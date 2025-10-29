Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan và Lễ Chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Malaysia sang Philippines.
Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với hơn 20 hoạt động, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảm ơn tất cả nước thành viên và các đối tác về những đóng góp thực chất và những nỗ lực bền bỉ góp phần làm nên thành công của Hội nghị, một sự kiện “được dẫn dắt bởi lòng kiên trì và lý trí sáng suốt trong một thời khắc đầy biến động”, một kết quả tiêu biểu cho “phương cách ASEAN”.
Những kết quả quan trọng đạt được sẽ tiếp thêm sức sống cho tiến trình liên kết khu vực, gia tăng sức mạnh tổng hợp và vị thế của Cộng đồng ASEAN “bao trùm và bền vững” theo đúng chủ đề của năm 2025, giúp ASEAN sẵn sàng vững bước trên chặng đường phát triển mới với 11 thành viên.
Kết quả của các Hội nghị giữa ASEAN và các Đối tác cũng khẳng định vị thế, vai trò trung tâm của ASEAN và giúp tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển.
Tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 từ Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. công bố Chủ đề Năm ASEAN 2026 của Philippines là “Cùng chèo lái tới tương lai” (Navigating our future together) với 3 ưu tiên lớn là củng cố hòa bình và an ninh, tăng cường các hành lang thịnh vượng, và thúc đẩy trao quyền cho người dân.
Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả vào gần 20 hoạt động đa phương trong khuôn khổ Hội nghị, chia sẻ nhiều định hướng quan trọng định hình tương lai của ASEAN.
Quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các đối tác cũng được thúc đẩy thực chất thông qua hơn 20 cuộc tiếp xúc song phương. Các đóng góp, đề xuất và sáng kiến của Việt Nam tập trung thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm và bền vững, lấy người dân làm trung tâm, gắn kết phát triển quốc gia với phát triển khu vực.
Qua đó, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.
Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Malaysia từ ngày 26 – 28/10 theo lời mời của Thủ tướng Anwar Ibrahim. Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam rời thủ đô Kuala Lumpur về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.
Nhân dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (ASEAN 47) và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 - 30/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự buổi tọa đàm với các nhà chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hàng đầu của Anh cũng như thế giới.
Quy mô nền kinh tế tính đến tháng 10/2025 tăng năm bậc, xếp vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần năm 2020. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 8% đòi hỏi quý cuối năm phải tăng trưởng trên 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số...
Các lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-Australia giai đoạn 2025-2029, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) nâng cấp và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: