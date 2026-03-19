Đưa Nghị quyết phát triển văn hóa vào cuộc sống: Làm thực chất, đo đếm được

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng thực chất, đồng bộ, có lộ trình, nguồn lực rõ ràng; từng nhiệm vụ phải đo lường được kết quả, gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan chủ quản.

Sáng 19/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp thảo luận các nội dung trọng tâm liên quan đến tổ chức triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Nghị quyết số 80 được Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026 và Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam được thành lập ngày 25/2/2026, với nhiệm vụ giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra toàn diện công tác phát triển văn hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ, TRÁNH HÌNH THỨC

Tại Phiên họp đầu tiên, Ban Chỉ đạo thảo luận, cho ý kiến vào 4 nội dung, gồm: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết; dự thảo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; dự kiến phân công thành viên Ban Chỉ đạo; chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, ban hành các văn bản triển khai ngay sau cuộc họp, dự kiến trong đầu tháng 4/2026; đồng thời quán triệt đầy đủ 5 quan điểm chỉ đạo đã nêu trong Nghị quyết số 80, với quyết tâm cao, hành động quyết liệt và hiệu quả thực chất.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Theo Thường trực Ban Bí thư, việc triển khai phải cho thấy kết quả cụ thể theo từng ngày, từng tháng; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách, pháp luật. Mỗi vướng mắc cần được chỉ rõ nội dung, tiến độ xử lý và trách nhiệm của cơ quan tham mưu, cơ quan thực hiện.

Ban Chỉ đạo được yêu cầu phát huy vai trò của từng thành viên; coi trọng đóng góp của đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa; khuyến khích tinh thần sáng tạo từ cơ sở và vai trò của các thiết chế văn hóa cơ sở. Các giải pháp phải mang tính thực tiễn, khả thi, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đồng bộ; Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng chỉ đạo chung, không làm thay nhiệm vụ của các cơ quan chức năng.

Cùng với đó, việc triển khai hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới cần được thực hiện đồng bộ; tập trung phát triển hạ tầng nền tảng, nhất là hệ thống thiết chế văn hóa quy mô quốc gia; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng văn hóa số, khai thác hiệu quả dữ liệu văn hóa quốc gia, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu dùng chung.

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC, TẠO ĐỘT PHÁ VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

Về nhiệm vụ trước mắt, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa, trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp thứ nhất, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Cùng với đó, các cơ quan liên quan cần rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật chuyên ngành; đưa các nội dung cần thiết vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội; bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho việc triển khai Nghị quyết số 80.

Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo Chương trình hành động, trong đó có xây dựng kế hoạch triển khai hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam; chiến lược văn hóa đối ngoại; đề án phát triển thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa, du lịch; bộ chỉ số văn hóa quốc gia và chỉ số thống kê đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với tăng trưởng kinh tế.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý quy hoạch phải đi trước; tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng văn hóa, ưu tiên các thiết chế quy mô quốc gia ngang tầm khu vực và quốc tế, gắn kết với hạ tầng văn hóa cấp vùng và địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu rà soát, bổ sung Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tích hợp nội dung phát triển nhân lực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, bảo đảm việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 80 thực chất, minh bạch, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn để điều chỉnh chính sách.

Nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Mỗi nhiệm vụ phải có giải pháp, lộ trình, nguồn lực và tính khả thi; gắn với trách nhiệm cá nhân, cơ quan chủ quản; định kỳ hằng tháng, hằng quý báo cáo Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo thống nhất sớm hoàn thiện Bộ chỉ số theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 80, làm cơ sở đo lường kết quả và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.