Chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Như Nguyệt

19/03/2026, 15:30

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan tiếp tục tập trung cao độ; trước hết là chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Sáng 19/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phiên họp lần này diễn ra trong một thời điểm rất đặc biệt: giai đoạn chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, ngay sau khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công rất tốt đẹp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc thảo luận, cho ý kiến đối với toàn bộ 8 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Chính phủ trình.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ cũng đã cho ý kiến trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và xem xét một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Hướng tới Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội lưu ý khối lượng công việc chuẩn bị còn rất lớn trong khi quỹ thời gian không còn nhiều.

Do đó, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, đảm bảo mọi công tác chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ. Trước hết là chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự.

Điểm khác biệt so với các nhiệm kỳ trước là ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội sẽ đồng thời xem xét, cho ý kiến và thông qua một số dự án luật, nghị quyết.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng hơn, các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu ý kiến và gửi sớm hồ sơ chính thức đến các đại biểu Quốc hội trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội khẩn trương hoàn thiện các điều kiện làm việc, đặc biệt quan tâm cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn và tập huấn cho các đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia nghị trường để đảm bảo các đại biểu bắt nhịp và hoạt động hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Theo kế hoạch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ còn một phiên họp cuối cùng để cho ý kiến về các nội dung rất quan trọng trước khi trình Quốc hội, bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI một cách trang trọng, khoa học và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ mới.

Hoàn thiện pháp lý, xác định rõ cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

10:06, 19/03/2026

Hoàn thiện pháp lý, xác định rõ cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

Sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng: Khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá

16:04, 18/03/2026

Sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng: Khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo, đột phá

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo dân nguyện cần làm rõ áp lực chi phí sống tại đô thị lớn

23:27, 02/03/2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo dân nguyện cần làm rõ áp lực chi phí sống tại đô thị lớn

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân” của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Mời quý độc giả đón đọc ấn phẩm Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026 phát hành tháng 03/2026. Ấn phẩm sẽ mang tới cho độc giả một bức tranh đa chiều về kinh tế Việt Nam và thế giới trong năm 2025 và triển vọng trong năm 2026...

Đưa Nghị quyết phát triển văn hóa vào cuộc sống: Làm thực chất, đo đếm được

Đưa Nghị quyết phát triển văn hóa vào cuộc sống: Làm thực chất, đo đếm được

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam theo hướng thực chất, đồng bộ, có lộ trình, nguồn lực rõ ràng; từng nhiệm vụ phải đo lường được kết quả, gắn với trách nhiệm cá nhân và cơ quan chủ quản.

Hoàn thiện hành lang pháp lý xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Hoàn thiện hành lang pháp lý xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Việc Việt Nam tham gia ngày càng sâu vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) và bảo hộ đầu tư đặt ra yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tranh chấp đầu tư quốc tế. Trên cơ sở đó, việc ban hành nghị quyết để hoàn thiện hành lang pháp lý được xem là nhiệm vụ cấp thiết.

Hoàn thiện pháp lý, xác định rõ cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

Hoàn thiện pháp lý, xác định rõ cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô năm 2024. Nhiều đề xuất được đưa ra nhằm phân quyền cho Thành phố quyết định, tạo không gian tối đa cho sự sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của chính quyền Thủ đô.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

