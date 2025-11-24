Bộ Tài chính trích 70% số tăng thu ngân sách 2025 vào quỹ cải cách tiền lương

Các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên tăng thêm để phục vụ cải cách tiền lương năm 2026. Ngoài ra, 70% số tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 sẽ được đưa trực tiếp vào quỹ cải cách tiền lương, cùng với 50% số tăng thu các năm 2024–2026…

Tại dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Bộ Tài chính đã làm rõ các nguồn được sử dụng để thực hiện chính sách cải cách tiền lương trong năm 2026 đối với các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Cụ thể, khi thực hiện phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, các bộ, cơ quan trung ương phải tính toán phần kinh phí tiết kiệm tối thiểu bằng 10% khoản chi thường xuyên tăng thêm của năm 2026 so với dự toán năm 2025.

Theo đó, phần tiết kiệm này không bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, những khoản mang tính chất tiền lương và các khoản chi cho nhân lực theo quy định hiện hành.

Tương tự, ở cấp địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp xã cũng phải xác định mức tiết kiệm tối thiểu 10% dự toán chi thường xuyên năm 2026 sau khi loại trừ các khoản chi liên quan đến tiền lương và chế độ cho con người.

Đồng thời, Bộ Tài chính cho biết mức bố trí cụ thể phải bảo đảm không thấp hơn chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao

Ngoài nguồn tiết kiệm từ chi thường xuyên, ngân sách địa phương dành cho cải cách tiền lương năm 2026 còn được hình thành từ nhiều nguồn bổ sung khác:

Trước hết, 70% số tăng thu ngân sách địa phương năm 2025 so với dự toán được Thủ tướng giao (không tính thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý cùng các khoản bị loại trừ theo quy định) sẽ được sử dụng để bổ sung cho quỹ cải cách tiền lương.

"10% số tiết kiệm dự toán chi thường xuyên (ngoại trừ các khoản chi liên quan tiền lương và chế độ cho con người) của nhiều năm liên tiếp cũng được tính vào nguồn cải cách tiền lương năm 2026. Cụ thể, 10% dự toán chi thường xuyên năm 2023; 10% phần tăng thêm năm 2024 so với 2023; 10% phần tăng thêm năm 2025 so với 2024 và 10% phần tăng thêm năm 2026 so với 2025". Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026

Thứ hai, 50% số tăng thu ngân sách địa phương theo dự toán các năm 2024, 2025, 2026 so với dự toán năm trước cũng được đưa vào nguồn cải cách tiền lương, với điều kiện không bao gồm các khoản thu đặc thù nêu trên.

Một phần khác của nguồn lực đến từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên do thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp. Bên cạnh đó, nguồn dư cải cách tiền lương đến hết năm 2025 cũng sẽ được chuyển sang năm 2026 để tiếp tục sử dụng.

Bộ Tài chính cũng quy định việc sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2026 cho cải cách tiền lương, bao gồm cả quỹ tiền thưởng.

Riêng đối với các cơ sở y tế công lập, tỷ lệ này là tối thiểu 35% đối với nguồn thu từ khám chữa bệnh, y tế dự phòng và các dịch vụ y tế khác, sau khi đã trừ đi các chi phí cấu thành giá dịch vụ theo quy định như thuốc, vật tư y tế, điện, nước, xử lý chất thải, duy tu bảo dưỡng và tiền lương đã tính trong giá.

Trong khi đó, đối với các khoản thu từ dịch vụ (bao gồm học phí), hoạt động liên doanh, liên kết và các khoản thu khác, mức trích tối thiểu là 40% phần chênh lệch thu lớn hơn chi sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Cuối cùng, đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và các cơ quan được phép thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tương đương, đơn vị được quyền quyết định tỷ lệ trích lập từ nguồn thu của mình để tạo nguồn cải cách tiền lương (bao gồm cả quỹ tiền thưởng) và phải tự bảo đảm kinh phí thực hiện.

Trong trường hợp các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã cân đối các nguồn theo quy định nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu cải cách tiền lương, ngân sách Trung ương sẽ xem xét hỗ trợ phần còn thiếu, bao gồm cả kinh phí cho quỹ tiền thưởng theo chế độ, Bộ Tài chính nhấn mạnh.