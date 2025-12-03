Thu tiền từ sử dụng đất tại Hà Nội vượt 119% dự toán

Theo Thống kê TP. Hà Nội, ước thu ngân sách tại địa phương đạt 625,2 nghìn tỷ đồng trong 11 tháng, vượt 21,6% dự toán năm. Đáng nói, thu từ tiền sử dụng đất đạt 105,2 nghìn tỷ đồng, vượt 119,3% dự toán và gấp ba lần so với cùng kỳ…

Thống kê Thành phố Hà Nội vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025, ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác thu, chi ngân sách và triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11 tháng năm 2025 ước đạt 625,2 nghìn tỷ đồng, vượt 21,6% dự toán pháp lệnh năm. Đồng thời, con số này cũng tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về cơ cấu thu, cụ thể: (i) thu nội địa đạt 587,7 nghìn tỷ đồng, vượt 21,8% dự toán và tăng 40,8% so với với cùng kỳ; (ii) thu từ dầu thô đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, đạt 59,1% dự toán và bằng 65,4% cùng kỳ và (iii) thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 34,7 nghìn tỷ đồng, vượt 26,9% dự toán và tăng 31,1% so với cùng kỳ.

Thống kê Thành phố Hà Nội cho biết một số khoản thu chủ yếu trong 10 tháng qua ghi nhận kết quả tích cực. Theo đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 70,3 nghìn tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán và tăng 5,2%.

Ngoài ra, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, vượt 5,0% dự toán và tăng 12,3% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng đóng góp 120,4 nghìn tỷ đồng, vượt 13,7% dự toán và tăng 43,9%.

Cùng với đó, thuế thu nhập cá nhân đạt 58,4 nghìn tỷ đồng, vượt 16,9% dự toán và tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2024. Nổi bật, thu tiền sử dụng đất đạt 105,2 nghìn tỷ đồng, vượt 119,3% dự toán và gấp ba lần so với cùng kỳ.

Đồng thời, các khoản thu phí, lệ phí và lệ phí trước bạ lần lượt đạt 24,1 nghìn tỷ đồng, vượt 2,6% dự toán và 7,6 nghìn tỷ đồng, vượt 5,5% dự toán.

Nguồn: Thống kê Thành phố Hà Nội

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương của Hà Nội trong 11 tháng năm 2025 ước thực hiện 117,7 nghìn tỷ đồng, đạt 70,9% dự toán đầu năm và tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 54,9 nghìn tỷ đồng, đạt 63,0% dự toán và tăng 44,3% và chi thường xuyên đạt 62,6 nghìn tỷ đồng, đạt 88,5% dự toán và tăng 33,9%.

Theo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, các khoản chi thường xuyên của ngân sách thành phố trong 10 tháng qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thiết yếu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

Trong khi chi ngân sách thường xuyên được triển khai hiệu quả, hoạt động đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội cũng đạt kết quả tích cực.

Nguồn: Thống kê Thành phố Hà Nội

Theo Thống kê Thành phố Hà Nội, tổng vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 11 ước đạt 10.455 tỷ đồng, tăng 8,2% so với tháng trước và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2024, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố đạt 4.650 tỷ đồng, tăng 9,4% và tăng 29,8% so với cùng kỳ và vốn cấp xã đạt 5.805 tỷ đồng, tăng 7,2% và tăng 5,8% so với cùng kỳ.

Như vậy, tính chung 11 tháng năm 2025, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 79,7 nghìn tỷ đồng, đạt 76,2% kế hoạch năm và tăng 27,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn cấp thành phố 35,4 nghìn tỷ đồng, đạt 71,2% kế hoạch và tăng 47,0%; vốn cấp xã 44,3 nghìn tỷ đồng, đạt 80,8% kế hoạch và tăng 15,5%.

Trong tháng 11, 6 dự án trọng điểm trong năm 2025 trên địa bàn Thành phố tiếp tục được thực hiện khẩn trương, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ với tổng mức đầu tư hơn gần 126,9 tỷ đồng bao gồm: Cầu Tứ Liên, Đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô, Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, Dự án tuyến đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long và Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội