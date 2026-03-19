Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan tiếp tục tập trung cao độ; trước hết là chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sáng 19/3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phiên họp lần này diễn ra trong một thời điểm rất đặc biệt: giai đoạn chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, ngay sau khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công rất tốt đẹp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc thảo luận, cho ý kiến đối với toàn bộ 8 dự án luật và 1 dự án nghị quyết do Chính phủ trình.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ cũng đã cho ý kiến trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và xem xét một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Hướng tới Kỳ họp thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội lưu ý khối lượng công việc chuẩn bị còn rất lớn trong khi quỹ thời gian không còn nhiều.

Do đó, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, đảm bảo mọi công tác chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ. Trước hết là chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự.

Điểm khác biệt so với các nhiệm kỳ trước là ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội sẽ đồng thời xem xét, cho ý kiến và thông qua một số dự án luật, nghị quyết.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng hơn, các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu ý kiến và gửi sớm hồ sơ chính thức đến các đại biểu Quốc hội trúng cử.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội khẩn trương hoàn thiện các điều kiện làm việc, đặc biệt quan tâm cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn và tập huấn cho các đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia nghị trường để đảm bảo các đại biểu bắt nhịp và hoạt động hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Theo kế hoạch, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ còn một phiên họp cuối cùng để cho ý kiến về các nội dung rất quan trọng trước khi trình Quốc hội, bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ nhằm tổ chức Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI một cách trang trọng, khoa học và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ mới.