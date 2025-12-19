Cán cân thương mại thặng dư 18,64 tỷ USD

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 19/12/2025
Mai Nhi
19/12/2025, 18:28
Từ đầu năm đến hết 15/12/2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 451,18 tỷ USD, nhập khẩu đạt 432,54 tỷ USD; so với cùng kỳ lần lượt tăng 16,93% và 19,43%; thặng dư thương mại đạt 18,64 tỷ USD...
Theo báo cáo sơ bộ từ Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 12/2025 (từ ngày 1 đến 15/12), tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 42,36 tỷ USD, tăng 10,44% (tương đương 4,01 tỷ USD) so với nửa đầu tháng 11. Đồng thời, con số này cũng cao hơn gần 33,85% (tương đương 10,71 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước cho thấy hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam vẫn ghi nhận xu hướng tích cực.
Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2025, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước chạm mốc 883,72 tỷ USD, tăng trên 18,14% (tương đương 135,7 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2024.
Xét về mặt xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 20,2 tỷ USD, tăng 4,94%, tương đương 950,12 triệu USD so với nửa đầu tháng 11. Sự cải thiện của các mặt hàng nông sản và mặt hàng truyền thống là nguyên nhân thúc đẩy đà tăng của tổng kim ngạch xuất khẩu.
Trong nửa đầu tháng 12/2025, dệt, may; cà phê và hàng công nghệ cao là 3 nhóm hàng ghi nhận tổng trị giá xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Ngoài ra, trị giá xuất khẩu của mặt hàng giày dép cũng đạt 1,07 tỷ USD, tăng nhẹ 4,52% và điện thoại các loại và linh kiện đạt 1,96 tỷ USD nhưng giảm 9,095 so với cùng kỳ tháng trước.
Theo đó, mặt hàng dệt, may tăng thêm hơn 244 triệu USD, tương đương 17,53%. Cà phê cũng tăng 183,25 triệu USD, tương đương 83,94%. Bên cạnh đó, nhóm hàng công nghệ cao tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ cho tăng trưởng xuất khẩu. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng thêm hơn 169 triệu USD, tương đương 3,52%. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng cũng tăng hơn 56 triệu USD, tương đương 6,28%.
Tính chung từ đầu năm đến giữa tháng 12, xuất khẩu của Việt Nam đạt 451,18 tỷ USD, tăng hơn 65,33 tỷ USD, tương đương 16,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là đầu tàu của xuất khẩu khi tăng trên 33 tỷ USD, tương đương 48,73% và đạt gần 102 tỷ USD.
Ngoài ra, 9 nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng trên 1 tỷ USD bao gồm: máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận; cà phê; hàng dệt may; điện thoại các loại và linh kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng; giày dép các loại; hàng thuỷ sản và hàng rau quả.
Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn giữ vai trò then chốt trong tổng cơ cấu xuất khẩu. Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của nhóm doanh nghiệp này đạt 15,84 tỷ USD. Như vậy, trị giá xuất khẩu của khu vực này tăng 3,92% so với kỳ 1 tháng 11/2025 và tăng tới 49,08% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính từ đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực này cũng đạt gần 343 tỷ USD, tăng 24,6% cho thấy quy mô hoạt động và mức độ mở rộng sản xuất của nhóm doanh nghiệp FDI vẫn đang gia tăng.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam ghi nhận mức tăng rõ rệt trong nửa đầu tháng 12 khi kim ngạch nhập khẩu đạt 22,16 tỷ USD, cao hơn khoảng 15,99%, tương đương 3,05 tỷ USD so với nửa đầu tháng 11.
Động lực chính đến từ nhu cầu nhập khẩu đối với nhóm nhóm hàng thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.
Theo đó, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ghi nhận mức tăng trên 525 triệu USD với trị giá nhập khẩu là 7,15 tỷ USD, tương đương 7,94% so vời cùng kỳ tháng 11/2025. Cùng với đó, trị giá nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt trên 3 tỷ USD, tăng hơn 461 triệu USD, tương đương 17,8%.
Ngoài lĩnh vực trên, vẫn ghi nhận 5 nhóm hàng ghi nhận tổng mức tăng trên 100 triệu USD bao gồm: dầu thô tăng 143,05 triệu USD (tương đương 70,91%); hàng rau quả tăng 146,79 triệu USD (tương đương 22,77%); giày dép các loại tăng 139,97 triệu USD (tương đương 98,33%); sắt thép tăng 129,85 triệu USD (tương đương 27,6%) và dược phẩm tăng 117,69 triệu USD (tương đương 84,57%).
Đáng chú ý, quặng và khoáng sản khác ghi nhận mức tăng đột biến 191,45% tương đương 149,68 triệu USD so với nửa đầu tháng trước.
Tính từ đầu năm đến hết kỳ 1 tháng 12/2025, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 432,54 tỷ USD, tăng 70,37 tỷ USD (tương đương 19,43%) so với cùng kỳ năm ngoái. Hai nhóm hàng là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ghi nhận mức tăng cao nhất, lần lượt là 41,26 tỷ USD và 11,55 tỷ USD.
Tương tự như ở chiều xuất khẩu, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục giữ vị thế chủ đạo trong cơ cấu nhập khẩu của Việt Nam. Riêng trong nửa đầu tháng 12, kim ngạch nhập khẩu của khối này đạt khoảng 15,26 tỷ USD.
So với kỳ 1 tháng 11/2025, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này trong kỳ tăng 1,67 tỷ USD, tương đương 12,3%; đồng thời tăng gần 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2025, tổng trị giá nhập khẩu của khu vực FDI đạt 296,97 tỷ USD, tăng 29,37% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong nửa đầu tháng 12/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu thấp hơn kim ngạch nhập khẩu đã kéo cán cân thương mại tạm thời thâm hụt 1,96 tỷ USD. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến hết 15/12, cán cân thương mại vẫn thặng dư 18,64 tỷ USD.
