Thu nhập từ nhiều nguồn nhưng giảm trừ gia cảnh chỉ được tính một lần

Thứ Hai, 10/11/2025
Lan Nhi
10/11/2025, 13:48
Thuế Phú Thọ có văn bản hướng dẫn chi tiết cách áp dụng giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc, đồng thời nhấn mạnh nếu cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn cũng chỉ được giảm trừ gia cảnh một lần tại một nơi duy nhất…
Thuế tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của một cá nhân liên quan đến giảm trừ gia cảnh khi có thu nhập hai nơi.
Theo phản ánh, cá nhân đang làm việc tại cơ quan nhà nước với mức lương 12 triệu đồng/tháng và có hai con đang học Trung học cơ sở được tính giảm trừ gia cảnh. Đồng thời từ tháng 8/2025, cá nhân này làm thêm tại công ty X với thu nhập 5 triệu đồng/tháng.
Câu hỏi đặt ra về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập tại công ty X và cá nhân có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh cho mỗi con ở hai nơi làm việc khác nhau hay không?
Căn cứ theo Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 và Thông tư số 111/2013/TT-BTC, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế hiện nay là 11 triệu đồng/tháng cho bản thân người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.
Về nguyên tắc giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập chỉ được tính giảm trừ cho bản thân tại một nơi trong tháng. Theo đó, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm; các cá nhân có chung người phụ thuộc phải thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh.
Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC
Cùng với đó, thu nhập từ tiền lương, tiền công từ ba tháng trở lên phải khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả khi cá nhân ký hợp đồng tại nhiều nơi.
Tuy nhiên, thu nhập dưới ba tháng hoặc không ký hợp đồng lao động từ 2 triệu đồng/lần trở lên sẽ bị khấu trừ thuế 10% trước khi trả. Trường hợp tổng thu nhập sau giảm trừ chưa đến mức phải nộp thuế, cá nhân làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tạm thời chưa khấu trừ thuế, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết.
Như vậy, người nộp thuế có thu nhập trên 9 triệu đồng/tháng phải đăng ký người phụ thuộc theo mẫu và nộp cho tổ chức trả thu nhập hoặc cơ quan thuế.
Đồng thời, trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc), người nộp thuế phải nộp đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.
Nếu quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên thì người nộp thuế sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp, Thuế tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh.
Áp dụng vào trường hợp trên, Thuế tỉnh Phú Thọ đưa ra hai trường hợp tính giảm trừ gia cảnh:
Trường hợp 1, nếu cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên tại cả cơ quan nhà nước và công ty X, cá nhân sẽ lựa chọn và đăng ký tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi trả thu nhập cho cá nhân từ tiền lương, tiền công theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC. Đồng thời, đăng ký, khai giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc (là con đẻ) theo quy định.
Tuy nhiên, nếu cá nhân chỉ ký hợp đồng từ ba tháng trở lên với cơ quan nhà nước và không ký hợp đồng hoặc ký dưới ba tháng với công ty X, cá nhân sẽ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại cơ quan nhà nước với thu nhập 12 triệu đồng/tháng, đồng thời đăng ký giảm trừ gia cảnh cho các con.
Trong đó, thu nhập từ công ty X chi trả với mức từ 2 triệu đồng trở lên trong trường hợp này sẽ thuộc diện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập từ tiền công, Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết.
