tế số không tiền mặt

Năm 2020, Việt Nam khởi động hành trình tham vọng hướng tới xây dựng nền kinh tế số. Đến nay, tác động của tầm nhìn này đã hiện hữu trong đời sống hàng ngày: Người dân chạm thẻ và thiết bị thông minh để di chuyển trên mạng lưới giao thông công cộng, các hộ kinh doanh nhỏ dễ dàng chấp nhận thanh toán số, và người tiêu dùng tận hưởng trải nghiệm giao dịch an toàn, liền mạch cả trong nước và quốc tế.

Tỷ giá trên thị trường tự do hạ độ cao

Tỷ giá trên thị trường tự do hạ độ cao

Ngày 10/11, tỷ giá USD/VND tăng nhẹ ở hệ thống ngân hàng nhưng lại giảm đáng kể trên thị trường tự do; tuy nhiên, chênh lệch giữa tỷ giá trên thị trường tự do và tỷ giá ngân hàng vẫn duy trì mức cao (khoảng 1.400 đồng/USD)…

Người mua vàng miếng SJC lãi hơn 63 triệu đồng từ đầu năm

Người mua vàng miếng SJC lãi hơn 63 triệu đồng từ đầu năm

Sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng mua vào tại các doanh nghiệp chủ yếu niêm yết ở mức 147,6 triệu đồng/lượng. Kể từ đầu năm, người mua lãi hơn 63 triệu đồng khi giá bán ra thời điểm đó chỉ ở mức hơn 84 triệu đồng/lượng…

Đồng USD đang đi vào ổn định sau một thời kỳ biến động mạnh

Đồng USD đang đi vào ổn định sau một thời kỳ biến động mạnh

Một số nhà quản lý quỹ cũng nói đồng USD đang dần lấy lại vai trò truyền thống là một “bộ ổn định” trong danh mục đầu tư của họ...

